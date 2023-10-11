ИИ все еще не принес прибыли технологическим гигантам

В материале — о том, как технологические компании пытаются сократить затраты и что ждет ИИ после спада ажиотажа.

Бизнес активно инвестирует в инструменты, способные сгенерировать служебный документ или код. Однако их эксплуатация остается дорогой и для клиентов, и для поставщиков: так, каждый запрос в ChatGPT обходится в $0,04.

Крупные технологические компании, такие как Microsoft и Google, все еще пытаются сделать прибыльными такие продукты ИИ, как ChatGPT. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Генеративные модели искусственного интеллекта недешевы в эксплуатации. Большие языковые модели (LLM), подобные тем, которые используются в ChatGPT, требуют мощных серверов с высокопроизводительными, энергопотребляющими чипами.

Так, согласно анализу Reuters, выполнение каждого запроса в ChatGPT может стоить $0,04. Адам Селипски, исполнительный директор Amazon Web Services, рассказал журналу, что многие корпоративные клиенты недовольны высокими эксплуатационными расходами моделей ИИ.

Такая затратность связана с природой вычислений ИИ: часто каждый новый запрос требует проводить новые вычисления, в отличие от стандартных программ, которые позволяют экономить за счет массового использования. Таким образом, предлагать услуги ИИ-модели по фиксированной цене может быть рискованно: активное использование может увеличить операционные расходы и привести к потенциальным убыткам.

Некоторые компании пытаются сократить расходы, в то время как другие продолжают более активно инвестировать в технологии.

Microsoft и Google обновили существующие программные сервисы, добавив к ним поддержку ИИ и повысив тарифы. При этом цена, как правило, остается фиксированной.

Zoom, как сообщается, пыталась снизить затраты, используя для некоторых задач менее сложную внутреннюю модель ИИ;

Adobe выбрала иной подход и ограничивает активность клиентов, взимая плату за использование.

Глава отдела корпоративной стратегии Microsoft Крис Янг считает, что для того, чтобы увидеть отдачу от инвестиций в ИИ, потребуется дополнительное время, поскольку люди придумают наилучшие способы его использования.

Примечательно, что в статье WSJ утверждается, что GitHub Copilot от Microsoft, который помогает разработчикам генерировать код, работает в убыток, несмотря на то, что у инструмента более 1,5 млн пользователей, и он интегрирован почти в половину их проектов по программированию.

Пользователи платят за сервис $10 в месяц, но, как отметил источник, для Microsoft затраты на среднего пользователя превышают $20 в месяц. В некоторых случаях активные пользователи стоили компании целых $80 в месяц.

Одна из причин, по которой услуги искусственного интеллекта стоят так дорого, заключается в том, что некоторые компании стремятся использовать самые мощные модели из доступных. Например, для многих функций Microsoft применяет GPT-4, самую сложную модель OpenAI. Это одна из самых крупных и дорогих в эксплуатации моделей ИИ, требующая значительных вычислительных мощностей.

Как отмечает WSJ, использовать эту модель для базовых задач, например, чтобы пересказать email, — все равно, что «заставить Lamborghini доставить пиццу».

Исходя из этого, Microsoft изучает менее дорогостоящие альтернативы для своего помощника Bing Chat, включая языковую модель Llama 2 от Meta*. Однако со временем, благодаря достижениям в области аппаратного ускорения ИИ, затраты на эксплуатацию этих сложных моделей, скорее всего, снизятся. Неясно, появятся ли они достаточно быстро, пока не спал ажиотаж вокруг технологии.

Хотя в секторе все еще царит ажиотаж, WSJ отмечает, что мы, вероятно, приближаемся к пику, за которым последует возврат к реальности. Некоторые эксперты считают, что в будущем отношение к технологии станет менее восторженным, и в нее будут осторожнее вкладывать средства.

Возможно, вскоре мы будем наблюдать переход от массового энтузиазма и экспериментальных бюджетов к фазе, когда основное внимание будет сосредоточено на том, как модели ИИ могут способствовать прибыльности.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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