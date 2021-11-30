Speed Dating от RB.RU «AltEnergy Tech»

Speed Dating
— это серия коротких 4-х минутных встреч предпринимателей и инвесторов, в ходе которых предприниматель презентует свой продукт инвесторам
в режиме тет-а-тет.
За один вечер предприниматель успевает пообщаться сразу с 10 инвесторами, получить обратную связь и возможность привлечь инвестиции.
Инвесторы экономят свое время и за два часа успевают посмотреть 20 проектов.
Команда Rusbase проводит Speed Dating с 2013 года. Более подробно ознакомиться с нашим портфолио можно по ссылке.
в режиме тет-а-тет.
За один вечер предприниматель успевает пообщаться сразу с 10 инвесторами, получить обратную связь и возможность привлечь инвестиции.
Инвесторы экономят свое время и за два часа успевают посмотреть 20 проектов.
Команда Rusbase проводит Speed Dating с 2013 года. Более подробно ознакомиться с нашим портфолио можно по ссылке.
Проекту
Инвестору
Необходимо
подать заявку до 17 января 2022 года.
Мы отберем 20 лучших проектов и лично пригласим их на встречу с инвесторами.
Обязательным требованием является наличие у проекта как минимум MVP.
Мы отберем 20 лучших проектов и лично пригласим их на встречу с инвесторами.
Обязательным требованием является наличие у проекта как минимум MVP.
Если вы частный инвестор или представитель фонда, то напишите нам письмо на почту [email protected] и расскажите больше о себе, указав тему письма «Хочу принять участие в SD AltEnergy как инвестор».
Максимальное количество инвесторов, которых мы пригласим на встречу — 10. За одним столом может находиться представитель только одного фонда/один частный инвестор.
Максимальное количество инвесторов, которых мы пригласим на встречу — 10. За одним столом может находиться представитель только одного фонда/один частный инвестор.
Как принять участие
Календарь
17 января 2022г
(23:55 по МСК)
(23:55 по МСК)
Окончание
приема заявок
приема заявок
21 января 2022г
Объявление
финалистов отбора
финалистов отбора
27 января 2022г
(16:00-20:00)
(16:00-20:00)
Speed Dating
«AltEnergy Tech»
«AltEnergy Tech»
Механика участия
Участникам необходимо быть у входа в зал Speed Dating за 10 минут до его начала.
Участники проходят в комнату в заранее указанное время и садятся за столы. Модератор объясняет правила, далее начинается слот Speed Dating и участники общаются. От каждого стартапа строго 1 представитель.
Все участники должны присутствовать в месте проведения Speed Dating не менее одного часа — до окончания времени их слота. Нельзя уйти раньше.
На каждый диалог дается 4 минуты. Далее по звуковому сигналу участники- стартапы пересаживаются на соседнее место справа. Такая смена повторяется десять раз. Тайминг строго контролируется — нарушать его нельзя.
Рекомендации
Подготовить заранее устную информацию, которую вы хотите рассказать.
Взять с собой визитки. Да, сейчас они не так востребованы, но все же мы рекомендуем делиться ими.
Взять с собой визитки. Да, сейчас они не так востребованы, но все же мы рекомендуем делиться ими.
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Заполните ваши данные
Если у вас остались вопросы, вы можете написать нам на почту [email protected]
Политика в отношении обработки персональных данных
Политика в отношении обработки персональных данных
Наталия Рябцева
Speed Dating от RB.RU «AltEnergy Tech»Наталия Рябцева