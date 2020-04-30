Спецпроект
Cпасти бизнес в кризис
Проект Rusbase и банка «Восточный» поможет определить, как будет чувствовать себя ваш бизнес после кризиса и что предпринять, чтобы сохранить дело
Сейчас самое время помогать тем, для кого мы много лет работаем — предпринимателям. Мы хотим, чтобы малый бизнес сегодня не только выжил, но и стал сильнее. У нас нет возможности дать вам «рыбу», но мы постарались смастерить «удочку» для бизнеса. В этом проекте предпринимателям нужно ответить на несколько вопросов о бизнесе, чтобы получить дистанционную консультацию эксперта. Переходите к опросу сразу или сначала прочитайте, как он вам поможет.
Как опросник вам поможет
Во-первых, ответить на вопросы не так просто. Вы должны достаточно знать юнит-экономику бизнеса, понимать особенности своей финансовой модели и структуру расходов. Это финансовый «гигиенический минимум» бизнеса, необходимый предпринимателю, чтобы рассчитывать свои возможности. Уже в процессе ответа на вопросы вы четко представите, что на самом деле происходит у вас в бизнесе.
Во-вторых, на основе полученных данных эксперты построят модель и смогут понять, что будет происходить с вашим бизнесом в ближайшие месяцы. Мы предоставим вам прогноз по «выживаемости» и рекомендации, что вам стоило бы изменить в бизнесе, чтобы наладить процессы. Пример прогноза, который вы можете получить, доступен здесь.
Во-вторых, на основе полученных данных эксперты построят модель и смогут понять, что будет происходить с вашим бизнесом в ближайшие месяцы. Мы предоставим вам прогноз по «выживаемости» и рекомендации, что вам стоило бы изменить в бизнесе, чтобы наладить процессы. Пример прогноза, который вы можете получить, доступен здесь.
Модель для расчета и опросник составили эксперты банка «Восточный» под руководством Николая Петелина.
Николай Петелин
Куратор блока МСБ банка «Восточный». Cооснователь банка «Точка», в прошлом — СЕО банка «Сфера». Больше 10 лет работает с малым бизнесом, в разное время отвечал за развитие нефинансовых сервисов, IT-инфраструктуру и клиентский сервис, запуск мобильного приложения и интернет-банка для предпринимателей. Банкир, который на самом деле работал таксистом и «накатал» почти 300 поездок, чтобы запустить «человеческие» сервисы для бизнеса.
После того как вы заполните опрос, мы обработаем данные с помощью математической модели, проанализируем результат и отправим вам рекомендации на почту в течение 48 часов (без учета выходных и праздничных дней).
Постарайтесь заполнить все поля данных
Заполните опросник и мы отправим вам результаты на почту.
Прочитайте эти материалы, если часть данных в опроснике у вас заполнить не получилось:
Над проектом работали:
Николай Петелин
Константин Лаврентьев
Анна Жигарас
Элита Смайл
Константин Лаврентьев
Анна Жигарас
Элита Смайл
Cветлана Зыкова
Екатерина Бороздина
Юлия Шарапова
Екатерина Бороздина
Юлия Шарапова
Эксперты проекта:
Николай Петелин
Константин Лаврентьев
Анна Жигарас
Элита Смайл
Над проектом работали:
Светлана Зыкова
Екатерина Бороздина
Юлия Шарапова
Николай Петелин
Константин Лаврентьев
Анна Жигарас
Элита Смайл
Над проектом работали:
Светлана Зыкова
Екатерина Бороздина
Юлия Шарапова
© Rusbase, 2020
Фото на обложке: Unsplash
Фото на обложке: Unsplash
Екатерина Бороздина