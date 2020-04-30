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Спецпроект
Cпасти бизнес в кризис
Проект Rusbase и банка «Восточный» поможет определить, как будет чувствовать себя ваш бизнес после кризиса и что предпринять, чтобы сохранить дело
Сейчас самое время помогать тем, для кого мы много лет работаем — предпринимателям. Мы хотим, чтобы малый бизнес сегодня не только выжил, но и стал сильнее. У нас нет возможности дать вам «рыбу», но мы постарались смастерить «удочку» для бизнеса. В этом проекте предпринимателям нужно ответить на несколько вопросов о бизнесе, чтобы получить дистанционную консультацию эксперта. Переходите к опросу сразу или сначала прочитайте, как он вам поможет.
Как опросник вам поможет
Во-первых, ответить на вопросы не так просто. Вы должны достаточно знать юнит-экономику бизнеса, понимать особенности своей финансовой модели и структуру расходов. Это финансовый «гигиенический минимум» бизнеса, необходимый предпринимателю, чтобы рассчитывать свои возможности. Уже в процессе ответа на вопросы вы четко представите, что на самом деле происходит у вас в бизнесе.

Во-вторых, на основе полученных данных эксперты построят модель и смогут понять, что будет происходить с вашим бизнесом в ближайшие месяцы. Мы предоставим вам прогноз по «выживаемости» и рекомендации, что вам стоило бы изменить в бизнесе, чтобы наладить процессы. Пример прогноза, который вы можете получить, доступен здесь.
Модель для расчета и опросник составили эксперты банка «Восточный» под руководством Николая Петелина.
Николай Петелин
Куратор блока МСБ банка «Восточный». Cооснователь банка «Точка», в прошлом — СЕО банка «Сфера». Больше 10 лет работает с малым бизнесом, в разное время отвечал за развитие нефинансовых сервисов, IT-инфраструктуру и клиентский сервис, запуск мобильного приложения и интернет-банка для предпринимателей. Банкир, который на самом деле работал таксистом и «накатал» почти 300 поездок, чтобы запустить «человеческие» сервисы для бизнеса.
После того как вы заполните опрос, мы обработаем данные с помощью математической модели, проанализируем результат и отправим вам рекомендации на почту в течение 48 часов (без учета выходных и праздничных дней).
Постарайтесь заполнить все поля данных
Заполните опросник и мы отправим вам результаты на почту.
Сфера деятельности вашего бизнеса
Опишите свой проект
Укажите максимальное количество продаж (в натуральных единицах)
Например, количество проданных чашек кофе в самый удачный месяц
Укажите сумму среднего чека за год (руб.)
Условно, у вас в кафе люди тратят в среднем 500 рублей
Рассчитайте маржинальность вашего бизнеса, % (если позиций несколько, то среднюю маржинальность)
Например, все ваши расходы в месяц на единицу товара А — 50 руб., а на единицу товара Б — 100 руб. На этом вы зарабатываете в месяц 500 руб. Маржинальность = 70%; расчет по формуле (500-100-50)/500
Структура себестоимости (в %), совокупно дает 100%
1) Сырье, материалы, закупка товара; 2) ФОТ + вспомогательные расходы; 3) Расходы на привлечение. Все числа до 10 укажите с 0 (наприм. 00, 01, 02 … 07 и далее).
Аренда + коммунальные расходы (в рублях в месяц)
Сколько в среднем вы платите за «коммуналку» и аренду (если вы арендуете помещение)?
Сколько вы платите сотрудникам в среднем в месяц (включая налоги)?
ФОТ (в рублях)
Прочие расходы в среднем за месяц
Например, охранные услуги, клининг, айтишник (в рублях)
Когда вы получите выручку в % (совокупно должно получиться 100%) 1) В том же месяце; 2) В следующем месяце; 3) Через 60 дней; 4) Никогда.
Например, вы отгрузили товар сегодня, а рассчитаются с вами в этом месяце — 15%, через месяц — еще 20%, через 2 месяца — еще 35%; и 30% вы не получите никогда. Конечно, если у вас кофейня, то в этом же месяце будет 100%. Все числа до 10 укажите с 0 (наприм. 00, 01, 02 … 07 и далее).
Ваши планы по расчету с поставщиками. Укажите, сколько вы заплатите в процентах всем поставщикам: 1) аванс; 2) в этом месяце; 3) оплата через 30 дней. (Совокупно должно получиться 100%.)
Например, аванс — 00% (вы ничего не заплатили своим поставщикам вперед), в этом месяце — 25%, оплата через 30 дней — оставшиеся 75%. Все числа до 10 укажите с 0 (наприм. 00, 01, 02 … 07 и далее).
Ваши прогнозы на 2020 год (после карантина, если такой был. Внимательно ответьте на все вопросы)
1) Прогноз по выручке после карантина (относительно самого высокого месяца в 2019 г.), %. (например, максимальная производительность была в июне прошлого года, вы продавали 100 чашек в день, в июне текущего года вы надеетесь продать 25% от тех самых 100 чашек). 2) Изменения по продажам в месяц, % (на сколько процентов вы планируете продавать больше/меньше, чем в июне, если карантин кончится в июне); 3) Снижение среднего чека, % (например, вы продадите вместо 100 чашек кофе только 50. Соответственно, средний чек на 50% меньше). Все числа до 10 укажите с 0 (наприм. 00, 01, 02 … 07 и далее).
Укажите изменение расходов на ФОТ и аренду (в процентах от текущего размера расходов)
На сколько процентов вы снизили ФОТ и аренду и в каком месяце произошли изменения если не было изменений — 00%. Все числа до 10 укажите с 0 (наприм. 00, 01, 02 … 07 и далее).
Укажите, как изменялась ваша выручка за каждый месяц 2019 года относительно максимального.
Например, в июне 2019 г. была наибольшая выручка, тогда в июне — 100%, в январе 2019 г. — 55% (по сравнению с июнем), в феврале 2019 г. — 60% и т.д. В месяц с максимальной выручкой напишите число 99, в все числа до 10 укажите с 0 (наприм. 00, 01, 02 … 07 и далее), чтобы форма позволила сохранить данные.
Ваше имя:
Ваш email:
Прочитайте эти материалы, если часть данных в опроснике у вас заполнить не получилось:
Над проектом работали:
Николай Петелин
Константин Лаврентьев
Анна Жигарас
Элита Смайл
Cветлана Зыкова
Екатерина Бороздина
Юлия Шарапова
Эксперты проекта:

Николай Петелин
Константин Лаврентьев
Анна Жигарас
Элита Смайл

Над проектом работали:

Светлана Зыкова
Екатерина Бороздина
Юлия Шарапова
© Rusbase, 2020

Фото на обложке: Unsplash
Екатерина Бороздина