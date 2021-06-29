Зачем Amazon купила сервис для подкастов Art19

В пятницу Amazon объявила о приобретении Art19, платформы для размещения и монетизации подкастов. Ее используют различные издатели, от Wondery до NBCUniversal. Это уже второй подобный сервис, приобретенный Amazon за последний год. Компания активно развивает свою экосистему, расширяя возможности для размещения рекламы.

Art19 предлагает рекламодателям как премиум-рекламу для избранного списка подкастов, так и динамические рекламные ролики, которые встраиваются в аудиофайлы.

Новый сервис станет частью Amazon Music, как и студия подкастов Wondery, которую техногигант приобрел в конце 2020 года.

Условия сделки не разглашаются. По данным Crunchbase, с момента своего запуска Art19 привлекла $7,5 млн венчурного капитала от различных инвесторов, включая Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI).

Сейчас Amazon ищет дополнительные инструменты, который позволят предложить рекламодателям новые возможности как внутри, так и за пределами собственной рекламной экосистемы.

Ранее в этом году стало известно, что платформа электронной коммерции планирует запустить идентификатор для демонстрации рекламы внутри экосистемы Amazon. Она включает в себя не только объявления доступные на сайте компании, но и рекламу на Twitch, Prime Video и Amazon Music. Подкасты — еще один канал, который бренды могут использовать в рекламных кампаниях.

После многих лет безразличия к подкастам мировые технологические платформы, а также крупнейшие радиовещательные компании стали проявлять к ним интерес.

Spotify, который начал охоту за оригинальными подкастами еще в 2017 году, превратил среду в ключевой источник доходов от рекламы и роста числа пользователей. Ожидается, что в этом году компания превзойдет Apple и станет крупнейшим сервисом для прослушивания подкастов. В то время как приложение для подкастов Google было скачано более 100 млн раз.

Интерес брендов к теме подкастов усиливался по мере роста бюджетов на подкастинг различных рекламных агентств. В прошлом году Omnicom Media Group объявила, что готова потратить $20 млн на подкаст-рекламу в Spotify.

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