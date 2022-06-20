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Истории

Прогноз: к 2024 году Amazon может исчерпать доступную рабочую силу

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Через несколько лет Amazon, крупнейшему частному работодателю мира после Walmart, будет некого принимать на работу. Об этом свидетельствует внутреннее исследование, которое попало в распоряжение издания Recode. Предположительно, оно было опубликовано в 2021 году.

В компании отмечают, что прогноз не отражает реальную ситуацию, однако ранее Amazon уже приняла ряд мер, которые должны решить проблемы с привлечением и удержанием персонала.

Прогноз: к 2024 году Amazon может исчерпать доступную рабочую силу

«Если мы продолжим работать в обычном режиме, Amazon исчерпает доступное предложение рабочей силы в сети США к 2024 году», — говорится в аналитической записке для внутреннего пользования, которая попала в распоряжение Recode. 

Представитель Amazon преуменьшила его значение.

«В компании существует множество проектов по многим темам, которые используются для проверки предположений и возможных сценариев, но не получают дальнейший ход и не используются для принятия решений. И это как раз такой случай. Это не отражает реальную ситуацию, мы продолжаем активно нанимать сотрудников в Фениксе, Внутренней империи и по всей стране», — прокомментировала она.

Розничный бизнес Amazon зависит от глобальной сети из сотен центров выполнения заказов. Согласно последнему ежеквартальному финансовому отчету, компания наращивает международную экспансию, но 70% розничных продаж по-прежнему получает в США.

Чтобы справляться со спросом и удерживать доминирующее положение на рынке, Amazon придется решить, как укомплектовать склады персоналом, пока американский рынок труда находится в состоянии турбулентности.

Amazon нужны работники

Мрачный прогноз учитывает не всю рабочую силу США, а конкретный пул работников, которых компания считает подходящими или вероятными для работы в центрах выполнения заказов, на основе демографических данных и данных о местоположении.

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На некоторых рынках, таких как Феникс, штат Аризона, давление должно было сказаться в первую очередь: прогнозировалось, что там компания исчерпает потенциальный пул работников к концу 2021 года. По сообщению Recode, Amazon ослабила контроль за рабочей политикой на складах в Фениксе, чтобы сократить текучку кадров.

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Amazon также сталкивается с недовольством действующих работников. По всей территории США они пытаются объединиться, и в апреле на складе в нью-йоркском Стейтен-Айленде им удалось создать профсоюз.

Компания пыталась этому препятствовать, но даже без профсоюза работники склада все чаще заявляют о таких вещах, как недостаточное количество перерывов на посещение туалета, опасные условия труда и культура слежки на объектах Amazon.

В записке упоминается и опрос среди 31 тысячи бывших сотрудников складов. Они отмечали, что у конкурентов Amazon FedEx и Walmart условия труда улучшаются. Согласно Recode, опрос показал: те, кто покинул Amazon ради другой компании, «ставили Amazon значительно более низкие оценки по навыкам или интересам, требованиям к работе, продолжительности смены и графику смены».

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Чтобы решить проблему с рабочей силой на складе, Amazon, возможно, потребуется по-настоящему решить эти проблемы, одновременно привлекая новых специалистов, устраняя конкуренцию и совершенствуя автоматизированные системы в своих филиалах.

Жизнь после пандемии

Пандемия вынудила многих ритейлеров закрыться или ограничить работу магазинов. Это дало толчок к процветанию Amazon. Прибыль компании за первые три квартала 2021 года достигла $8,1 млрд, увеличившись на 220% в годовом исчислении. Сегодня около 200 млн человек платят $139 долларов в год за Amazon Prime, который позволил клиентам привыкнуть к доставке на следующий день.

Бум онлайн-торговли резко повысил спрос на работников сферы исполнения заказов: во время пандемии число сотрудников Amazon в мире выросло почти на 75%.

В последнем квартале 2021 года — пик сезона праздничных покупок — Amazon не смогла выполнить свои планы по найму более 150 тысяч человек, сообщил финансовый директор Брайан Олсавски в февральском отчете о доходах. Но в течение второй половины года Amazon привлекла около 270 тысяч новых сотрудников.

Чтобы привлечь больше работников и сократить текучесть, которая может превысить 100%, Amazon повысила минимальную почасовую заработную плату до $18 в час и даже отменила тестирование на марихуану для потенциальных кандидатов. Но очевидно, что даже Amazon понимает: найти людей, которые удовлетворены работой в центрах выполнения заказов, становится все труднее.

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Фото на обложке: Quality Stock Arts / Shutterstock

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