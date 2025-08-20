Креативный директор и сооснователь Sila Sveta — о факапах, цене эмоций и главном активе

С Александром Усом — креативным директором и сооснователем Sila Sveta — мы состыковались не с первого раза. В назначенное время он вышел на связь буквально среди лесов — монтажные работы на проекте задерживались, поэтому общение пришлось перенести. Последнюю часть интервью давал уже на бегу — торопился обратно на площадку. Компания сделала себе мировое имя, а Ус по-прежнему работает руками, лично следит за процессом и не боится запачкать кроссовки. А ещё ищет баланс между творчеством и деньгами, подумывает снять кино или стать вольным художником.

Удивлена, что ты сам до сих пор присутствуешь на площадке во время монтажных работ...

— Меня заряжает работа на проектах. Она даёт новую энергию, и я вижу, как всё на самом деле работает в компании. Правда, не уверен, что это по вкусу моим коллегам. Но иногда просто необходимо погрузиться в процессы — быть на месте, на земле. Из офиса ты видишь только верхушку айсберга, а детали теряются. Поэтому я снова начал лично погружаться, особенно когда проект ключевой. Сейчас как раз такой случай: шоу для Центра исламской цивилизации в Узбекистане. Проект курирует напрямую премьер-министр, а инициировал его президент. Там разговаривают только с боссами, и нужно тонко чувствовать ментальность Средней Азии и Востока.

При таком подходе как вы с Алексеем (Алексей Розов — сооснователь и генеральный продюсер Sila Sveta. — Прим. ред.) пришли к тому, чтобы нанять более квалифицированных управленцев и сделать совет директоров?

— Я люблю креативить, Лёха — считать деньги. Каждому хотелось заниматься своим делом — без менеджерской рутины. И мы решили переложить всю головную боль на других людей, а себе оставить только самое вкусное. По факту стало хуже. Возможно, дело в нас, но я сделал вывод, что всё-таки внешние управленцы, несмотря на то что хорошо знают теорию, в реальности слабо понимают тонкости этого бизнеса и людей, которые в нём работают.

Алексей Розов и Алекандр Ус / Фото: из личного архива

То есть амбиции уйти в формат «фаундера на Бали» нет?

— В мультимедиабизнесе, который сильно завязан на людях, так не получится. Ты только отстроил команду — а она, как песочный замок, начинает опять рассыпаться. Кто-то заболел, кто-то пересмотрел своё отношение к компании, у кого-то закончилось вдохновение. Да и где найти грамотного управленца? Если вы такой — придите ко мне, пожалуйста. Управляйте! На Бали не хочу, есть другие планы. Готов, ребят! Поделюсь долей в компании! Но только перформить надо так же, как мы. Чтобы имя светлое не запороть.

Когда читаешь, как встречался с сооснователем культового клуба Studio 54 Яном Шрагером и получил карт-бланш от него, то понимаешь: ты всё это делаешь не ради денег, а ради драйва — это ведь как наркотик, так?

— Этот бизнес открывает двери туда, куда обычным людям не попасть даже за большие деньги. Иногда происходят вещи абсолютно сюрреалистические. Например, в один день я встречаюсь с премьер-министром другой страны или олигархом, а на следующий — это может быть какой-то культовый музыкант или режиссёр из другого мира. С чего бы им вообще со мной встречаться? А шоу и мероприятия такого уровня требуют согласования на самом высшем уровне, поэтому нужно ходить и показывать, как продвигается проект.

Но бывает тяжело. Возникают такие факапы, когда клиент может просто невзлюбить специалиста из нашей команды. Например, нашего креативного директора в Узбекистане клиент внезапно решил уволить, обосновав это тем, что больше не понимает его. Я был на другом конце света, и пришлось делать три пересадки, бросить жену с детьми и лететь заменять его, чтобы не произошло катастрофы.

В трудные периоды мечтаешь вернуться домой, обнять детей, просто выдохнуть. Но уехал — и через полторы недели потянуло обратно. Здесь, на проектах, у нас своё братство. Мы фигачим. Это работа, но для меня — чистый адреналин.

Хотя в 45 начинаешь задаваться вопросом: а что ещё? Я бы хотел попробовать себя в кино — снять фильм как режиссёр. Или вообще вернуться к истокам, снова делать что-то руками. Освоить новый световой пульт, например. И просто поработать как мультимедиахудожник, развивая только свою вселенную.

Sila Sveta оформила цифровые билборды для презентации отеля Edition на Таймс-сквер, который открыл Ян Шрагер, основатель «Студии 54».

Как ты для себя соединяешь творчество и деньги: с одной стороны, можешь сделать проект для души, вроде фестиваля Outline, с другой — отказаться от лёгких денег?

— Логика простая: портфолио — это наше золото. Если задача интересная, заставляет думать и даёт новый опыт — берём. Если это очередная пустышка — отказываемся, даже если предлагают хорошие деньги. Нам важен не только проект, но и клиент. С ним ты проводишь месяцы, и если у вас кардинально расходятся взгляды, то лучше сразу попрощаться.

Я точно не ставлю деньги во главу угла. Когда в бизнесе цель — просто стать богаче, это почти гарантированный провал. Деньги приходят как следствие, если ты уважаешь то, что делаешь, и делаешь это круто. Хороший специалист всегда в цене — хоть плотник, хоть креатор. Если ты один из лучших — у тебя всегда будет клиент.

