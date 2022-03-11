Пять крупнейших суверенных дефолтов в мировой истории

Если говорить простыми словами, дефолт — это ситуация, когда заемщик неспособен выплачивать долг кредитору. Рассказываем о пяти крупнейших дефолтах, с которыми сталкивались различные страны мира.

Греция (2015 год)

Греция стала первой развитой страной, объявившей дефолт по долгу перед Международным валютным фондом (МВФ). В полночь 30 июня 2015 года страна пропустила платеж в размере $1,7 млрд, а спустя две недели — еще один в размере $502 млн.

В августе 2015 года кризисный фонд Европейского союза предоставил Греции экстренный кредит в размере $96 млрд на три года с условием, что она проведет рыночные реформы. Это помогло расплатиться с долгами перед МВФ (стоимостью около 180% ВВП страны) и прочими, после чего страна вышла из дефолта.

Эквадор (2008 год)

В декабре 2008 года президент Эквадора Рафаэль Корреа в третий раз за 14 лет приостановил выплату почти 40% долга страны, ссылаясь на нарушения в ходе переговоров по вопросу задолженности. Долг составил $9,9 млрд или 19% ВВП страны.

Аргентина (2001 год)

23 декабря 2001 года Аргентина объявила дефолт по долгу на сумму около $100 млрд перед частными кредиторами. На тот момент это был крупнейший дефолт в истории.

Ранее в течение трех лет страна находилась в экономическом упадке и проводила план строгой экономии. Это привело к беспорядкам и их подавлению, в результате чего погибло 30 человек, а президент Фернандо де ла Руа ушел в отставку.

В 2005 году Аргентине удалось договориться с большинством кредиторов о сокращении задолженности примерно на две трети. Однако 7% кредиторов все же потребовали полной выплаты.

В середине 2016 года страна вернулась на международные кредитные рынки спустя 15 лет отсутствия — она привлекла $16,5 млрд и с помощью большей части этих средств закрыла долги перед оставшимися 7% кредиторов.

Россия (1998 год)

В августе 1998 года российское правительство объявило 90-дневный мораторий на выплату внешнего долга, фактическую девальвацию рубля и дефолт по внутреннему долгу. По данным рейтингового агентства Fitch, внешний долг страны составил $141 млрд, а внутренний, в том числе в рублях, достиг эквивалента $50,6 млрд.

Россия оказалась под воздействием Азиатского финансового кризиса 1997-1998 годов, а цены на нефть упали. Страна смогла снова занимать деньги на международных рынках лишь спустя более 10 лет.

Мексика (1982 год)

В августе 1982 года Мексика сообщила о том, что больше не сможет обслуживать свой долг в размере $86 млрд и $21 млрд в виде процентов перед глобальными финансовыми рынками и 1 тысячей кредиторов. После этого США предоставили стране экстренные кредиты на несколько миллиардов долларов, а МВФ — финансовую помощь в обмен на структурные экономические реформы.

Коммерческие банки, одолжившие деньги Мексике, согласились реструктурировать платежи и позже списали значительную часть долга. в 1995 году МВФ снова пришел на помощь стране, предоставив кредит на сумму $17,8 млрд в рамках пакета международной помощи в размере $50 млрд.

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