Как получить работу без опыта: 6 советов, которые повысят шансы на трудоустройство

Работа нужна, чтобы получить опыт, но, чтобы получить работу, нужен опыт. Это классическая ловушка, с которой сталкиваются многие соискатели в начале карьеры. Опытный специалист с многолетним стажем может надеяться, что эта проблема осталась в прошлом. Но при смене профессии этот путь придется преодолеть еще раз. Вот несколько рекомендаций, которые помогут тому, кто хочет освоить новую профессию или перейти в новую область.

Ставьте реалистичные цели

Нет ничего плохого в том, чтобы ставить перед собой высокие цели. Это действительно зачастую ведет к большим достижениям. Тем не менее, претендуя на работу без опыта, нужно оставаться реалистом.

Лучше всего разбить свои долгосрочные цели на более мелкие этапы. Первый из них станет целью для следующего карьерного шага. Можно быть амбициозным, не будучи при этом наивным. Не стоит сразу метить на должность CEO. Разбивайте свои цели на этапы: так вам будет легче их выполнить и не перегрузить себя.

Приготовьтесь сделать шаг назад

После смены профессии, когда опыта в новой сфере еще нет, приходится смириться с тем, что придется на некоторое время откатиться назад. Это может быть переход на более низкую должность, чем нынешняя, и, возможно, понижение зарплаты.

Однако не позволяйте этому «откату» вас расстроить. Вы можете быстро начать свой путь вверх по карьерной лестнице, и в конечном итоге будете работать в той роли или отрасли, которая делает вас счастливым, так что краткосрочная жертва того стоит.

Или, если вы не можете позволить себе занять низкооплачиваемую должность на полный рабочий день, возможно, есть смысл взять неполный рабочий день или пройти стажировку параллельно с текущей работой, чтобы получить необходимый опыт.

Попробуйте развить новые навыки

Еще один способ укрепить свое резюме, если у вас нет опыта в выбранной области, — повысить квалификацию в соответствующих областях. Сегодня существует несколько способов это сделать, так можно найти ту форму обучения, которая лучше всего соответствует вашему образу жизни.

Один из вариантов — учеба по вечерам, что позволит совмещать ее с рабочим графиком. Или пройти онлайн-курс в удобное время, не выходя из дома. На таких сайтах, как Udemy и Teachable, доступны тысячи недорогих (и даже бесплатных) курсов, где можно освоить практически любой профессиональный навык.

Можно даже начать подрабатывать параллельно со своей нынешней работой, чтобы приобрести новые умения. Например, если вы хотите перейти в сферу дизайна, почему бы не попрактиковаться и не отточить свои навыки в свободное время на фрилансе.

Shutterstock Фото в тексте: ImYanis /

Повышая квалификацию любым из этих способов, вы получите больше преимуществ для резюме. Не говоря уже о том, что постоянное обучение показывает, что вы готовы к новой роли.

Займитесь волонтерством

Волонтерство может помочь вам приобрести ценный опыт для резюме. Такая работа может быть неоплачиваемой, но в дальнейшем вы извлечете пользу из полученных навыков и опыта.

Кроме того, такую работу гораздо легче найти, чем на полной или частичной занятости, и, опять же, она может хорошо сочетаться с вашей текущей занятостью. Волонтерство также говорит о вашей целеустремленности и инициативности, что всегда привлекательно для работодателя.

Тем не менее, если вы не можете найти ничего напрямую связанного с вашей отраслью, это тоже не страшно. Выберите что-то близкое вам, а затем поработайте над развитием навыков.

Адаптируйте резюме

Возможно, вы уже понимаете, как полезно при поиске работы приводить резюме в соответствие вакансии, но, когда релевантного опыта мало, это еще важнее.

Залог успеха в том, чтобы сосредоточиться на качествах, которые имеют отношение к новой должности, и сократить те, которые относятся к вашей прежней профессии (какими бы впечатляющими они ни были).

Нелишним будет внимательно прочитать описания вакансий, чтобы найти формулировки и фразы, которые можно взять на вооружение, а также все навыки и квалификации, которые соответствуют недавно пройденным курсам и опыту волонтерской работы. Обязательно подчеркните эти навыки и качества в своем резюме, поместив их на видном месте в верхней части в разделе описания навыков.

Проявите настойчивость

При смене сферы деятельности можно получить большое количество отказов. Хоть это и огорчает, вы стоит помнить, что причина только в отсутствии соответствующих навыков и опыта в новой сфере. Не отчаивайтесь. Единственный способ получить первую новую работу — проявить упорство.

Постарайтесь быть терпеливым и помните, что, когда вы начинаете гонку с большим отставанием от конкурентов, вам просто необходимо приложить много усилий, чтобы догнать их, а затем вырваться вперед.

Поэтому будьте проактивны, налаживайте отношения с рекрутерами и старайтесь сделать как можно больше откликов. Это может занять некоторое время, но все, что вам нужно, — это одно собеседование, чтобы сделать переступить порог; затем произведите хорошее впечатление, и вы получите работу, которая поможет вам продвинуться в новой отрасли.

Источник.