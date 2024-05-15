Акции Nvidia — новое золото

Почти треть участников опроса Bloomberg Markets Live Pulse Survey отметили: чтобы защитить активы от инфляции, они выбирают не золото, а акции технологических компаний. И привлекательнее всего выглядит Nvidia.

За последний год цена акций Nvidia выросла более чем на 200%, почти до $900 за бумагу. В феврале компания превзошла ожидания аналитиков, сообщив, что выручка за 4 кв. составила $22 млрд — почти на 270% выше, чем годом ранее.

В условиях конкуренции за разработку мощных моделей ИИ Nvidia добилась невероятного успеха благодаря своим графическим процессорам H100, которые пользуются огромным спросом. А еще она стала первым производителем чипов, который в феврале достиг оценки в $2 трлн. Компания считает Microsoft и Meta* своими главными клиентами.

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Обычно инвесторы покупают золото в качестве страховки от инфляции — эта практика стала популярной после Великой рецессии, даже несмотря на то, что цены на золото нестабильны, а его краткосрочные выгоды неубедительны. В 2022 году центральные банки по всему миру купили больше золота, чем за любой другой год с 1967 года, как раз в тот момент, когда Федеральная резервная система США начала повышать процентные ставки, чтобы снизить инфляцию.

Инвесторы, опрошенные Bloomberg, обращаются к крупным технологическим акциям, включая Meta*, Microsoft, Alphabet, Amazon и Apple, а также Nvidia. Но, по данным Bloomberg, золото по-прежнему является предпочтительным средством защиты от инфляции: 46% респондентов заявили, что предпочитают покупать его в качестве страховки от роста цен.

*Компания Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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