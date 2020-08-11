«Agile помог нам работать в экстремальных условиях пандемии»

В 2019 году «ОТП Банк» отметил 25 лет присутствия на российском рынке. В марте 2019 года во время выездной конференции в Сочи зампред правления Кирилл Дремач рассказал о внедрении agile-подхода в компании с целью повышения эффективности IT. Руководитель программы трансформации, Антон Бородаев рассказал Rusbase о том, насколько эта система эффективна сейчас — в период пандемии, когда все сотрудники работают удаленно.

Антон Бородаев, «ОТП Банк»

В agile-культуре есть большое преимущество — это гибкость и оперативность, с которой банк реагирует на любые изменения рынка. Раньше в компании работали по «водопадной» модели. У такого подхода есть значительный недостаток: чтобы реализовать любое изменение, необходимо пройти полный цикл, то есть собрать требования, спроектировать, разработать, протестировать и т. д. В реальности это означает, что первые результаты, которые можно оценить, появятся только в конце процесса — в момент, когда ими начнут пользоваться. Именно для того, чтобы отказаться от этого ограничения, мы перешли к гибкой разработке продуктов в соответствии с принципами agile.

Agile VS коронавирус

Несколько месяцев назад вместе со всей страной нам пришлось перевести всю свою работу на удаленный режим. Этот вызов, пришедшийся на активную стадию нашей трансформации, вызвал у нас серьезные опасения, связанные с результативностью — справимся ли. На первый план вышли коммуникации, команды в этот период тестировали самые разные способы сохранения прежнего уровня взаимодействия. Руководство лишь определяло рамки (зачастую связанные со спецификой банковского бизнеса или требованиями регулятора), внутри которых команды выбирали для себя удобные инструменты и ритм для эффективной совместной работы.

Мы считаем эту ситуацию очень показательной, так как одно из ключевых преимуществ agile — адаптивность в экстремальных условиях, которая очень нужна современному рынку. Пример с пандемией — яркое подтверждение того, что без своевременных изменений бизнес может умереть быстрее, чем изменения увидит потребитель.

В подтверждение этой идеи можно найти и ряд примеров в истории: например, теория промышленных революций. С момента изобретения колеса до появления автомобильного колеса с шиной прошло около 5,5 тысяч лет. От появления парового двигателя до двигателя внутреннего сгорания — менее ста лет. От двигателя внутреннего сгорания до реактивного двигателя — еще около 200 лет, а всего через 10 лет после этого появилась ядерная энергетика. На этом примере видно, что изменения приходят в жизнь все быстрее. Значит, бизнес, направленный на удовлетворение потребностей общества, должен подстраиваться к ускоряющемуся темпу прогресса. Гибкие подходы позволяют адаптироваться даже в самые сложные моменты. И сейчас, во время пандемии, нужно так же быстро решать не только вопросы коммуникации с клиентом, но и организовать внутреннюю работу в компании. Если компания — это негибкий и неповоротливый корпоративный монстр, то внедрить любые изменения будет очень сложно. А гибкая компания «перетасует пару кубиков» и останется на плаву. В этом основная ценность и польза agile для бизнеса.

Когда мы переходили на полностью удаленный формат работы, команды сами определили для себя, когда проходят встречи, что на них обсуждается, сколько эти встречи проходят по времени, в какой момент необходимо позвать руководство. Нас спасло то, что у нас были абсолютно четкие правила работы — мы просто сменили оффлайн на онлайн. Были сложности с допусками и безопасностью — все-таки, мы работаем в банке — но это мы тоже решили без ущерба для гибкости.

Часто в офисе мы можем просто повернуться к коллеге или дойти до него и решить сразу несколько рабочих вопросов. Сейчас это сложнее — нужно организовывать встречу. Это был самый большой вызов: нужно было показать, как работает команда в новых условиях. И тут agile помог: информация о том, кто над какой задачей работает, всегда доступна и поддерживается в актуальном состоянии на виртуальных «досках» — смотри, задавай вопрос, участвуй в обсуждении. Правда, часть работы мы переводили в онлайн еще до пандемии, так как у нас много сотрудников в других городах и регионах. На удаленке вся команда оказалась в равных условиях, и это неожиданно позитивно сказалось на работе.

Сейчас нас волнует другое — как возвращаться в офис? Очень хочется сохранить те преимущества, которые мы выработали за эти несколько месяцев.

Адаптация новых сотрудников

Во время пандемии мы не только брали на работу новых сотрудников, но и запускали новые команды. Через это получили очень интересный опыт — групповые практические тренинги и игры-симуляторы (например, метода Kanban), проходящие полностью онлайн.

Каждую неделю (или две) команды собираются и обсуждают свои результаты, сильные и слабые стороны, решают, что можно изменить, чтобы работа над продуктом была легче и эффективней. Помимо прочего, такая открытость — прекрасная возможность познакомиться для новичков и узнать больше друг о друге для остальных. Важно понимать, что банковский рынок во время пандемии стал очень агрессивным, потому что помимо изменившегося поведения наших клиентов мы увидели ряд серьезных изменений в законодательстве — кредитные каникулы, режим нерабочих дней и т. д. И каждый новый человек, приходящий в команду в это время, попадает в очень интересный период, когда все прежние планы пересматриваются, чтобы максимально быстро адаптироваться к изменившемуся рынку. Это привело к тому, что у новичков почти сразу возникает чувство общности с командой и сопричастности к продукту.

Благодаря гибкому подходу к работе и боевому настрою всех участников нашего коллектива, даже пандемия коронавируса и удаленка не помешали нам добиться впечатляющих результатов. С начала года мы приняли 90 новых специалистов. Сейчас у нас работают восемь трайбов и 38 команд, четыре из которых стартовали во время самоизоляции. Все они работают дистанционно.

С начала 2020 года нашим agile-командам помимо прочего удалось:

создать удобную онлайн-анкету, позволяющую получать кредит без посещения офиса;

запустить технологии распознавания паспортов в автокредитовании;

запустить исходящий обзвон по продажам роботом, говорящим как человек;

достигнуть планки в 500 тысяч активных пользователей нового мобильного банка (на текущий момент наше приложение занимает третью строчку рейтинга по скачиванию приложения в Appstore);

запустить продукты реструктуризации по кредитным картам в рамках закона о «кредитных каникулах»;

создать возможность выдачи кредитных карт с плавающей процентной ставкой в отделения банка;

реализовать предложение цифровой кредитной карты в мобильном приложении;

внедрить кредитные каникулы и альтернативные продукты для клиентов банка.

Мы продолжаем меняться, чтобы сделать наши продукты и услуги еще более доступными для клиентов, а условия работы способствующими профессиональному росту наших сотрудников.

Советы тем, кто стремится стать agile

1. Непосредственные коммуникации — основа всего. Если у людей нет возможности общаться, они не смогут экспериментировать и принимать лучшие решения.

2. Важно приходить на встречу подготовленными. Таким образом, встречи будут гораздо эффективнее и быстрее

3. Стройте работу вокруг экспериментов и помните, что не бывает “«неудачных экспериментов» — есть лишь результаты, на основе которых делаются выводы и адаптируются следующие шаги.

4. Нужно быть гибкими не только на уровне команды, но и на уровне топ-менеджмента

5. Agile должен быть системным, то есть используемый фреймворк должен быть адаптирован как к работе на уровне команд, так и на уровне большой корпорации.

Фото на обложке: Berk Ozel / Shutterstock