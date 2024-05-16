От краткого анализа до поиска по видео: в Google появятся функции на базе ИИ

Google внедряет ИИ практически во все аспекты поиска. Теперь с помощью новой модели Gemini можно будет быстро находить ответы на сложные запросы, искать информацию по видео, планировать поездки и составлять планы питания. О нововведениях компания рассказала на конференции Google I/O.

Год назад Google заявила, что ИИ — будущее поиска. Похоже, это будущее уже наступило: функция AI Overview, которая ранее называлась Search Generative Experience (SGE), начнет работать в США, а вскоре и по всему миру. И это лишь начало того, как ИИ меняет поиск.

«С генеративным ИИ Google может выполнять больше работы по поиску за вас», — утверждает Лиз Рид, которая последние несколько лет работала над поисковыми продуктами на базе ИИ Google и недавно возглавила отдела поиска.

В этом помогут новые функции, которые компания представила на конференции разработчиков Google I/O.

AI Overview — короткий ответ на запрос, а также ссылки на ресурсы с дополнительной информацией.

Поиск по видео в Lens.

Новый инструмент планирования — позволяет генерировать маршрут поездки или план питания с помощью одного запроса.

Организация страницы результатов с помощью ИИ.

Таким образом, Google внедряет ИИ практически во все аспекты поиска. Чтобы кратко изложить информацию из интернета и показать ответ, используется новая специализированная модель Gemini. Она также помогает организовывать и заполнять страницу результатов.

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Как рассказывает Рид, ИИ будет использоваться не для всех типов поисковых запросов. Например, он будет не особо полезен, если пользователь хочет просто перейти на определенный сайт.

Фото в тексте: Google

Рид отмечает, что Gemini пригодится в более сложных ситуациях, в которых требуется выполнить несколько поисковых запросов и с которыми обычно и вовсе не обращаются к Google.

Рид приводит в пример локальный поиск. По ее словам, с помощью Gemini можно найти «лучшую студию йоги или пилатеса в Бостоне с рейтингом более четырех звезд, которая находится в получасе ходьбы от Бикон-Хилл». Помимо этого, продолжает она, можно спросить, какая студия предлагает лучшие условия для тех, кто приходит впервые.

Фото в тексте: Google

Объединение Графа знаний (Knowledge Graph) и искусственного интеллекта — старого поискового инструмента Google и нового — является ключевым для Рид и ее команды. Некоторые аспекты в поиске, например результаты спортивных соревнований, — уже решенная проблема. В этом случае задача Gemini — показать нужные результаты, каким бы странным ни был запрос.

Предоставлять качественные данные — главная задача для Google и любой другой поисковой системы. По словам Рид, одним из стимулов к созданию новой модели Gemini, ориентированной на поиск, было стремление к тому, чтобы ответы были правильными. Однако ни одна модель не идеальна, и Google наверняка столкнется с проблемами из-за галлюцинаций и фейковой информации.

Фото в тексте: Google

Пока ИИ приходит в сферу поиска, под пристальным вниманием оказываются такие продукты, как Perplexity и Arc, которые кратко излагают информацию из интернета, не перенаправляя при этом пользователей к источникам информации. Как утверждает Рид, достичь этого баланса сложно, но важно, и один из подходов Google — просто не создавать краткую сводку по некоторым запросам.

Тем не менее Рид считает, что проблема коснется лишь малоценного контента, и люди по-прежнему будут обращаться к качественным источникам, чтобы изучить информацию подробнее.

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Фото на обложке: Burdun Iliya / Shutterstock