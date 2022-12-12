История Amazon Air: как крупнейший ритейлер мира осваивает небо

Обязавшись доставлять покупки за 2 дня, корпорация Amazon вступила в рискованный бизнес авиаперевозок, столкнувшись с немалым числом трудностей. История Amazon Air демонстрирует, насколько далеко готова пойти компания ради удержания позиций глобального ритейлера. Журнал Wired пообщался с двумя десятками текущих и бывших сотрудников Amazon Air и узнал, как компания смогла запустить сервис авиаперевозок, продемонстрировав одновременно гибкость стартапа и мощь мегакорпорации.

Приближалось Рождество, и Amazon стояла на пороге катастрофы. В последние дни перед новым 2014 годом компания готовилась представить сделку дня: электронные книги Amazon Kindle с доставкой к празднику.

Проблема пришла неожиданно. На складах в нескольких минутах езды от главного офиса Amazon в Сиэтле заканчивались запасы Kindle. Amazon обратилась к почтовому сервису UPS, чтобы оперативно доставить гаджеты, но сезон праздничных покупок был в самом разгаре, и служба не хотела менять направления самолетов, чтобы удовлетворить растущие запросы клиента.

Похоже, что Amazon не могла доставить свой культовый товар покупателям, которые находились буквально на ее заднем дворе.

Бывший сотрудник вспоминает, что для руководителей, которые придерживались доктрины Джеффа Безоса об одержимости клиентами, перспектива провала была невыносимой. К тому же их все еще преследовал кошмар прошлого Рождества, когда множество посылок с подарками были доставлены с опозданием. Но если в 2013 году проблема была связана с наземными перевозками, в 2014 году причиной была нехватка самолетов.

Авиаперевозками товаров Amazon по территории США занимались преимущественно FedEx и UPS. Если бы перевозчики не смогли удовлетворить спрос, Amazon не выполнила бы свое главное обещание — доставить любой товар десяткам миллионов домохозяйств в течение двух дней.

Дэйв Кларк, в то время глава подразделения Amazon по международным операциям, был обеспокоен перспективой сорвать второй подряд праздничный сезон и приказал быстро найти выход. Скотт Раффин, который занимался закупками для сортировочных центров, поднял все связи и в конечном итоге помог зафрахтовать достаточно самолетов, чтобы доставить гаджеты в Сиэтл из отдаленных центров выполнения заказов.

Рождество было спасено. Но что будет в следующем году и после него? В Amazon решили, что компании нужно больше контроля над собственной судьбой. Ей необходима своя сеть авиаперевозок.

Amazon славится головокружительными темпами инноваций и тем, что использует большие данные, чтобы выжать из работников каждую каплю производительности. Сообщается, что его водители работают по жесткому графику, работники склада должны соблюдать точность до секунды, а Управление по безопасности и гигиене труда США начало многочисленные проверки условий на складах ритейлера.

В то же время в стенах компании неукоснительно придерживаются корпоративных ценностей.

«Джефф Безос спустился с горы и принес 12 принципов лидерства», — шутит бывший сотрудник.

В Amazon принято поощрять действие, считают, что «скорость имеет значение» и верят, что «многие решения и действия обратимы и не нуждаются в тщательном изучении».

В авиации все происходит медленнее. Место для аэропорта трудно найти, а грузовые самолеты очень дорого переоборудовать и эксплуатировать. Чтобы управлять сервисом авиаперевозок, нужно соблюдать требования правительства в плане безопасности, трудовых отношений, и, что особенно важно, техники безопасности, которая призвана предотвратить несчастные случаи и человеческие жертвы.

Но Amazon удалось сформировать собственный грузовой сервис всего за несколько лет и существенно снизить зависимость от UPS и FedEx (в 2019 году FedEx расторгла контракты с Amazon). Сейчас компания владеет 11 самолетами, и еще 100 находятся в лизинге. Их эксплуатируют 7 авиаперевозчиков, что в сумме дает более 200 рейсов в день из 71 аэропортов, включая европейских хаб рядом с городом Лейпциг, Германия.

Этот флот, известный как Amazon Air, доставляет заказы из центров выполнения заказов клиентам, когда товары хранятся слишком далеко, чтобы их можно было транспортировать грузовиком.

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В прошлом году Amazon открыла воздушный хаб в международном аэропорту Цинциннати/Северный Кентукки стоимостью $1,5 млрд — одно из крупнейших капиталовложений в истории компании. В результате, согласно сентябрьскому отчету Университета Депола, почти три четверти американцев в континентальной части США живут в пределах 160 км от аэропорта Amazon.

Вот с чего все начиналось.

