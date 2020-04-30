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Сфера деятельности вашего бизнеса Опишите свой проект

Укажите максимальное количество продаж (в натуральных единицах) Например, количество проданных чашек кофе в самый удачный месяц

Укажите сумму среднего чека за год (руб.) Условно, у вас в кафе люди тратят в среднем 500 рублей

Рассчитайте маржинальность вашего бизнеса, % (если позиций несколько, то среднюю маржинальность) Например, все ваши расходы в месяц на единицу товара А — 50 руб., а на единицу товара Б — 100 руб. На этом вы зарабатываете в месяц 500 руб. Маржинальность = 70%; расчет по формуле (500-100-50)/500

Структура себестоимости (в %), совокупно дает 100% 1) Сырье, материалы, закупка товара; 2) ФОТ + вспомогательные расходы; 3) Расходы на привлечение. Все числа до 10 укажите с 0 (наприм. 00, 01, 02 … 07 и далее).

Аренда + коммунальные расходы (в рублях в месяц) Сколько в среднем вы платите за «коммуналку» и аренду (если вы арендуете помещение)?

Сколько вы платите сотрудникам в среднем в месяц (включая налоги)? ФОТ (в рублях)

Прочие расходы в среднем за месяц Например, охранные услуги, клининг, айтишник (в рублях)

Когда вы получите выручку в % (совокупно должно получиться 100%) 1) В том же месяце; 2) В следующем месяце; 3) Через 60 дней; 4) Никогда. Например, вы отгрузили товар сегодня, а рассчитаются с вами в этом месяце — 15%, через месяц — еще 20%, через 2 месяца — еще 35%; и 30% вы не получите никогда. Конечно, если у вас кофейня, то в этом же месяце будет 100%. Все числа до 10 укажите с 0 (наприм. 00, 01, 02 … 07 и далее).

Ваши планы по расчету с поставщиками. Укажите, сколько вы заплатите в процентах всем поставщикам: 1) аванс; 2) в этом месяце; 3) оплата через 30 дней. (Совокупно должно получиться 100%.) Например, аванс — 00% (вы ничего не заплатили своим поставщикам вперед), в этом месяце — 25%, оплата через 30 дней — оставшиеся 75%. Все числа до 10 укажите с 0 (наприм. 00, 01, 02 … 07 и далее).

Ваши прогнозы на 2020 год (после карантина, если такой был. Внимательно ответьте на все вопросы) 1) Прогноз по выручке после карантина (относительно самого высокого месяца в 2019 г.), %. (например, максимальная производительность была в июне прошлого года, вы продавали 100 чашек в день, в июне текущего года вы надеетесь продать 25% от тех самых 100 чашек). 2) Изменения по продажам в месяц, % (на сколько процентов вы планируете продавать больше/меньше, чем в июне, если карантин кончится в июне); 3) Снижение среднего чека, % (например, вы продадите вместо 100 чашек кофе только 50. Соответственно, средний чек на 50% меньше). Все числа до 10 укажите с 0 (наприм. 00, 01, 02 … 07 и далее).

Укажите изменение расходов на ФОТ и аренду (в процентах от текущего размера расходов) На сколько процентов вы снизили ФОТ и аренду и в каком месяце произошли изменения если не было изменений — 00%. Все числа до 10 укажите с 0 (наприм. 00, 01, 02 … 07 и далее).

Укажите, как изменялась ваша выручка за каждый месяц 2019 года относительно максимального. Например, в июне 2019 г. была наибольшая выручка, тогда в июне — 100%, в январе 2019 г. — 55% (по сравнению с июнем), в феврале 2019 г. — 60% и т.д. В месяц с максимальной выручкой напишите число 99, в все числа до 10 укажите с 0 (наприм. 00, 01, 02 … 07 и далее), чтобы форма позволила сохранить данные.

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