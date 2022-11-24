«Сваха» для инвесторов и другие технологии будущего в сфере финтеха, криптовалют и блокчейна

Блокчейн и криптовалюты у многих ассоциируются с биткоином. На деле же эти технологии производят революцию в различных областях — от сбора данных о выбросах углерода до анализа банковских операций. В то же время другие компании делают криптовалюты доступнее, например предлагают no-code инструменты для создания программ вознаграждений на базе цифровых валют.В этом году издание Fast Company традиционно провело премию Next Big Things in Tech, посвященную инновациям, которые формируют будущее различных индустрий. В этом списке представлены компании из категории «финтех, криптовалюты и блокчейн».
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Победители в категории: «финтех, криптовалюты и блокчейн»
Accern
Создает ИИ для финансовых специалистов
Accern разработала модели обработки естественного языка для финансовых компаний, которые собирают полезную информацию из новостных изданий, журналов, соцсетей, блогов и других источников. Благодаря фокусу на одном рынке, эти ИИ-алгоритмы не подвержены предвзятости. Кроме того, Accern предлагает no-code шаблоны, которые помогают клиентам быстро настраивать инструменты для работы.
Allinfra
Рассчитывает углеродный след на основе точных данных
Allinfra Climate помогает организациям двигаться в сторону устойчивого развития, опираясь на актуальную и достоверную информацию. Компания извлекает данные напрямую из таких источников, как смарт-девайсы, и использует гибридный блокчейн, чтобы предоставлять более точные сведения по сравнению с традиционными методами, которые полагаются на ручной сбор.
Capitolis
Объединяет банки и инвесторов
Маркетплейс Capitolis помогает институциональным инвесторам и компаниям из сферы финансовых услуг находить друг друга и эффективно перемещать денежные средства. Компания упрощает работу со сложными финансовыми продуктами.
Glow Labs
Организует криптовалютные программы бонусов
Glow помогает создавать программы вознаграждений на базе Ethereum без каких-либо знаний в области программирования и блокчейна. Компания работает с бизнесом нового поколения, который стремится награждать клиентов за различные действия — от покупки NFT до общения в соцсетях.
В этой категории также стоит отметить:
- Empower — в реальном времени анализирует банковские данные и историю операций.
Фото на обложке: fizkes /
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