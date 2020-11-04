Как отключить автопереключение AirPods между устройствами Apple

Новая функция от Apple для iPhone, iPad и iMac позволяет наушникам AirPods автоматически переключаться между устройствами. Однако она не всегда работает корректно. Например, AirPods могут переключаться с iPhone на iPad, который просто лежит рядом. Чтобы этого избежать, можно отключить автопереключение AirPods между гаджетами.

В IOS 14 Apple представила новую функцию, которая позволяет наушникам AirPods автоматически переключаться при смене устройства. Например: вы слушаете музыку на iPhone, а затем берете iPad, чтобы посмотреть видео. В этом случае AirPods автоматически переключаются на iPad без каких-либо дополнительных действий.

По крайней мере, так и должна работать эта функция по задумке создателей.

Однако иногда AirPods могут случайно переключиться с iPhone, проигрывающего музыку, на лежащий рядом iPad, который ничего не воспроизводит.

Чтобы избежать подобных ситуаций, стоит перейти на ручной метод переключения AirPods. Отключить автопереключение можно следующим способом.

подключите AirPods к iPhone или iPad;

откройте меню «Настройки» на iPhone или iPad;

выберите раздел Bluetooth;

нажмите кнопку «i» (информация) справа от нужных AirPods;

выберите вариант «Подключиться к этому iPhone»;

измените параметр с «Автоматически» на «При последнем подключении к этому iPhone»;

повторите эти действия на других устройствах.

Теперь AirPods будут оставаться подключенными к использованному последний раз устройству. Однако в таком случае подключать наушники при каждой смене гаджета придется вручную.

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