Всего год после рождественского кризиса Kindle Джефф Безос собрал самых приближенных руководителей и членов службы внутренних перевозок, чтобы принять несколько важных решений.

Прежде всего, следовало определить: стоит ли Amazon приобрести собственную авиалинию и управлять ей или создать «организацию для взаимодействия с авиалинией», отдав на аутсорс перелеты, комплаенс и ответственность?

В конечном счете, Безос решил заключить контракт с авиаперевозчиком. Несколько подразделений Amazon провели пилотные программы в ряде аэропортов под кодовыми названиями «Архангел» и «Амелия», чтобы протестировать разные подходы. Руководители обратили внимание на опыт компании DHL в США и предложили скопировать ее модель.

В 2016 году Amazon подписала долгосрочные сделки по аренде 40 самолетов у двух ACMI-перевозчиков: ATSG и Atlas Air. Вскоре после этого самолеты, украшенные фирменной стрелкой Amazon на хвосте и надписью Prime Air на корпусе, начали курсировать по всей территории США.

Как рассказывают некоторые сотрудники, в начале в команду Amazon Air принимали людей, которые не имели большого опыта работы с авиаперевозками. «Люди могут научиться авиационной части, — говорит бывший сотрудник. — Более важным было иметь тех, кто придерживается принципов лидерства Amazon, которые поощряют искать инновации, изобретать и "мыслить иначе"».

Некоторым ветеранам авиапрома такой подход казался наивным, даже высокомерным. Но в команде Amazon считали, что специалисты слишком осторожными.

«Люди из FedEx и Boeing было трудно в Amazon, потому что им требовались месяцы и бесконечный анализ, прежде чем принять решение, — говорит бывший руководитель Amazon Air. — Принимать решения и идти на риски — часть ДНК Amazon».

В то время как некоторые сотрудники говорили, что Amazon продала слишком много продуктов, чтобы доставить каждый в течение двух дней, другие утверждали, что при более эффективном прогнозировании и размещении запасов так много самолетов не потребуется. Но компания намеревалась охватить всю страну воздушным транспортом и даже выйти за ее пределы, говорят трое бывших сотрудников.

Во многом Amazon Air работала как стартап и поощряла эксперименты.

Один из работников вспоминает наставление Безоса команде: «Не пытайтесь заставить самолеты летать быстрее. Это работа Boeing. Ваша задача — спроектировать сеть, операции и технологии так, чтобы они имели разрушительный эффект».

Когда Amazon зависела от FedEx и UPS, она была вынуждена подчиняться жесткому графику. Теперь, когда Amazon Air перевозила собственные посылки, компания могла разрабатывать более гибкие, индивидуальные системы, построенные вокруг своего двухдневного окна доставки, которое длилось до 10 часов вечера.

Подход Amazon пришелся по душе не всем.

Команда Amazon Air могла менять расписание рейсов в зависимости от таких факторов, как спрос, наличие самолетов и экипажа, местоположение груза и то, насколько заполнены были самолеты. В первые дни графики корректировались ежемесячно — чаще, чем это было принято в отрасли. Иногда у пилотов просто не было возможность отдохнуть между рейсами, кроме как в собственной кабине.

Напряженность достигла апогея за пару суток до Дня благодарения. В течение дня около 250 пилотов ABX уволились с работы, и совершать рейсы было просто некому. После того, как суд велел пилотам вернуться к работе, Раффин приостановил бизнес Amazon с ABX еще на несколько недель, пока компания не была уверена, что пилоты больше не будут бастовать.

В 2017 году его сменила Сара Роудс, которая ранее руководила центрами фулфилмента в Великобритании и ЕС. У Роудс не было опыта работы в сфере бизнеса или грузовых авиаперевозок, но она служила в Ираке — это была первая женщина в эскадрилье ударных истребителей ВМС США «Черные тузы».

Отладив основные элементы операционной модели, Amazon Air сосредоточила свое внимание на быстрой экспансии. Для этого внутренняя группа исследователей создала автоматизированную систему планирования. Менеджеры аэропортов по всей стране передавали данные в Сиэтл, где инженеры-программисты стремились сделать рабочие процессы более эффективными.

«Если выгрузка коробки занимает минуту, как оптимизировать процесс так, чтобы он занял 50 секунд? Даже небольшое улучшение в операциях такого масштаба было огромным событием» — говорит бывший инженер-программист.

И этот масштаб стремительно увеличивался. В период с 2019 по 2021 годы Amazon Air открыла шесть региональных хабов и совершила около 200 ежедневных рейсов в США. В 2019 году компания начала осуществлять наземные операции в некоторых аэропортах, укомплектовав их агентами по обслуживанию Amazon, которые загружали, разгружали и сортировали самолеты.

Активный рост продолжался и во время пандемии, когда резко возрос спрос на онлайн-покупки. В ноябре 2020 года открылся хаб в Германии, а в начале 2021 года компания приобрела свои первые 11 самолетов Boeing 767 у Delta и WestJet, воспользовавшись скидкой отчаявшихся пассажирских авиалиний.

По словам бывших сотрудников, работа по-прежнему была напряженной, но они быстро видели плоды своего труда.

«Это было не то место, где вы чувствуете себя в тепле и уюте. Но, клянусь, здесь вы чувствовали интеллектуальный вызов, чувствовали себя интеллектуально обновленным» — вспоминает один из сотрудников.

Пилот Майкл Гриффит работал в авиакомпании Atlas Air, когда она стала одним из основных подрядчиков Amazon. Гриффит привык, что клиенты часто запрашивают основную информацию о рейсе, например время прибытия и разгрузки. Но Amazon определенно была необычным клиентом.

Корпорация хотела знать, когда колеса коснулись земли, когда они ударились о колодки, когда появился погрузчик и когда первый и последний поддоны были выгружены с самолета.

Эти данные использовались для совершенствования операций, но Гриффит говорит, что компания иногда вмешивалась в выбор маршрута и загрузку топлива, хотя обычно это решает пилот.

Впрочем, представитель Amazon Оливия Коннорс отмечает, что Amazon может делиться идеями с авиакомпаниями, но пилоты несут ответственность за определение маршрутов полета. Ее слова подтверждает и представитель Atlas Дебби Коффи: «За планирование маршрутов отвечает Atlas, а не Amazon».

Но даже в первые дни случалось, что бизнес-цели Amazon противоречили безопасности. «В определенные моменты казалось, что Amazon просто делает что-то, чтобы посмотреть, насколько можно расширить пределы операций», — вспоминает бывший сотрудник Amazon.

По мере расширения Amazon Air сталкивалась и с противодействием новых соседей.

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В 2019 году Amazon решила использовать для перевозок аэропорт в Лейкленде, штат Флорида. Местные чиновники надеялись, что привлечение такого ценного клиента создаст рабочие места и сделает аэропорт более привлекательным для дополнительных инвестиций, стимулируя местную экономику.

Когда в 2021 году появилась новость о том, что Amazon планирует удвоить свои авиаперевозки до 44 рейсов в день к 2027 году, обеспокоенные граждане организовали публичные слушания. Из 20 жителей, выступивших с трибуны, 17 выступили против расширения. Однако в итоге их мнение оказалось нерелевантным: первоначальный договор аренды гарантировал Amazon право на увеличение числа рейсов.

Аналогичная ситуация произошла и в Сан-Бернардино, штат Калифорния. Помещения аэропорта были сданы неназванному арендатору, которым оказалась Amazon. Компания планировала построить грузовой авиационный комплекс площадью свыше 60 тыс. кв. м со стоянкой для 14 самолетов, 2 тыс. автомобилей и 380 прицепов.

Договор ратифицировали за два дня до того, как в штате вступил в силу закон о публичных слушаниях в связи со строительством новых распределительных центров.

Воздействие Amazon Air на окружающую среду касается не только населенных пунктов, где взлетают и приземляются ее самолеты. Оно очевидно идет вразрез с обещаниями компании сократить до нуля выбросы от половины поставок к 2030 году и полностью свести выбросы к нулю к 2040 году. В последние годы Amazon уверенно двигалась в противоположном направлении: с 2018 по 2021 годы объем выбросов вырос на 61%.

Но некоторые сотрудники заявляют, что технология позволила бы почти полностью снизить зависимость от самолетов и тем самым уменьшить свое воздействие на окружающую среду:

активнее инвестировать в машинное обучение, чтобы эффективнее размещать запасы и хранить продукты ближе к клиентам, которые, скорее всего, их закажут;

размещать больше упаковок в каждом самолете;

прогнозировать выбросы углекислого газа при различных способах транспортировки и сообщать об этом клиентам, заботящимся о климате;

ограничить количество товаров, демонстрируемых покупателям, чтобы они видели только ассортимент на ближайших складах, как это происходит, когда покупатели выбирают доставку в тот же день.

Однако это означало бы ограничение продаж для сторонних продавцов и превращение Amazon из «магазина, где есть все» в «магазин, где есть все, что рядом с вами». По всем признакам, Amazon движется в противоположном направлении.

Авиахаб Amazon стоимостью $1,5 млрд — один из самых ярких признаков того, что компания готова инвестировать в создание огромной логистической империи.

По словам двух бывших сотрудников, знакомых с устройством этого центра, компания уделила особое внимание тому, чтобы пилоты не смешивались с ее персоналом: их помещения полностью изолированы и у них даже есть отдельный вход в общие здания.

Строительство хаба также проходило не гладко, вспоминают бывшие сотрудники. Несколько руководителей покинули проект до его завершения. Amazon установила амбициозный график реализации проекта, и непредвиденные сбои — например, когда выяснилось, что в почве слишком много воды, — привели к непредвиденным расходам в десятки миллионов долларов.

Но размеры Amazon также давали свои преимущества. Многочисленная команда по вопросам государственной политики налаживала отношения с местными органами власти. Огромное количество рабочих мест, созданных проектом Amazon, придало ему особую важность.

«Когда они решили, что собираются запусть авиаобслуживание, они хотели охватить всю территорию США в течение трех лет, и они это сделали, — вспоминает бывший сотрудник. — Amazon гордилась тем фактом, что то, что FedEx и UPS построили за 20 лет, они сделали за три».

Но, по словам четырех бывших сотрудников авиакомпании, на фоне взрывного роста значительное количество самолетов были пустыми, а многие посылки, отправленные по воздуху, могли бы вовремя добраться до места назначения по земле.

Они рассказывают, что у Amazon есть внутренняя программа, определяющая способ отправки каждой посылки. Как правило, она выбирает самый дешевый вариант, который позволит соблюсти сроки. Но некоторые утверждают, что, поскольку аренда самолетов уже была оплачена, программа отдавала предпочтение Amazon Air, не учитывая полную стоимость отправки.

Одним из способов компенсировать затраты на незаполненные самолеты остается продажа места другим компаниям.

«Универсальная модель Amazon заключается в том, что вы создаете крупного внутреннего клиента для любого из своих сервисов, а затем предлагаете его остальному миру. Это была модель для Amazon Web Services. Если вы собираетесь построить эту огромную внутреннюю транспортную сеть, имеет смысл развернуться и предложить ее третьим сторонам» — рассуждает экс-сотрудник компании.

Но несмотря на то, что с 2017 года Amazon доставляет посылки для почтовой службы США, бывшие сотрудники говорят, что продавать запасные воздушные мощности оказалось сложнее, чем места в облаке.

Отвечая на вопрос о планах Amazon в этом направлении, Роудс говорит: «Наши мощности, которые мы планируем прямо сейчас, предназначены для поставок клиентам Amazon. Может ли это измениться со временем? В случае Amazon никогда не стоит говорить "никогда"».

В последнее время компания начала расплачиваться за свою привычку «расти быстро». Падение стоимости акций, замедление роста выручки и экономическая неопределенность положили начало периоду экономии, когда новый CEO Энди Ясси принял бразды правления от Безоса прошлым летом. Он признал, что компания перестроилась в качестве реакции на пандемический спрос.

Согласно MWPVL International, консультанту по цепочкам поставок, который отслеживает сети Amazon, корпорация закрыла, отменила или отложила планы по открытию более 80 объектов в США. В июне ушел в отставку Дэйв Кларк, исполнительный директор, который курировал масштабное развитие логистики Amazon, а затем Дэйв Боузман, который курировал транспортные услуги Amazon.

В ноябре New York Times сообщила, что компания планировала уволить 10 тысяч сотрудников, что станет крупнейшим сокращением в ее истории.

В то время как Amazon Air продолжает увеличивать количество рейсов, темпы ее роста замедлились с 30% в 2021 году до примерно 5% в первой половине 2022 года, согласно данным Cargo Facts Consulting. Консультанты также обнаружили, что расходы Amazon на доставку и выполнение заказов опережали рост выручки в течение последних пяти лет.

Однако компания продолжает тратить деньги на авиаперевозки. В октябре Amazon объявила о партнерстве с Hawaiian Airlines, которая будет эксплуатировать Airbus A330s, тип самолета, еще не используемый Amazon, от имени ритейлера.

Между тем, компания по-прежнему продолжает идти непопулярным путем. Несколько бывших сотрудников говорят, что Amazon годами проводила совещания о возможности приобретения одного из своих перевозчиков и запуска собственной авиакомпании — предпочтительно с пилотами, не входящими в профсоюз.

Рождение Amazon Air было вызвано желанием компании освободиться от ограничений своих партнеров по доставке, контролировать свою судьбу и лучше обслуживать клиентов. Благодаря грубой силе и, возможно, некоторой удаче, с 2013 года ритейлер успешно переживал каждое Рождество. И, несмотря на помехи, он продолжает ежедневно загружать массивные Boeing 767 фирменными коробками.

Впереди у Amazon следующий, пусть и более скромный рубеж: к концу года компания собирается запустить доставку с помощью дронов в двух городах.

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