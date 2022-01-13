«Мы не можем показать, как выглядит продукт, и рассказать, как он работает»: почему Facebook отклоняет рекламу

Издание The New York Times представило большой обзор этой проблемы, а мы — перевели его для вас.

Согласно отчету от некоммерческой организации по вопросам сексуального равенства женщин Center for Intimacy Justice, Facebook отклонила рекламные объявления от 60 компаний, сосредоточенных на сексуальном здоровье женщин. Социальная сеть ссылается на политику в отношении «продуктов и услуг для взрослых», но при этом допускает подобную рекламу, нацеленную на мужчин.

В рамках исследования Джеки Ротман, основательница Center for Intimacy Justice, взяла интервью сотрудников и руководителей более чем 35 компаний, которые занимаются проблемами, связанными со здоровьем женщин, в том числе болями в области таза, менопаузой, менструацией и фертильностью.

Кроме того, она провела опрос, в котором поучаствовали десятки других организаций. Он создавался совместно с Origin, которая занимается физиотерапией тазового дна.

Все 60 компаний заявили, что Facebook отклоняла их рекламные объявления, которые представляли такие продукты и услуги, как семинар по грудному вскармливанию и удобные брюки для послеродового периода. Аккаунты около половины опрошенных также блокировались.

В большинстве случаев Facebook помечал рекламу как содержащую «контент для взрослых» и продвигающую «продукты и услуги для взрослых».

Какой политики придерживается Facebook и как она соблюдается

В правилах по размещению рекламы Facebook пишет: «Реклама не должна продвигать продажу или использование товаров или услуг для взрослых. Таргетинг рекламы товаров и услуг для сексуального и репродуктивного здоровья (например, продуктов для планирования семьи и контрацепции) должен быть настроен на людей, которым исполнилось 18 лет. Такая реклама не должна делать акцент на получении сексуального удовольствия».

Facebook также приводит примеры.

Запрещено: «Купите наши игрушки для взрослых утех».

«Купите наши игрушки для взрослых утех». Разрешено: «Новый вагинальный лубрикант для ежедневного увлажнения» и «Безопасный секс с нашими презервативами».

Однако Ротман обнаружила: Facebook допускает множество объявлений, нацеленных на мужчин, несмотря на то, что они, похоже, нарушают политику соцсети. Например, реклама презервативов, доставляющих «удовольствие», и лубриканта «для мужского уединения».

«Сейчас они произвольно решают, стоит ли разрешить или же запретить продукт. И это происходит таким образом, в котором, по нашему мнению, наблюдается сексистский подтекст и отсутствие осведомленности по вопросам здоровья», — утверждает Ротман. По ее словам, это «систематическая проблема», которая особенно пагубно влияет на малый бизнес.

«Мы приветствуем рекламу продуктов для сексуального здоровья, но запрещаем наготу и применяем особые правила относительно того, как эти продукты могут продаваться на нашей платформе», — сообщил представитель Meta, родительской компании Facebook, в электронном письме.

Он также добавил, что Facebook допускает ошибки в соблюдении своей политики размещения рекламы. Однако, по его словам, несколько отказов, с которыми столкнулись компании, упомянутые в отчете, были отменены.

С какими трудностями сталкиваются компании и как они решаются

Joylux — одна из компаний, которая пыталась получить одобрение от Facebook. Она продает продукты для поддержания здоровья во время менопаузы. Например, устройство, которое вводится во влагадище и помогает укреплять тазовое дно.

«Наш потребитель — это пользователь Facebook, — рассказывает руководительница и основательница Joylux Колетт Кортион. — Это 50-летняя женщина. Facebook — наилучшее место, где она может получить информацию по темам, связанным с менопаузой». Эта соцсеть — главный канал привлечения клиентов для Joylux.

Однако, как утверждает Кортион, сотрудники Joylux уже давно не могут разобраться в том, как применяется политика Facebook. Из-за характера и внешнего вида продукта Facebook и другие компании считают его «порнографическим». Кортион добавляет, что с 2017 году аккаунт Joylux в Facebook был заблокирован дважды, а компания не раскрыла причины.

Как утверждает вице-президент по маркетингу Joylux Хизер Дазелл, она обнаружила, что «любая реклама, направленная на наш сайт, будет автоматически отклонена из-за слова “влагалище”». Однако представитель Meta заявил, что Facebook не накладывает полный запрет на такие слова, как «менопауза» и «влагалище», но рассматривает «как позиционируется каждое объявление».

