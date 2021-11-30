Speed Dating от RB.RU «AltEnergy Tech»

Участникам необходимо быть у входа в зал Speed Dating за 10 минут до его начала.

Участники проходят в комнату в заранее указанное время и садятся за столы. Модератор объясняет правила, далее начинается слот Speed Dating и участники общаются. От каждого стартапа строго 1 представитель.

