Канадский интернет-предприниматель и венчурный капиталист Грег Айзенберг написал тред в Twitter, в котором изложил 15 уроков для стартапов. До того, как ему исполнилось 30 лет, Айзенберг успел потерять и собрать миллионы, нанять тысячи людей и продать несколько компаний. Он надеется, что его советы помогут начинающим владельцам бизнеса избежать тех же ошибок.

15 стартап-уроков от предпринимателя и венчурного капиталиста Грега Айзенберга