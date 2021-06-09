Почему у крупного бизнеса не получается заботиться о сотрудниках

Пандемия привлекла внимание к тому, насколько важно психологическое благополучие сотрудников. Однако в корпоративных отчетах слова «выручка» и «доход» по-прежнему встречаются чаще чем «безопасность». Стивен Беван, руководитель HR-исследований в Ланкастерском университете, рассказал, почему инициативы корпораций часто приводят к провалу.

Недавно Amazon запустила программу WorkingWell, которая направлена на улучшение физического и психологического самочувствия сотрудников в центрах исполнения заказов. Согласно утекшему в сеть руководству (позже корпорация сказала, что оно было создано по ошибке и не распространялось), персонал призывали инвестировать в свою спортподготовку и становиться «промышленными атлетами».

Особенное внимание привлек план создать кабинки AmaZen, предназначенные для перерыва, отдыха и восполнения ментальных ресурсов. Amazon удалила пост с этой новостью после того, как ее высмеяли в Twitter.

Такие детали создают нелестную характеристику компании, которая во время пандемии получила рекордную выручку. Критики Amazon заявляют, что ее финансовый успех строится на труде 1,3 млн сотрудников, связанных условиями сомнительных контрактов.

Комментаторы также заявляют, что люди в компании чаще сталкиваются с травмами на рабочем месте, а относятся к ним как к рабам. В таких условиях хорошее самочувствие персонала — явно не главный приоритет.

Подобные программы набирают популярность: из-за COVID-19 тренд на благополучие сотрудников проник даже в повестку корпораций. Но это не всегда хорошо. Многие компании запускают занятия по фитнесу, привозят фрукты в офисы и принимают прочие косметические решения вместо того, чтобы оценивать риски, фокусироваться на их предотвращении и продвигать достойный труд как путь к продуктивности и хорошему самочувствию.

Как и прочим крупным компаниям, Amazon приходится заботиться о персонале и избегать обвинений в имитации деятельности. Такие истории происходят регулярно. Вот о чем стоит помнить бизнесу, который собирается изменить корпоративную политику.

Здоровье и продуктивность могут и должны сосуществовать

Не стоит противопоставлять хорошее самочувствие персонала высоким результатам. Стивен Беван, руководитель HR-исследований в Ланкастерском университете, рассказывает, что однажды услышал от менеджера британской компании удивительное заявление: «Честно говоря, я думаю, что рабочий стресс влияет на продуктивность больше, чем программы по хорошему самочувствию».

Это мнение разделяют многие лидеры по всему миру. Крупные организации часто заявляют, что их главный приоритет — здоровье, безопасность и благополучие сотрудников. Однако в корпоративных отчетах слова «выручка» и «доход» встречаются на порядок чаще чем «безопасность».

Фокус на определенном образе жизни не должен заменять работу

Бывший глава медицинской службы британской телекоммуникационной компании BT доктор Пол Литчфилд известен тем, что раскритиковал «фрукты и пилатес», которые массово внедрял бизнес. По его словам, никакие закуски и мероприятия не могут компенсировать невозможные сроки и стресс от общения с враждебным руководителем.

Один из отцов-основателей современной теории мотивации Фредерик Герцберг сказал: «если вы хотите, чтобы кто-то хорошо работал, дайте ему хорошую работу».

Программы, которые игнорируют эту идею, обречены на провал.

Контекст решает все

Комнаты AmaZen — всего лишь современная версия Men’s Sheds. Это движение появилось в 1990-х гг. среди работающих мужчин в Австралии и стремилось помочь им открыто обсуждать ментальное здоровье, предоставить им нужные ресурсы и поддержку. Такие помещения успешно используют некоторые работодатели, например, поставщик электричества E.ON.

Сейчас Amazon предстоит доказать, что компания не ограничится лишь созданием AmaZen, и убедить сотрудников, что их здоровье действительно важно в долгосрочной перспективе. Даже самая впечатляющая инициатива будет выглядеть провальной, если персонал ежедневно сталкивается с серьезными нагрузками и токсичным отношением.

Чудес не бывает

Работодателям стоит критичнее относиться к решениям, которые предлагают поставщики услуг. Иногда простые, но проверенные решения (например, присутствие опытных медицинских работников на предприятии) бывают эффективнее, чем яркие и необычные идеи. Коучи по смеху и массаж головы вряд ли повлияют на продуктивность или здоровье сотрудников.

К сожалению, на пути к максимальной производительности здоровье и самочувствие часто страдают. Пока что о программе Amazon WorkingWell отзываются не слишком хорошо. Задача компании — отбросить цинизм и продемонстрировать, что инициатива направлена не только на PR.

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