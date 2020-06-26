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Истории

Пять приложений, которые могут положить конец эпохе TikTok

Истории
Александра Степанова
Александра Степанова

Редактор

Александра Степанова

Запуск TikTok в 2016 году перевернул мир. Новая соцсеть быстро набрала множество пользователей и всецело завладела их вниманием благодаря роликам, которые появляются на экране сразу после запуска приложения. Однако у TikTok есть конкуренты, которые не собираются безоговорочно признавать его лидерство.

Пять приложений, которые могут положить конец эпохе TikTok

TikTok позиционирует себя как «ресурс для коротких клипов, снятых на смартфон». Марк Цукерберг считает, что TikTok напоминает раздел «Рекомендации» в Instagram. Но это не совсем так.

Статистика показывает огромный рост популярности TikTok в США за последние несколько лет. Даже запрет на использование приложения в ряде стран и конфликты, связанные с защитой данных, не помешали TikTok превратиться в настоящий кошмар для Facebook и Instagram.

Новый калифорнийский офис компании расположен в том самом здании, где до этого работал WhatsApp, — мессенджер, принадлежащий Facebook. Кроме того, TikTok нанял более двадцати бывших сотрудников Facebook, Apple и Google.

Маловероятно, что США позволит своим крупнейшим компаниям уступить удачливому конкуренту из Китая. Там уже разрабатывается сразу несколько приложений, которые могут стать серьезной угрозой для TikTok. Вот что о них известно.

Facebook запускает Lasso

Facebook и Instagram считаются основными конкурентами TikTok, и они уже разрабатывают и тестируют новое приложение.

Facebook запустил Lasso в 2018 году. Кроме него, конкуренцию TikTok могут составить такие проекты компании, как Instagram или Reels. Похоже, Facebook не слишком заботится о том, какое из имеющихся у компании приложений выберут пользователи, и старается привлекать людей во все проекты. Техногигант обладает огромной базой данных пользователей, которая востребована среди рекламодателей и позволяет компании поддерживать свой статус самой популярной соцсети.

Запуск Lasso в 2018 году прошел очень тихо — на сайте Facebook даже не было опубликовано соответствующих официальных заявлений. Проджект-менеджер Facebook Энди Хуан и проджект-менеджер Lasso Боуэн Пан сообщили о выпуске нового приложения парой постов в Twitter. Неудивительно, что Lasso пока не слишком популярен. Неизвестно, сможет ли приложение достичь успеха, но не стоит забывать, что Facebook — мощная компания, у которой достаточно ресурсов, чтобы создать серьезные проблемы TikTok.

Instagram тестирует Reels

В начале 2019 года Instagram начал тайно тестировать в Бразилии новую функцию под названием Reels. Она доступна пользователям как с Android, так и с iOS и очень похожа на TikTok.

Instagram — это платформа для визуалов, которая обладает огромной базой пользователей. Если разработчикам удастся воспроизвести функционал оригинального приложения, Reels может стать реальной угрозой для TikTok.

В Бразилии это одна из функций в сториз — наряду с «бумерангом» и «суперзумом». Платформа рекомендует пользователям добавлять ролики в сториз и отправлять друзьям, чтобы получить больше лайков и повысить вовлеченность.

YouTube разрабатывает Shorts

Еще недавно YouTube был основной платформой для обмена видео — конкурентов, которые могли бы переманивать его пользователей, просто не существовало. При этом для создания хорошего ролика на YouTube нужно обладать навыками видеосъемки, а функции редактирования непрофессионалу могут показаться слишком сложными.

С появлением TikTok ситуация изменилась — короткие пользовательские видео низкого качества получили огромную популярность. Для конкуренции в этой нише YouTube создал расширение своего основного приложения под названием Shorts. Его концепция практически полностью повторяет функционал TikTok: это лента коротких видеороликов, ориентированная на тех пользователей, которые не хотят смотреть длинные клипы. Компания официально заявила о планах запустить новую функцию в конце 2020 года.

Byte становится все популярнее

Новое развлечение для любителей TikTok. Byte называют преемником Vine — соцсети, которая принадлежала Twitter и была закрыта в начале 2017 года.

Byte запустили в январе 2020 года, и за короткое время приложению удалось привлечь множество пользователей. Пока рано говорить о том, что Byte может превзойти успех TikTok, но сервис стремительно набирает популярность среди подростков в США.

Новое приложение — еще один клон TikTok с несколько видоизмененным функционалом. Пользователи снимают или загружают шестисекундные ролики обо всем, что привлекает их внимание, и делятся ими со всем миром.

В отличие от других соцсетей, Byte не показывает количество подписчиков в профилях пользователей. Отчасти это сделано, чтобы снизить уровень их беспокойства. Кроме того, так платформа может скрывать, что пока у нее нет огромной базы пользователей. В дальнейшем Byte планирует разработать специальную программу, которая позволит инфлюенсерам зарабатывать на создании контента.

Ответ Google

Этот технологический гигант также не собирается оставаться в стороне и планирует создать собственную версию TikTok. The Wall Street Journal сообщает, что в октябре 2019 года Google собирался приобрести связанный с видеоконтентом стартап под названием Firework. Это сервис для обмена 30-секундными видеороликами, функционал которого напоминает TikTok.

С 2019 года официальных заявлений от Google о данной сделке не поступало. Возможно, компания не хочет раскрывать информацию о покупке компании и возможной разработке приложения.

Как все это влияет на TikTok

Конкуренция в мире IT всегда была жесткой. За каждым удачным проектом следуют попытки повторить и превзойти его успех.

Статистика показывает, что оригинальное приложение TikTok по-прежнему гораздо популярнее своих американских аналогов. Однако Youtube, Facebook и Instagram сделают все возможное, чтобы не отдавать пальму первенства конкуренту. США всегда были страной стартапов и новых технологий, так что и на этот раз они сделают все возможное, чтобы сохранить свои лидерские позиции.

Кроме того, не стоит забывать, что TikTok был создан в коммунистической стране со строгим государственным регулированием. Американские законодатели уже выразили свою обеспокоенность, заявив, что эта китайская соцсеть может цензурировать контент, связанный с политикой, и передавать личные данные пользователей третьим лицам. Неизвестно, кто одержит победу на этот раз, но гонка обещает быть достаточно напряженной.

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