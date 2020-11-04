Как отключить автопереключение AirPods между устройствами Apple

Новая функция от Apple для iPhone, iPad и iMac позволяет наушникам AirPods автоматически переключаться между устройствами. Однако она не всегда работает корректно. Например, AirPods могут переключаться с iPhone на iPad, который просто лежит рядом. Чтобы этого избежать, можно отключить автопереключение AirPods между гаджетами.
В IOS 14 Apple представила новую функцию, которая позволяет наушникам AirPods автоматически переключаться при смене устройства. Например: вы слушаете музыку на iPhone, а затем берете iPad, чтобы посмотреть видео. В этом случае AirPods автоматически переключаются на iPad без каких-либо дополнительных действий.
По крайней мере, так и должна работать эта функция по задумке создателей.
Однако иногда AirPods могут случайно переключиться с iPhone, проигрывающего музыку, на лежащий рядом iPad, который ничего не воспроизводит.
Чтобы избежать подобных ситуаций, стоит перейти на ручной метод переключения AirPods. Отключить автопереключение можно следующим способом.
- подключите AirPods к iPhone или iPad;
- откройте меню «Настройки» на iPhone или iPad;
- выберите раздел Bluetooth;
- нажмите кнопку «i» (информация) справа от нужных AirPods;
- выберите вариант «Подключиться к этому iPhone»;
- измените параметр с «Автоматически» на «При последнем подключении к этому iPhone»;
- повторите эти действия на других устройствах.
Теперь AirPods будут оставаться подключенными к использованному последний раз устройству. Однако в таком случае подключать наушники при каждой смене гаджета придется вручную.
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