Пять приложений, которые могут положить конец эпохе TikTok

Запуск TikTok в 2016 году перевернул мир. Новая соцсеть быстро набрала множество пользователей и всецело завладела их вниманием благодаря роликам, которые появляются на экране сразу после запуска приложения. Однако у TikTok есть конкуренты, которые не собираются безоговорочно признавать его лидерство.

TikTok позиционирует себя как «ресурс для коротких клипов, снятых на смартфон». Марк Цукерберг считает, что TikTok напоминает раздел «Рекомендации» в Instagram. Но это не совсем так.

Статистика показывает огромный рост популярности TikTok в США за последние несколько лет. Даже запрет на использование приложения в ряде стран и конфликты, связанные с защитой данных, не помешали TikTok превратиться в настоящий кошмар для Facebook и Instagram.

Новый калифорнийский офис компании расположен в том самом здании, где до этого работал WhatsApp, — мессенджер, принадлежащий Facebook. Кроме того, TikTok нанял более двадцати бывших сотрудников Facebook, Apple и Google.

Маловероятно, что США позволит своим крупнейшим компаниям уступить удачливому конкуренту из Китая. Там уже разрабатывается сразу несколько приложений, которые могут стать серьезной угрозой для TikTok. Вот что о них известно.

Facebook запускает Lasso

Facebook и Instagram считаются основными конкурентами TikTok, и они уже разрабатывают и тестируют новое приложение.

Facebook запустил Lasso в 2018 году. Кроме него, конкуренцию TikTok могут составить такие проекты компании, как Instagram или Reels. Похоже, Facebook не слишком заботится о том, какое из имеющихся у компании приложений выберут пользователи, и старается привлекать людей во все проекты. Техногигант обладает огромной базой данных пользователей, которая востребована среди рекламодателей и позволяет компании поддерживать свой статус самой популярной соцсети.

Запуск Lasso в 2018 году прошел очень тихо — на сайте Facebook даже не было опубликовано соответствующих официальных заявлений. Проджект-менеджер Facebook Энди Хуан и проджект-менеджер Lasso Боуэн Пан сообщили о выпуске нового приложения парой постов в Twitter. Неудивительно, что Lasso пока не слишком популярен. Неизвестно, сможет ли приложение достичь успеха, но не стоит забывать, что Facebook — мощная компания, у которой достаточно ресурсов, чтобы создать серьезные проблемы TikTok.

Instagram тестирует Reels

В начале 2019 года Instagram начал тайно тестировать в Бразилии новую функцию под названием Reels. Она доступна пользователям как с Android, так и с iOS и очень похожа на TikTok.

Instagram — это платформа для визуалов, которая обладает огромной базой пользователей. Если разработчикам удастся воспроизвести функционал оригинального приложения, Reels может стать реальной угрозой для TikTok.

В Бразилии это одна из функций в сториз — наряду с «бумерангом» и «суперзумом». Платформа рекомендует пользователям добавлять ролики в сториз и отправлять друзьям, чтобы получить больше лайков и повысить вовлеченность.

YouTube разрабатывает Shorts

Еще недавно YouTube был основной платформой для обмена видео — конкурентов, которые могли бы переманивать его пользователей, просто не существовало. При этом для создания хорошего ролика на YouTube нужно обладать навыками видеосъемки, а функции редактирования непрофессионалу могут показаться слишком сложными.

С появлением TikTok ситуация изменилась — короткие пользовательские видео низкого качества получили огромную популярность. Для конкуренции в этой нише YouTube создал расширение своего основного приложения под названием Shorts. Его концепция практически полностью повторяет функционал TikTok: это лента коротких видеороликов, ориентированная на тех пользователей, которые не хотят смотреть длинные клипы. Компания официально заявила о планах запустить новую функцию в конце 2020 года.

Byte становится все популярнее

Новое развлечение для любителей TikTok. Byte называют преемником Vine — соцсети, которая принадлежала Twitter и была закрыта в начале 2017 года.

Byte запустили в январе 2020 года, и за короткое время приложению удалось привлечь множество пользователей. Пока рано говорить о том, что Byte может превзойти успех TikTok, но сервис стремительно набирает популярность среди подростков в США.

Новое приложение — еще один клон TikTok с несколько видоизмененным функционалом. Пользователи снимают или загружают шестисекундные ролики обо всем, что привлекает их внимание, и делятся ими со всем миром.

В отличие от других соцсетей, Byte не показывает количество подписчиков в профилях пользователей. Отчасти это сделано, чтобы снизить уровень их беспокойства. Кроме того, так платформа может скрывать, что пока у нее нет огромной базы пользователей. В дальнейшем Byte планирует разработать специальную программу, которая позволит инфлюенсерам зарабатывать на создании контента.

Ответ Google

Этот технологический гигант также не собирается оставаться в стороне и планирует создать собственную версию TikTok. The Wall Street Journal сообщает, что в октябре 2019 года Google собирался приобрести связанный с видеоконтентом стартап под названием Firework. Это сервис для обмена 30-секундными видеороликами, функционал которого напоминает TikTok.

С 2019 года официальных заявлений от Google о данной сделке не поступало. Возможно, компания не хочет раскрывать информацию о покупке компании и возможной разработке приложения.

Как все это влияет на TikTok

Конкуренция в мире IT всегда была жесткой. За каждым удачным проектом следуют попытки повторить и превзойти его успех.

Статистика показывает, что оригинальное приложение TikTok по-прежнему гораздо популярнее своих американских аналогов. Однако Youtube, Facebook и Instagram сделают все возможное, чтобы не отдавать пальму первенства конкуренту. США всегда были страной стартапов и новых технологий, так что и на этот раз они сделают все возможное, чтобы сохранить свои лидерские позиции.

Кроме того, не стоит забывать, что TikTok был создан в коммунистической стране со строгим государственным регулированием. Американские законодатели уже выразили свою обеспокоенность, заявив, что эта китайская соцсеть может цензурировать контент, связанный с политикой, и передавать личные данные пользователей третьим лицам. Неизвестно, кто одержит победу на этот раз, но гонка обещает быть достаточно напряженной.

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