Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Истории

Как отключить автопереключение AirPods между устройствами Apple

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Новая функция от Apple для iPhone, iPad и iMac позволяет наушникам AirPods автоматически переключаться между устройствами. Однако она не всегда работает корректно. Например, AirPods могут переключаться с iPhone на iPad, который просто лежит рядом. Чтобы этого избежать, можно отключить автопереключение AirPods между гаджетами.

Как отключить автопереключение AirPods между устройствами Apple

В IOS 14 Apple представила новую функцию, которая позволяет наушникам AirPods автоматически переключаться при смене устройства. Например: вы слушаете музыку на iPhone, а затем берете iPad, чтобы посмотреть видео. В этом случае AirPods автоматически переключаются на iPad без каких-либо дополнительных действий.

По крайней мере, так и должна работать эта функция по задумке создателей. 

Однако иногда AirPods могут случайно переключиться с iPhone, проигрывающего музыку, на лежащий рядом iPad, который ничего не воспроизводит.

Чтобы избежать подобных ситуаций, стоит перейти на ручной метод переключения AirPods. Отключить автопереключение можно следующим способом.

  • подключите AirPods к iPhone или iPad;
  • откройте меню «Настройки» на iPhone или iPad;
  • выберите раздел Bluetooth;
  • нажмите кнопку «i» (информация) справа от нужных AirPods;
  • выберите вариант «Подключиться к этому iPhone»;
  • измените параметр с «Автоматически» на «При последнем подключении к этому iPhone»;
  • повторите эти действия на других устройствах.

Теперь AirPods будут оставаться подключенными к использованному последний раз устройству. Однако в таком случае подключать наушники при каждой смене гаджета придется вручную.

Источник.

Фото на обложке: Daria Photostock / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Apple пообещала заменять наушники AirPods Pro из-за проблемы с треском
  2. 2 Apple заявила о рекордных показателях выручки за четвертый квартал
  3. 3 Тестируем Apple iPhone 12 Pro: первые впечатления
  4. 4 Apple начала разработки собственной поисковой системы

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

04 ноября 2020

Raifhack

08 ноября 2020

Lenta Generation startup

12 ноября 2020

Грантовый конкурс Умник-НТИ по тематикам рынка Нейронет

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма