Как заработать $85 млн на мемах в Instagram

В августе 2020 года Warner Music Group приобрела израильскую цифровую медиа-компанию IMGN Media за $85 млн. IMGN создает видео и мемы для рекламодателей, а затем распространяет их в своих социальных сетях. Ее основной актив — @daquan, один из крупнейших Instagram-аккаунтов с мемами, у которого 15,7 млн подписчиков. Чем интересен этот аккаунт и какие выводы из этой истории можно извлечь начинающим инфлюенсерам? Разберемся подробнее.

Аккаунт @daquan был создан в 2014 году. Личность его автора не раскрывается, известно лишь, что тогда ему было 16 лет, он был в школе и ему было скучно. Он создавал Daquan-мемы о выдуманной белой женщине, которая встречается с темнокожим мужчиной, и быстро набрал популярность. В скором времени он начал публиковать шутки на разные темы. В 2017 году @daquan присоединился к IMGN, и за последние три года аккаунт превратился в культурное явление, благодаря которому состоялась многомиллионная сделка с Warner Music Group.

Сейчас это один из крупнейших аккаунтов с мемами в Instagram, у которого уже 15,7 млн подписчиков, и их количество постоянно растет. На @daquan подписано множество знаменитостей, в том числе Джастин Бибер, Кендалл Дженнер и Кевин Харт. Джастин Бибер и Деми Ловато даже присылали свои запросы на публикацию.

Из этой истории можно извлечь три полезных урока о том, как максимально эффективно использовать социальные сети сегодня.

Будьте оригинальны

Несмотря на то, что сейчас многие публикации @daquan представляют собой простые репосты популярных постов из Twitter и роликов из Tiktok, большую часть подписчиков он привлек своими оригинальными подписями к популярным мемам. Первые 150 тысяч фолловеров он собрал, создавая Daquan-мемы, которые были популярны в 2014 году.

Вывод здесь предельно прост. Чтобы выделиться в социальных сетях, нужно создавать оригинальный контент. Будь то аккаунт, посвященный мемам, собакам или спортивным обзорам, главное — выделиться среди тысяч одинаковых профилей в ленте.

Следуйте своим увлечениям

Прежде чем создавать собственный мем-аккаунт, вдохновившись чужим успехом, спросите себя, действительно ли вам интересна эта тема. Иначе задумка приведет к провалу.

Правда в том, что люди, увлеченные своей нишей, замечают детали, которые другие оставляют без внимания, таким образом получая конкурентное преимущество. Искренний интерес к мемам основателя @daquan помог ему создавать оригинальные шутки и выделиться из огромного количества аккаунтов с репостами.

Чтобы привлечь и удержать подписчиков, не нужно копировать публикации других аккаунтов со схожей тематикой. Постарайтесь разобраться в том, что интересует именно вашу аудиторию. Регулярно анализируйте, какой контент набирает большее количество взаимодействий. Возможно, подписчиков привлекает световая композиция фотографий или используемая в видео музыка. Таким образом вы сможете сохранить актуальность и популярность своего профиля.

Изучайте мемы и тренды

Warner Music Group согласилась на сделку стоимость $85 млн по двум причинам.

@daquan — мощный инструмент для распространения их музыки.

IMGN предоставляет расширенные данные о поведении миллениалов и поколения Z.

Мемы занимают важное место в современной культуре. Как и вирусные ролики из TikTok, они влияют на то, что популярно среди молодежи. Песня, звучащая в популярном меме, уже через несколько дней будет известна всему интернету. И это касается не только музыки — грамотно размещенный продукт может обеспечить беспрецедентную узнаваемость бренда. Поэтому мемы так важны для компаний, которые стремятся охватить подрастающее поколение.

Чтобы эффективно взаимодействовать в социальных сетях, стоит изучить это направление. Узнайте почему и как контент становится вирусным и начните создавать собственный. Чтобы оставаться в курсе популярных трендов, следите за обновлениями в Twitter, TikTok, Instagram и Reddit.

Вывод

Это приобретение интересно не только своей высокой стоимостью. Дело в том, что на данный момент не существует определенных стандартов по продаже аккаунтов в социальных сетях. Рынок абсолютно непредсказуем. Профиль с 15 млн подписчиков могут купить как за $85 тысяч, так и за $85 млн.

Поэтому главный вывод здесь в том, что нужно действовать. Медиа индустрия входит в новую эру, где каждый может получить прибыль.

Если у вас есть идея для аккаунта в интересующей вас нише, реализуйте ее. 16-летний скучающий подросток создал @daquan и добился успеха. Возможно, что следующий многомиллионный аккаунт будет принадлежать вам.

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