Со временем Joylux изменила текст и изображения, которые она размещает на Facebook. Но даже несмотря на это, многие ее объявления отклоняются при первоначальном рассмотрении.

Два года назад Joylux начала сотрудничать с агентством, которое помогает компаниям обжаловать отказы в размещении рекламы. Обычно это помогает получить одобрение. Однако, по словам Кортион, этот процесс требует много времени и денег, а конечная версия рекламы не приносит никакой пользы потребителю.

«Мы не можем показать, как выглядит продукт, и рассказать, как он работает», — говорит Кортион.

С аналогичными проблемами столкнулась и Intimate Rose — компания из Канзас-Сити, штат Миссури, которая продает вагинальные расширители и тренажеры для таза. «Нам всегда отказывают», — рассказывает диджитал медиаменеджер Intimate Rose Эдриенн Флеминг.

Флеминг показала несколько примеров объявлений. На одном из них — фото смеющейся и полностью одетой пары с надписью «снова живи, смейся и люби с продуктами для здоровья таза от Intimate Rose». Два других представляют собой видео, в которых женщины рассказывают, как тренажеры Intimate Rose помогли им избавиться от недержания.

По словам Флеминг, Facebook отклонила все эти объявления, пометив их как «продукты и услуги для взрослых».

Отклоненные объявления Intimate Rose. Скриншот: The New York Times

В разделе «Товары для взрослых» в правилах, которые Meta применяет в отношении торговли, указаны примеры запрещенных предметов:

интимные игрушки;

товары для повышения сексуальной активности;

товары для взрослых сексуального характера, например порнография либо использованное или ношенное нижнее белье;

изображения обнаженного тела, в том числе частично обнаженного ребенка, даже если такие изображения не имеют сексуального характера.

Однако правила допускают «товары, основным предназначением которых не являются сексуальное удовольствие или повышение сексуальной активности, например лубриканты или презервативы».

В переписке с Facebook, которой Флеминг поделилась с The New York Times, она отмечает, что продукты компании не предназначены для использования во время полового акта и для получения удовольствия.

В ответ представитель Facebook указал на политику компании в отношении торговли и заявил, что отказ в размещении был выдвинут верно. Он добавил, что не может раскрывать более подробную информацию, поскольку она может использоваться для обхода правил в будущем.

«Все сводится к мнению рецензента», — говорит сооснователь Intimate Rose Аарон Уилт о том, что как Facebook принимает решение о размещении рекламы.

Услугами Facebook пользуются не только бизнесы, но и некоммерческие организации. Например, RNW Media, создающая онлайн-сообщества, которые борются за социальные изменения. Среди них — Love Matters, сосредоточенное на вопросах сексуального и репродуктивного здоровья и прав.

Согласно отчету по устойчивости журналистики и СМИ, представленном на Форуме ООН по управлению интернетом в 2020 году, в течение шести лет Facebook отклонила около 1,8 тысяч объявлений от Love Matters. Чаще всего они помечались как «контент для взрослых» и «интимные игрушки».

По словам SMM-менеджера Love Matters Kenya Майкла Окуна Олича, недавно Facebook отклонила два объявления за то, что они «продвигают услуги эскорта». Одно из них было посвящено активному согласию, а другое — жизни с ВИЧ.

Олич утверждает, что на обжалование уходит до недели до месяца, а связаться с «реальным человеком» удается редко. Чтобы добиться одобрения, Олич начал использовать сленг и заменять слова, описывающие определенные части тела, на эмоджи фруктов.

Однако эксперт по правам человека RNW Media Шарлотта Петти считает, что использование обходных выражений и эвфемизмов может привести к негативным последствиям. «Некоторые способы помогают обойти цензуру, но в один момент мы ставим под угрозу собственную работу», — утверждает она.

Ротман надеется, что Facebook быстро отреагирует на эту проблему и ослабит ограничения в отношении компаний, занимающихся сексуальным здоровьем. «Это решаемая проблема, — считает она. — Нужно лишь сделать так, чтобы реклама, связанная с женским здоровьем, не подвергалась блокировке. Facebook нужно просто решить, собираются ли они это исправить».

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