Но при этом деньги мы считаем. Было несколько сложных проектов, когда мы поняли: прибыль далеко не такая, как ожидали. Высокая себестоимость, просадки по загрузке. Когда всё прёт, легко не замечать, что часть команды загружена всего наполовину и сидит без дела. А это уже про систему. С ростом бизнес должен работать как немецкий механизм — а у нас не всегда это получается.

Сейчас пересматриваем каждую позицию, смотрим на эффективность и убираем лишние расходы. Возвращаем компанию к нормальной рабочей форме.

От чего зависит стоимость секунды шоу — почему у вас разброс от 250 до нескольких тысяч долларов?

— Стоимость зависит от шоу. Если это абстрактный визуал — будет недорого. Но как только начинаются персонажные анимации, сложный моделинг и тяжёлые просчёты — цена взлетает. Например, в Лас-Вегасе мы работали в сфере, где один только рендер в итоге обошёлся в миллион долларов.

Сильно влияет и состав команды. Можно попробовать оптимизировать — подключить ИИ или стажёров. Но если нужен выдающийся результат, ты идёшь к проверенным спецам. А они, как правило, забронированы на месяцы вперёд. У нас есть команда дизайнеров, которые на высокой зарплате уже много лет — потому что иначе они просто уйдут на фриланс. Вот сейчас над мэппинг-шоу в Узбекистане работает 50–60 человек. В проекте много исторических персонажей, и каждый появляется в кадре. Детализация высокая, поэтому секунда стоит дорого.

Но даже такие бюджеты не всегда спасают. Иногда ты увлекаешься, вкладываешься душой, начинаешь работать не на смету, а на результат — и сжигаешь вдвое больше человеко-часов, чем закладывал. Тут главное — не потерять голову. Именно для этого у креативного директора должен быть продюсер, который вовремя его остановит.

Sila Sveta оформила главную сцену фестиваля Outline

Кстати, как вам с Розовым удаётся столько лет дружить, быть разными — и при этом не разосраться, делая бизнес?

— Да нет, конечно, мы ссоримся. Но, мне кажется, главное — быть честными друг с другом и не копить обиды. Мы часто говорим в лицо всё как есть — это помогает не застревать, а двигаться вперёд. Когда вместе проходишь такой длинный путь, начинаешь по-настоящему ценить, что вы дали друг другу. У всех бывают разные фазы. Иногда кто-то из нас буксует, тормозит в развитии — и тогда важно не добивать, а подставить плечо. Сказать честно: «Слушай, ты сейчас проседаешь, давай я помогу». В этом и есть сила партнёрства. Но при этом я трезво смотрю на вещи и рассматриваю ситуацию, при которой наши пути могут разойтись.

И как ты себя видишь, если это произойдёт?

— В какой-то момент перестаёшь гнаться за идеей построить великую компанию — и просто хочется замедлиться, выдохнуть. Переключиться на то, что по-настоящему откликается. Я вполне могу делать отдельные проекты только для себя — пойти по пути художника и собрать собственную инсталляцию.

В интервью читала, что успех Sila Sveta в России вы объясняете тем, что были «пионерами этой движухи», а на Западе — тем, что «просто одними из первых имели наглость двинуться» туда. Звучит будто бы как кокетство... Неужели для успеха достаточно просто быть первыми?

— Если честно, мы просто талантливые ребята. Но есть ещё одна важная вещь — репутация. Просрать её можно быстро, а чтобы заработать, нужно время. С ней нужно обращаться очень бережно. Никогда не знаешь, откуда может прилететь. Если ты делаешь что-то на *****ись, просто ради денег, долго не протянешь. Важно не лениться — настоящие трудяги притягивают. Молодёжь тянется, потому что можно получить колоссальный опыт, клиенты — потому что получат максимум результата. И ещё важно: когда поймал волну успеха — не рассыпаться. Потому что в момент, когда ты становишься большим, тебе всё сложнее сфокусироваться на конкретном проекте. Качество начинает проседать. И тут нужно быть очень аккуратным.

Быть лучшим — это хорошая мотивация, но надо отдавать себе отчёт, что на длинной дистанции появятся команды, которые могут тебя обыграть в моменте, но если ты играешь вдолгую, то ставишь другие цели. Нам часто кричат, мол почему вы не используете везде ИИ? Но буквально через месяц клиентам надоедают ИИ-приёмы. Если ты хочешь сделать что-то действительно выдающееся — это всё равно делает человек.

Соединяя технологии с искусством и делая современную магию, мы продаём эмоции. Люди перестали читать, поэтому те же исторические шоу и музеи переходят на формат визуальных экспириенсов. Чтобы делать подобные, мы объединились с компанией Pitch, специализирующейся на разработках для музеев. Они больше про научные исследования и инженерию, а мы — про шоу и технологии, поэтому у нас win-win-коллаборация.

На твой взгляд, успех в бизнесе — это больше про что? Про наитие, про стратегию или вообще про другое?

— Мне кажется, успех складывается из многих вещей. Главное — найти свою фишку, не распыляться, а бить в одну точку и быть упёртым. Конечно, без доли везения не обойтись. И трудоголизм тоже немаловажен. Но самое главное — уважать самого себя. Мы — Sila Sveta, и я по-настоящему этим горжусь. Я патриот своей компании — и кричу об этом на каждом углу. И, думаю, среди прочего именно этим мы и заставили других нас уважать.