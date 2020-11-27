Для машинного обучения используются не только массивы однообразных данных. Перед исследователями Технологического института Джорджии и Facebook AI Research стояла задача не просто научить алгоритм что-то делать, но и воздействовать на других. Для этого они использовали текстовую ролевую игру, в которой ИИ мог выполнять квесты и давать указания другим участникам.

Языковые модели, такие как алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка GPT-3, могут писать истории и вести блоги, подражая человеческому стилю письма. Однако они способны только производить текст. Люди же используют язык как инструмент, продвигая свои идеи и воздействуя на окружающих.

Исследователи из Технологического института Джорджии и Facebook AI Research решили создать ИИ, который будет использовать слова целенаправленно. Для этого они объединили методы обработки естественного языка и обучения с подкреплением. Обе области активно развиваются в последние несколько лет, но вместе используются редко.

Для обучения алгоритма была выбрана текстовая многопользовательская игра LIGHT, разработанная Facebook для изучения взаимодействия людей и ИИ-игроков.

События игры разворачиваются в фэнтезийном мире, где есть множество объектов, персонажей и локаций.

Игроки взаимодействуют с ними при помощи текста.

Чтобы выполнить ход, игрок — человек или машина — набирает такие команды, как «обнять волшебника», «поразить дракона» или «снять шляпу».

Игроки также могут общаться с персонажами, управляемыми чат-ботами.

Исследователи добавили в игру около 7500 краудсорсинговых квестов и создали специальную базу данных, которая давала ИИ информацию об игровом мире и связях между персонажами. Например, купец будет доверять охраннику, только если они друзья. Чтобы завершить квест «Постройте самое большое хранилище сокровищ дракона», нужно выполнить ходы вроде «Пойти в горы» и «Съесть рыцаря».

Благодаря игре ИИ научился использовать язык как средство убеждения. Чтобы справиться с заданием, машина могла ввести команду или обратиться к другим персонажам.

Например, если ей нужен меч, она может украсть его или убедить другого персонажа поделиться оружием.

На данный момент алгоритм можно применять только в рамках игры. К тому же, он часто использует слишком резкие выражения. Если ей нужно ведро, она может написать: «Дай мне это ведро, или я скормлю тебя кошке!».

Тем не менее, такое объединение технологий обработки естественного языка и обучения с подкреплением — огромный шаг к разработке более умных систем. В будущем мы сможем создавать не только более совершенных чат-ботов, способных спорить и убеждать, но и тех, которые лучше понимают, как устроен наш мир.

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