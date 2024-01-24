Компаниям выгоднее сохранить работников-людей, чем заменить их ИИ — исследование

Ученые отмечают: хотя ИИ все же заменит многие рабочие места, это произойдет постепенно, и у нас будет возможность подготовиться.

Многие опасаются, что ИИ отнимет у нас рабочие места. Однако, согласно новому исследованию Массачусетского технологического института, во многих случаях технологии обойдутся работодателям дороже, чем работники-люди.

Исследователи из МТИ отобрали 800 профессий и изучили экономическую эффективность 1 тыс. задач, связанных с визуальным осмотром, таких как проверка свежести продуктов. Они обнаружили, что будет выгодно автоматизировать лишь 23% общей зарплаты работников — и это при условии, что автоматизируемые задачи можно отделить от других обязанностей. Во многом это связано с «большими первоначальными затратами на внедрение систем ИИ».

Со временем ситуация может измениться. «В целом, результаты показывают, что ИИ заменит многие рабочие места, но это произойдет постепенно — и потому есть возможности для разработки политики и переобучения кадров, чтобы смягчить последствия безработицы», — заключила команда.

В последнее время активно обсуждается тема того, что ИИ заменит людей — особенно в связи с демократизацией таких инструментов, как ChatGPT от OpenAI и Bard от Google.

Многие предупреждают, что массовое сокращение рабочих мест приведет к ужасным последствиям в ближайшем будущем. Тем не менее руководители технологических компаний по-прежнему с оптимизмом относятся к такому развитию событий, утверждая, что появятся новые виды профессий.

Во время прошлогодней конференции Wall Street Journal Tech Live Сэм Альтман, CEO OpenAI, назвал это неизбежной частью любой «технологической революции». «Меня это совершенно не пугает, — сказал тогда миллиардер. — Более того, я считаю, что это хорошо. Я думаю, что это путь прогресса, и мы найдем новые и лучшие рабочие места».

За последний год в технологическом секторе не раз проходили массовые увольнения. Согласно опросу, проведенному во время Всемирного экономического форума в Давосе в этом месяце, «из-за генеративного ИИ» 25% руководителей намерены сократить численность персонала как минимум на 5%.

Похоже, все уже согласны с тем, что ИИ однажды заберет наши рабочие места. Однако вопрос о том, когда это произойдет, по-прежнему активно обсуждается.

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Перспективы и риски использования нейросетей в бизнесе

В своей статье команда МТИ рассматривала задачи, в которых применимо компьютерное зрение. В качестве примера они использовали работника пекарни, который визуально проверяют качество ингредиентов.

Как пишут исследователи, эту работу «теоретически можно передать системе компьютерного зрения, установив камеру и обучив систему определять просроченные продукты». Однако установка и эксплуатация такой системы обойдутся слишком дорого, учитывая, что она будет только проверять свежесть ингредиентов — это всего 6% обязанностей сотрудника.

Но ученые предполагают: со временем затраты на развертывание этих систем сократятся за счет эффекта масштаба или внедрения платформы «ИИ как услуга», что сделает опцию привлекательнее.

Согласно исследованию, хотя другие эксперты заключили, что ИИ действительно может заменить людей, многие из них напрямую не рассматривали техническую осуществимость и экономическую жизнеспособность этих систем.

Как отмечает TechCrunch, исследование МТИ поддержала лаборатория IBM Watson AI Lab, а значит, могла быть финансовая заинтересованность в том, чтобы преуменьшить риски от ИИ.

В свою очередь, авторы утверждают, что результаты подчеркивают то, как важно создать эффективную нормативную базу, чтобы подготовиться к такому будущему.

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Фото на обложке: Stokkete / Shutterstock