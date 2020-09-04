Алгоритмы контролируют нашу интернет-жизнь. Вот как снизить их влияние

В 2020 году есть множество причин опасаться алгоритмов в интернете. Они формируют ленту новостей и часто показывают противоречивую и искаженную информацию. Алгоритмы определяют нашу картину мира, и чтобы понять, насколько она далека от реальности, достаточно их отключить. Вот как это можно сделать.

Влияние алгоритмов на нас становится все сильнее. В этом году официально запускается «Система социального доверия» — своеобразный рейтинг поведения, созданный китайским правительством и напоминающий сюжет «Черного зеркала», который решит, как вырастут или сократятся возможности населения целой страны.

В этом же году в Великобритании из-за COVID-19 был отменен экзамен уровня А, который определяет поступление в колледж. Учителей спрашивали, сколько баллов набрал бы каждый ученик, и их ответы вместе со школьной успеваемостью учитывались алгоритмом. В результате 40% оценок учителей были занижены, что закрыло путь в колледж одаренным детям из неблагополучных районов.

В США используют алгоритмы, которые оценивают склонность к совершению серьезного преступления и советуют судьям способ наказания. Вряд ли кого-то удивит, что такие программы управляются коммерческими компаниями и обвиняются в распространении расизма. Например, как выяснила ProPublica, алгоритм COMPAS во Флориде и Висконсине называл чернокожих подсудимых «высокорискованными» в два раза чаще, чем белых, и ошибался примерно в 40% случаев.

Конечно, алгоритмы отражают мнение их создателей. Сама по себе математика не является ни расистской, ни классовой, ни авторитарной, алгоритм — это просто набор инструкций.

«Алгоритмы вокруг нас создают удобный источник власти, простой способ делегировать ответственность, короткий путь, который мы принимаем, не задумываясь, — написала математик Ханна Фрай в своей книге ″Привет, мир. Оставаясь человеком в эпоху алгоритмов″ в 2018 году. — Кто будет смотреть вторую страницу Google и критически оценивать каждый результат?».

Алгоритмы эффективны, потому что помогают вычислять множество вероятностей быстрее и точнее, чем любой человеческий разум. Тем не менее, стоит обеспокоиться их влиянием на нашу жизнь в интернете, особенно в области онлайн-контента. Чем больше исследователи изучают этот вопрос, тем больше им кажется, что популярные алгоритмы управляют нашим мозгом. Исследования показали, что они могут изменить наше настроение (сам Facebook доказал это) и наше мнение на выборах (что объясняет, почему штаб Трампа в этот раз так много инвестирует в рекламу на Facebook).

Изучим, как работают алгоритмы самых популярных соцсетей. Удивительно, но многие из них довольно легко исключить из нашей жизни.

Facebook

Ни у одного алгоритма, даже у китайской «Системы социального доверия», нет такой силы, как у Facebook. Каждый день эту соцсеть посещают почти 2 млрд человек. Почти все они позволяют алгоритму показывать посты в том порядке, который сможет дольше удерживать их внимание. Это означает, что вы видите гораздо больше записей друзей, с которыми общались в прошлом, независимо от того, насколько вы на самом деле близки с ними. Кроме того, контент, который вызывает больше всего разногласий, выводится в топ. И Цукерберг об этом знает.

«Наши алгоритмы используют тягу человеческого мозга к спорам», — говорится во внутреннем исследовании Facebook 2018 года, опубликованном The Wall Street Journal. Если алгоритмы не контролировать, то они будут продвигать «все более противоречивый контент, чтобы привлечь внимание пользователей и увеличить время, проведенное ими на платформе».

Сообщается, что Цукерберг прекратил исследования из опасений, что консерваторы получат слишком много внимания, если он изменит алгоритм и будет выводить в топ более спокойные посты.

Кроме этого, выяснилось, что просмотр популярных постов друзей делает нас подавленными. Зависимость от Facebook сильно коррелирует с депрессией. Согласно отчету за 2018 год, те, кто часто размещает посты, заглушают менее активных пользователей. Один из руководителей Facebook, который пытался уменьшить их влияние на алгоритм, внезапно покинул компанию.

Как это исправить: Facebook позволяет просматривать посты от всех друзей в обратном хронологическом порядке (то есть последние публикации будут вверху). Зайдите в соцсеть, нажмите на три точки рядом с надписью «Лента новостей», а затем — на кнопку «Самые последние». В приложении нужно будет нажать «Настройки» → «Подробнее» → «Самые последние». Вы удивитесь, увидев посты от старых друзей, о которых почти забыли. Реагируя на их записи, вы будете тренировать алгоритм, на который сможете переключиться обратно.

