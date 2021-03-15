Семь привычек дисциплинированных людей

Составить список целей может каждый. Но чтобы достичь их, важно развивать дисциплинированность. Писатель Николас Коул поделился семью простыми способами, которые помогут в этом.

Придумайте, как отслеживать прогресс

Представить в голове желаемую цель легко. Однако это никак не поможет приблизиться к ней.

Не стоит составлять простой список того, чего вы хотите достичь. Лучше придумайте способ измерять прогресс. Это позволит понять, что вы двигаетесь в правильном направлении.

Запишите, как часто вы планируете практиковать навыки, необходимые для достижения заданной цели. Например, если вы хотите написать книгу, определите, сколько дней в неделю вы готовы работать над ней.

Окружите себя дисциплинированными людьми

Вы являетесь отражением пяти людей, с которыми чаще всего проводите время. Если ваши близкие предпочитают вредную пищу, скорее всего, вы тоже будете ее есть. Если они проводят по несколько часов за просмотром телевизора, вы, вероятно, к ним присоединитесь.

Это означает, что, если вы окружите себя людьми, которые изо всех сил воспитывают в себе самодисциплину, велик шанс, что и вы начнете к этому стремиться. Поэтому выбирайте друзей с умом.

Попробуйте распорядок дня своих дисциплинированных знакомых, чтобы выработать подходящий для себя вариант. Поддерживайте схожий образ мышления и развивайте такие же привычки. Это, несомненно, самый быстрый способ повысить свою дисциплинированность.

Ежедневно читайте книги о важности дисциплины

Один из лучших способов поддерживать желание развивать в себе самодисциплину — это постоянно напоминать себе о ее важности. Например, с помощью книг. Достаточно уделять чтению всего 20 минут в день.

Кроме того, постарайтесь распределить свое время так, чтобы не только потреблять информацию от других людей, но и практиковать желаемые навыки самостоятельно. Коул живет по следующему правилу.

Входные данные (например, чтение) никогда не должны превышать выходные (то, чем вы хотите овладеть).

Писатель советует к прочтению следующие книги.

Наполеон Хилл «Думай и богатей».

Томас Стернер «Как достигать желаемого силой мысли».

Гэри Келлер и Джей Папазан «Начни с главного. Один удивительно простой закон феноменального успеха».

Роберт Грин «Мастер игры».

Визуализируйте прогресс

Один из лучших способов поддерживать интерес — видеть собственный прогресс. Визуализация значительно повышает заинтересованность. А сделать это можно с помощью календаря.

Допустим, вы стремитесь регулярно писать. Ставьте отметку в календаре, когда посвящаете время этому делу. Так вы будете видеть, что вы на правильном пути.

Чем больше у вас будет отметок, тем сильнее будет желание продолжать. В то же время их отсутствие заставит вас испытывать чувство вины и вернуться к ежедневной практике.

Избавьтесь от отвлекающих факторов

Имея возможность провести вечер в сети или за просмотром телевизора после долго рабочего дня, трудно заняться тем, что движет к желаемой цели.

Чтобы стать успешным писателем, в течение почти четырех лет Коул не подключал интернет в своей квартире. После работы и спортзала у него был только один вариант деятельности, а именно писательство. Он уделял этому время ежедневно с 9 до 12 вечера. Именно так ему удалось написать свою первую книгу.

Регулярное избавление от отвлекающих факторов приносит ощутимую пользу. Например, в выходные телефон можно поставить на беззвучный режим или убрать в другую комнату, чтобы посвятить день прогулкам, размышлениям или работе над своими проектами.

Регулярно ведите дневник и всегда будьте честны с собой

Начиная развивать дисциплинированность, очень легко забыть, почему вы хотели этого изначально. Большинству людей нравится сама идея наличия этой черты, но спустя несколько дней они либо забывают начальную цель, либо возвращаются к обычным привычкам.

Справиться с этим помогает ведение дневника. Постарайтесь записывать свои мысли не реже, чем раз в неделю. Так вы напомните себе, к чему стремитесь и почему выбрали именно это направление.

Не забывайте про отдых

Одержимость дисциплиной может привести к выгоранию. Поэтому иногда нужно давать себе время на то, чтобы расслабиться. Это непросто, поскольку многие воспринимают отдых как награду за активную деятельность.

В работе над самодисциплиной очень важно понимать, когда нужно двигаться вперед, а когда лучше отдохнуть. Аналогично правилу с входными и выходными данными, время «отдыха» никогда не должно превышать период «движения вперед». Однако «движение вперед» также не должно быть столь длительным, что «отдых» практически отсутствует.

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