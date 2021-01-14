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Истории

Три технологических тренда, которые изменят стратегии обработки данных в Юго-Восточной Азии

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Глобальная пандемия показала, что данные играют важную роль для поддержки бизнеса в период нестабильности. Этим активно пользовались организации в Юго-Восточной Азии (ЮВА). Они уже выходят из кризиса и начинают создавать стратегии обработки информации. Рассмотрим три технологических тренда, которые повлияют на формирование новых подходов.

Три технологических тренда, которые изменят стратегии обработки данных в Юго-Восточной Азии

Ускоренная передача данных с сетями 5G

По данным Kearney, технология 5G предоставит широкие возможности для стран ЮВА. Ожидается, что к 2025 году она будет приносить предприятиям до 22% доходов, при этом наибольшая доля будет в Индонезии, за которой последуют Малайзия, Сингапур и Таиланд.

Технология 5G обещает высокую скорость передачи, низкую задержку и более надежное подключение. Обновление существующих сетей затронет стратегию обработки данных организаций, так как при этом нужно учитывать огромное количество устройств с поддержкой Интернета вещей (IoT), которые 5G сможет обеспечивать во внутренних сетях.

Этот переход требует тщательного планирования, без которого управлять обширным объемом данных IoT-девайсов и других сегментов бизнеса, включая внешние сайты для хранения информации, будет непросто.

Эпоха гибридного облака

По прогнозам International Data Corporation, чтобы удовлетворить потребности развивающейся инфраструктуры, к 2021 году более 90% предприятий Азиатско-Тихоокеанского региона, исключая Японию, будут использовать локальное частное облако и поставщиков публичного облака в сочетании с унаследованными платформами. Это положит начало эпохе гибридного облака.

Организациям потребуется обеспечить эффективную защиту и управление данными независимо от того, где они хранятся и используются. Без этого бизнес будет не только уязвим перед кибератаками и внутренними угрозами, но и столкнется со сложностями соблюдения нормативных требований, таких как закон о защите информации и обязательства по принципу Know Your Customer (KYC).

Чтобы решить эти проблемы, некоторые компании уже подключили корпоративное облако данных. Оно обеспечивает согласованный набор политик безопасности и управления во всех средах гибридного облака, в том числе для самых современных систем управления и контроля доступа, отслеживания данных и журналов аудита.

Стратегия обработки данных с учетом этики ИИ

Сегодня основные вопросы по этике ИИ связаны с анонимизацией данных, с чем традиционно боролись регионы ЮВА, за исключением Сингапура. В Австралии, Сингапуре и Южной Корее уже созданы структуры ИИ. Тем временем, прочие рынки Азии, в том числе Индия и Индонезия, которые являются крупнейшими из них, еще разрабатывают правила для этой сферы. Они станут национальными стандартами для инноваций в 2021 году.

Организации ЮВА могут использовать корпоративное облако, чтобы упростить управление данными при разработке технологий, задействующих ИИ и МО. Это поможет решить проблему отсутствия прозрачности в моделях данных и информационных структурах, используемых для работы ИИ-систем.

В наступившем году этика ИИ и управления данными будет обсуждаться применительно к различным областям и дисциплинам, в том числе умным устройствам и самоуправляемым автомобилям. Поэтому для многих компаний первоочередной задачей станет устранение проблем в этом направлении.

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Фото на обложке: yucelyilmaz / Shutterstock

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