Зачем Amazon купила сервис для подкастов Art19

В пятницу Amazon объявила о приобретении Art19, платформы для размещения и монетизации подкастов. Ее используют различные издатели, от Wondery до NBCUniversal. Это уже второй подобный сервис, приобретенный Amazon за последний год. Компания активно развивает свою экосистему, расширяя возможности для размещения рекламы.
- Art19 предлагает рекламодателям как премиум-рекламу для избранного списка подкастов, так и динамические рекламные ролики, которые встраиваются в аудиофайлы.
- Новый сервис станет частью Amazon Music, как и студия подкастов Wondery, которую техногигант приобрел в конце 2020 года.
- Условия сделки не разглашаются. По данным Crunchbase, с момента своего запуска Art19 привлекла $7,5 млн венчурного капитала от различных инвесторов, включая Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI).
Сейчас Amazon ищет дополнительные инструменты, который позволят предложить рекламодателям новые возможности как внутри, так и за пределами собственной рекламной экосистемы.
Ранее в этом году стало известно, что платформа электронной коммерции планирует запустить идентификатор для демонстрации рекламы внутри экосистемы Amazon. Она включает в себя не только объявления доступные на сайте компании, но и рекламу на Twitch, Prime Video и Amazon Music. Подкасты — еще один канал, который бренды могут использовать в рекламных кампаниях.
После многих лет безразличия к подкастам мировые технологические платформы, а также крупнейшие радиовещательные компании стали проявлять к ним интерес.
Spotify, который начал охоту за оригинальными подкастами еще в 2017 году, превратил среду в ключевой источник доходов от рекламы и роста числа пользователей. Ожидается, что в этом году компания превзойдет Apple и станет крупнейшим сервисом для прослушивания подкастов. В то время как приложение для подкастов Google было скачано более 100 млн раз.
Интерес брендов к теме подкастов усиливался по мере роста бюджетов на подкастинг различных рекламных агентств. В прошлом году Omnicom Media Group объявила, что готова потратить $20 млн на подкаст-рекламу в Spotify.
Фото на обложке: BublikHaus /
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