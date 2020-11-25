12 полезных настроек Gmail, о которых вы не догадывались

В Gmail есть множество скрытых и недооцененных возможностей, которые не так легко найти. Некоторые из них доступны только на сайте, другие — лишь в мобильных приложениях. Разберем 12 полезных, но малоизвестных настроек, которые помогут сделать Gmail еще удобнее.

Создаем письма в полноэкранном режиме

По умолчанию окно для создания новых писем представляет собой небольшое поле в правом нижнем углу экрана. Это удобно, если нужно следить за общим списком, но в то же время может сильно отвлекать.

Чтобы изменить эту настройку, откройте окно создания нового письма на сайте Gmail и нажмите на значок с тремя точками в правом нижнем углу. Выберите вариант «Во весь экран по умолчанию» — и теперь окно создания письма всегда будет открываться в полноэкранном формате.

Скриншот: Дуг Амот

Чтобы вернуться в компактный режим, просто нажмите значок с двумя стрелками, направленными внутрь, в правом верхнем углу окна.

Автоматически переходим к следующему письму

Функция автоперехода Gmail позволяет автоматически перейти к следующему письму в списке, после того, как вы заархивируете или удалите просматриваемое в данный момент сообщение. По умолчанию пользователь возвращается к общему списку писем.

Чтобы активировать эту функцию, откройте сайт Gmail и перейдите в настройки в правом верхнем углу экрана, нажав на значок шестеренки. Выберите опцию «Все настройки». В открывшемся окне перейдите во вкладку «Расширенные» и активируйте опцию «Автопереход». Затем нажмите «Сохранить изменения» в нижней части экрана, и после перезагрузки страницы функция активируется.

В приложении Gmail для Android эту опцию можно найти в разделе «Общие настройки». Для iOS функция автоперехода не доступна.

Увеличиваем размер страницы

По умолчанию Gmail отображает 50 электронных писем на странице и, чтобы перейти на следующую, нужно нажать на стрелку справа. Возможно, такая установка имела смысл раньше, когда пропускная способность интернета была ниже. Но сейчас эти дополнительные нажатия доставляют лишние неудобства.

Чтобы изменить этот параметр, в настройках перейдите на вкладку «Общие» и измените «Максимальный размер страницы» с 50 на 100. Не забудьте нажать на «Сохранить изменения» в нижней части экрана, чтобы применить это изменение.

Располагаем письма в хронологическом порядке

Gmail сортирует письма по таким категориям, как «Соцсети», «Промоакции» и «Оповещения». В мобильных приложениях некоторые сообщения из категории «Промоакции» отображаются вверху списка вне хронологического порядка. В результате новые письма могут легко затеряться.

К счастью, это можно отключить. В приложении на Android откройте настройки, нажмите на имя учетной записи и перейдите в раздел «Категории входящих». В самом низу экрана находится параметр «Включить группировку с лучшим предложением». В iOS его можно найти, нажав на имя учетной записи. Отключите эту опцию, и ваш почтовый ящик вернется к удобному формату.

Изменяем время для отложенной отправки писем

Функция отложенной отправки позволяет установить рассылку писем на определенное время утра, дня и вечера. Но настройка этого параметра не так очевидна, так как она находится вне Gmail.

Изменить время по умолчанию можно в Google Keep. Откройте сайт или мобильное приложение Google Keep, нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу и выберите «Настройки». В разделе «Напоминания» установите любое удобное для вас время. Как бы удивительно это не звучало, но эти настройки связаны с Gmail.

Скриншот: Дуг Амот

Теперь, когда вы захотите отложить отправку письма в Gmail, вам будут предложены новые варианты, установленные ранее в Keep. Почему это так работает? Google не дает ответа.

Отправляем и архивируем одним кликом

Если вы предпочитаете архивировать письмо после того, как ответите на него, то эта функция точно вам пригодится. Gmail предлагает сэкономить время, выполнив оба действия одним кликом.

В разделе «Общие» в настройках на сайте Gmail найдите параметр «Отправка и архивирование» и включите «Показывать кнопку “Отправить и архивировать” в ответе». Теперь при ответе на входящее письмо появится новая синяя кнопка рядом с «Отправить», которая позволит отправлять и архивировать одним кликом.

Бонусный совет: это действие также можно выполнить на клавиатуре с помощью Ctrl (или Cmd) и Enter.

Сортируем личные письма

На почту приходят как личные сообщения, так и массовая рассылка. Выделить личные письма из общей массы можно с помощью параметра «Значки персональных писем» во вкладке «Общие» в настройках сайта. Включите эту настройку, и тогда слева от имени отправителя будут отображаться одиночные стрелки рядом с сообщениями, отправленными на несколько адресов, и двойные стрелки рядом с теми, что адресованы лично вам.

Убираем лишние ярлыки и категории

На левой боковой панели сайта Gmail отображаются ярлыки, многие из которых вы, скорее всего, не используете. Чтобы не загромождать пространство, ненужные ярлыки можно скрыть. Перейдите на вкладку «Ярлыки» в настройках сайта.

Скриншот: Дуг Амот

Там вы увидите список всех доступных вариантов и сможете отключить любой ярлык или категорию писем, которые отображаются в верхней панели.

Увеличиваем время отмены отправки письма

Gmail позволяет отменить отправку письма, если вы сделали ошибку или добавили неправильное вложение. Однако по умолчанию на это решение дается всего пять секунд.

К счастью, этот параметр тоже можно изменить. В разделе «Общие» найдите опцию «Отменить отправку» и установите максимальное значение: 30 секунд. У этой настройки есть один минус: отправка письма будет задерживаться на дополнительные 25 секунд. Но это позволит вам обезопасить себя от ошибки.

Подтверждаем отправку, удаление и архивацию писем в приложении для Android

Опция отмены отправки недоступна в мобильных приложениях Gmail. Однако для пользователей Android все же есть альтернативный вариант.

В приложении Gmail перейдите в «Настройки» и выберите «Общие настройки». В нижней части открывшегося экрана есть три варианта: «Подтверждать удаление», «Подтверждать архивацию» и «Подтверждать отправку».

Скриншот: Дуг Амот

Установите флажок рядом с последним, и тогда вы будете получать всплывающее окно с подтверждением перед отправкой каждого письма.

Настраиваем жесты пролистывания в приложении

Мобильные приложения Gmail позволяют настроить жесты, чтобы выполнять различные действия с письмами. Например, архивировать, удалять, отметить как прочитанное или непрочитанное.

В версии для Android найдите параметр «Жесты пролистывания» в разделе «Общие настройки». В iOS он находится в главном меню настроек приложения. В этом разделе можно изменить действия для левого и правого свайпов по своему предпочтению.

Отключаем напоминания о письмах

В Gmail есть функция, напоминающая о письмах, которые уже какое-то время лежат в почтовом ящике. Ее также можно легко отключить. На вкладке «Общие» в настройках сайта есть раздел «Напоминания» с двумя параметрами: «Напоминать о письмах, требующих ответа» и «Напоминать о письмах, на которые вам не ответили». Отключите оба, и тогда назойливые напоминания больше не будут вас беспокоить.

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