YouTube

Алгоритм YouTube «Смотреть далее» может нанести еще больший ущерб демократии, чем Facebook, отдающий предпочтение спорным постам. Около 70% видео на YouTube, которые мы просматриваем, рекомендованы специальным алгоритмом. Он оптимизирован для того, чтобы мы смотрели больше видео и рекламы. А средний сеанс просмотра сейчас превышает 60 минут.

Это означает, что YouTube отдает приоритет спорному контенту, потому что независимо от того, нравится ли он вам или нет, вы продолжите его смотреть. И после этого алгоритм будет считать, что это то, что вам нужно, и направлять к роликам, которые зрители этого видео решили посмотреть дальше. Это объясняет, как наши бабушки и дедушки могут начать с просмотра одного относительно безобидного видео от Fox News и в итоге добраться до теории заговора QAnon.

Бывший разработчик Google Гийом Часло обнаружил, что алгоритм YouTube, возможно, был достаточно предвзят и повлиял на исход выборов 2016 года, который определили 77 тысяч голосов в трех штатах.

«Более 80% рекомендованных видео были благоприятны для Трампа, независимо от того, каким был первоначальный запрос — "Трамп" или "Клинтон", — написал он сразу же после этого. — Большая часть этих рекомендаций была противоречивыми фейк-ньюс». Часло также обнаружил, что 90% видео, появляющихся по запросу «является ли Земля плоской?», отвечают, что это так.

Это проблема не только для США. Один из самых важных примеров политического влияния алгоритма YouTube был в Бразилии, где крайне правый кандидат Жаир Болсонару был избран президентом после того, как неожиданно стал звездой YouTube. «Поисковая и рекомендательная система YouTube, похоже, систематически переводила пользователей на крайне правые и конспирологические каналы в Бразилии», — говорится в расследовании New York Times, проведенном в 2019 году. Даже союзники Болсонару считали, что YouTube обеспечил ему победу.

Как это исправить: отключите функцию «Смотреть далее». Так вы перестанете вслепую смотреть все, что рекомендует алгоритм. Если вы давно пользуетесь YouTube, и у него были годы, чтобы узнать ваши симпатии и антипатии, работа алгоритма покажется вам нормальной. Но новый пользователь увидит нечто совершенно иное. Некоммерческая организация Часло algotransparency.org покажет, какие видео чаще всего попадали в рекомендации в заданный день. Вы, возможно, не удивитесь, увидев, что контент Fox News сейчас чаще попадает в рекомендации.

Instagram

Хотя Facebook — материнская компания Instagram — позволяет просматривать публикации в обратном хронологическом порядке, сам Instagram полностью исключил эту опцию еще в 2016 году, что привело к появлению различных теорий заговора о «теневом запрете». Instagram покажет все посты и сторис, если вы будете листать ленту достаточно долго, но некоторые имена всплывают наверху слишком часто.

Как это исправить: Instagram позволяет увидеть, чьи фотографии вы могли пропустить. Нажмите на значок своего профиля в правом нижнем углу, затем на цифру в разделе «Подписки», и вы увидите две категории: «Чаще всего показываются в ленте» и «Меньше всего взаимодействий». Откройте последнюю, пролистайте список и уделите немного внимания тем, кого вы больше всего игнорировали. Еще ленту можно сортировать по порядку, в котором вы подписывались на аккаунты. Говорят, что Instagram также тестирует функцию «Последние публикации», которая будет информировать о последних событиях, но она еще не доступна для всех пользователей.

Twitter

Twitter тоже хочет отойти от очевидного показа самых новых твитов и придумать, как подавать информацию иначе. Основатель соцсети Джек Дорси презентовал решения, которые позволят следить не только за людьми, но и за темами, и будут в первую очередь показывать твиты, спровоцировавшие самые бурные обсуждения.

Как это исправить: смотрите последние твиты. Настройки находятся под заголовком «Главная» в верхней части страницы. Нажмите на значок звезды рядом с ним, и сможете переключиться на классическую ленту с последними постами. Конечно, может потребоваться немного больше времени, чтобы найти хорошие записи. Но все равно это лучший вариант, если вы хотите увидеть разные мнения, на подбор которых не повлияют никакие алгоритмы.

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Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock