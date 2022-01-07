Хотите внедрять инновации? Поделите сотрудников на «прямых» и «косвенных»

Публикуем отрывок о том, чем различаются «прямые» и «косвенные» сотрудники Amazon и как это применить в вашей компании.

В книге «Думай как Amazon. 50 и 1/2 идей для бизнеса» рассказано о принципах, которыми руководствовался Джефф Безос в развитии крупнйшей eCommerce-компании. Автор книги — Джон Россман, бизнес-консультант и бывший топ-менеджер Amazon.

В Amazon мы шутили, что Джефф Безос похож на Волшебника Страны Оз, тянущего за рычаги за занавесом, чтобы управлять своей империей. И как и Великий Оз, если бы Безос мог, он остался бы один за этим занавесом, свободно управляя всем механизмом без помех или срывов.



Но увы, компании размером с Amazon так не работают. Amazon — один из крупнейших работодателей в США, а мечта о полностью автоматизированной компании ничем не отличается от приключений Дороти — это просто мечта. Реальностью является необходимость развиваться, автоматизировать и внедрять инновации.

Развитие и инновации — непростые задачи. Тем не менее большинство руководителей упускают из виду крайне важный инструмент, который есть в их распоряжении: планирование численности персонала и его распределение.

Идея. Определите и примите во внимание навыки и персонал, который занимается управлением бизнеса, по отношению к навыкам и персоналу, который помогает развивать бизнес и внедрять инновации, как правило, с помощью технологий и партнеров. Продумайте, как распределить персонал, отвечающий за «развитие и внедрение инноваций», и рассчитайте соответствующие расходы.

Прямой и косвенный персонал в Amazon

В Amazon корпоративные сотрудники в основном делятся на два типа: прямые и косвенные.

Прямые сотрудники — это люди с такими навыками, которые помогают развивать бизнес или создавать новые возможности. К их умениям относятся технические навыки и навыки разработки программного обеспечения, архитектуры процессов и навыки корпоративной разработки, а также навыки менеджеров по продукту и специалистов, которые ведут переговоры по контрактам.

— это люди с такими навыками, которые помогают развивать бизнес или создавать новые возможности. К их умениям относятся технические навыки и навыки разработки программного обеспечения, архитектуры процессов и навыки корпоративной разработки, а также навыки менеджеров по продукту и специалистов, которые ведут переговоры по контрактам. Косвенные сотрудники — это все остальные работники: из сферыуправления, операций, обслуживания клиентов. В основном они отвечают за процессы, которые не были автоматизированы, усовершенствованы или переданы для исполнения другими организациями.

Идеи о том, как развивать процессы или вводить инновации, изложены в главе об оперативном планировании. Лучшие идеи передаются в работу прямым сотрудникам, например инженерам, архитекторам и менеджерам по продукту. Косвенных сотрудников впоследствии повышают или устраняют, чтобы оправдать распределение и продемонстрировать приверженность проекту.

Так что же происходит, когда компания ежегодно принимает стратегические решения по перераспределению навыков таким образом, чтобы создавать процессы и технологии для развития бизнеса? Со временем бизнес становится все более регламентированным, цифровым и способным к росту.

Роботы в центрах выполнения заказов

В 2017 году New York Times отметила, что ни одна компания не воплощает в себе все желания и надежды, связанные с автоматизацией, лучше, чем Amazon. По мере роста «как на дрожжах» компания ежемесячно нанимает тысячи американцев. И все же Джефф Безос давно понял, что почти 700 центров выполнения заказов Amazon по всему миру катастрофически препятствуют развитию.

В 2012 году Amazon купил компанию Kiva Systems за $775 млн и переименовал ее в Amazon Robotics. Два года спустя роботы, разработанные Kiva, стали частью трудовых ресурсов Amazon на складах. К 2017 году у Amazon было более 100 000 роботов по всему миру, и компания на этом не остановилась.

В дополнение к амбициозному обещанию «Доставим за два дня» роботы также облегчают людям монотонный труд, выполняя самую скучную работу и оставляя увлекательные задачи своим коллегам из плоти и крови.

Заменили ли роботы Kiva живых людей? По мнению Amazon, нет. Компания сообщила New York Times, что с момента появления роботов Kiva было нанято 80 000 сотрудников склада в Соединенных Штатах, при этом общая численность сотрудников склада составила более 125 000.

Зайдите на сайт Amazon Robotics, и вас встретят лозунгом «Мы переосмысливаем сейчас», за которым следуют приглашения обучаться робототехнике и принять участие в конкурсе, чтобы создать больше инноваций в категории робототехники.

Почему Amazon называют «акулой»

Конкуренты на протяжении многих лет сравнивали Amazon с акулой. Это удачная метафора в том смысле, что акулы никогда не перестают двигаться. В беспрецедентном стремлении Amazon к развитию Безос и его команда видят острые проблемы на много лет вперед. Никогда нельзя почивать на лаврах и не думать о завтрашнем дне. Если каждый день — это День 1, конца пути не видно.

Как применить к себе

Что касается вашей организации, тщательно выбирайте процессы, в которые вы инвестируете. Убедитесь, что они являются истинным сдерживающим или критическим фактором.

Надеюсь, у вас будет много идей, но вы можете позволить себе только несколько. В конце концов вы же не хотите запланировать дом с одной спальней, а в итоге построить таинственный дом Винчестеров.

Фото на обложке: Unsplash.