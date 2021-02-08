15 стартап-уроков от предпринимателя и венчурного капиталиста Грега Айзенберга

Дарья Сидорова
Канадский интернет-предприниматель и венчурный капиталист Грег Айзенберг написал тред в Twitter, в котором изложил 15 уроков для стартапов. До того, как ему исполнилось 30 лет, Айзенберг успел потерять и собрать миллионы, нанять тысячи людей и продать несколько компаний. Он надеется, что его советы помогут начинающим владельцам бизнеса избежать тех же ошибок.
15 стартап-уроков от предпринимателя и венчурного капиталиста Грега АйзенбергаДарья Сидорова
- Венчурный капитал и связи с общественностью (PR) как наркотики. Они могут как убить вас, так и спасти жизнь. Используйте их соответствующим образом.
- Если вам повезет, то ваш стартап скопируют. Не переживайте. Лучший способ отомстить — занять большую часть рынка или выпустить лучший продукт.
- Окинава — остров в Японии с самой высокой средней продолжительностью жизни, который называют «островом бессмертных». Секрет в том, что практически каждый житель занимается садоводством. Предпринимательство — это марафон, а не спринт. Будьте устойчивы и найдите свое садоводство.
- Хорошие онлайн-курсы настолько ценны, что во время обучения вы будто крадете ценную информацию у учителя. Плохой онлайн-курс — это учитель, который крадет информацию у вас. Стремитесь к первому типу. Небольшая инвестиция может полностью изменить вашу жизнь.
- Большинству людей стоит забыть об учебе в Гарварде и жизни в Сан-Франциско. Интернет дает невероятную силу, которую вы, возможно, не осознаете. Вы можете изучать все, что захотите, общаться с кем угодно и быть кем угодно.
- Жизнь стартапа полна отказов, без которых не получится достичь прогресса.
- Лучший способ быстро научиться — задавать вопросы. Вы не получаете практически никакой новой информации, пока говорите.
- Выражайте благодарность — это позволит избежать страха.
- Рекрутинг — это не прием на работу. Это активный поиск лучших людей, чтобы создать наилучшую из возможных команд. Наем — это лишь нажатие на курок. Основателям стартапов следует отдавать предпочтение рекрутингу.
- Большинство специалистов по продажам останавливаются после одного или двух отказов. Продолжайте до двух-трех. Скорее всего, количество продаж увеличится. Главный совет: пробуйте еще и еще.
- Хорошее собеседование как удачный сеанс психотерапии. Задавайте вопросы и учитесь.
- Списки дел переоценены. Гораздо эффективнее перечислить то, что вы не будете делать. Это спасает от внеплановых задач и помогает сфокусироваться.
- Во время раздачи автографов Куинси Джонс (американский музыкант и продюсер) разговаривал с каждым человеком и оставлял индивидуальную подпись для каждого, даже если ему приходилось оставаться до поздней ночи. Они понимал, как важно давать людям почувствовать себя услышанными. Персонализация — секретное оружие, которое помогает повысить лояльность клиентов и команды.
- Страх убивает стартапы и мечты. Не позволяйте ему это сделать. Состояние стресса — это то, как успешные люди описывают страх. Никогда не бойтесь, но волноваться время от времени это нормально. Совет: освойте микро-храбрость — победите страх, разбив его на небольшие шаги.
- Большинство командных проблем похожи на кариес, который накапливается в долгосрочной перспективе, не давая решить основную проблему. Пластыри не помогут. Решайте главные задачи в первую очередь. Невозможно исправить то, что стоит на плохой основе.
В конце Айзенберг также поделился несколькими личными советами.
- Два критерия успеха: вы счастливы и делаете жизни других лучше.
- Когда вы сталкиваетесь с огорченным человеком, подумайте о том, что стало причиной: возможно, он не выспался, голоден или же его кто-то побеспокоил. Внимание к окружающим обладает огромной силой.
- Секрет построения отношений в том, чтобы не игнорировать людей, не торопиться, не перебивать, быть добрым и позитивным.
- Каждый день перед сном стоит спрашивать себя о том, что полезного вы сделали сегодня для окружающих и себя, чему научились и что можно сделать, чтобы завтра стать лучше.
Фото на обложке: H_Ko / Shutterstock
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