Прогноз: к 2024 году Amazon может исчерпать доступную рабочую силу

Через несколько лет Amazon, крупнейшему частному работодателю мира после Walmart, будет некого принимать на работу. Об этом свидетельствует внутреннее исследование, которое попало в распоряжение издания Recode. Предположительно, оно было опубликовано в 2021 году.
В компании отмечают, что прогноз не отражает реальную ситуацию, однако ранее Amazon уже приняла ряд мер, которые должны решить проблемы с привлечением и удержанием персонала.
«Если мы продолжим работать в обычном режиме, Amazon исчерпает доступное предложение рабочей силы в сети США к 2024 году», — говорится в аналитической записке для внутреннего пользования, которая попала в распоряжение Recode.
Представитель Amazon преуменьшила его значение.
«В компании существует множество проектов по многим темам, которые используются для проверки предположений и возможных сценариев, но не получают дальнейший ход и не используются для принятия решений. И это как раз такой случай. Это не отражает реальную ситуацию, мы продолжаем активно нанимать сотрудников в Фениксе, Внутренней империи и по всей стране», — прокомментировала она.
Розничный бизнес Amazon зависит от глобальной сети из сотен центров выполнения заказов. Согласно последнему ежеквартальному финансовому отчету, компания наращивает международную экспансию, но 70% розничных продаж по-прежнему получает в США.
Чтобы справляться со спросом и удерживать доминирующее положение на рынке, Amazon придется решить, как укомплектовать склады персоналом, пока американский рынок труда находится в состоянии турбулентности.
Amazon нужны работники
Мрачный прогноз учитывает не всю рабочую силу США, а конкретный пул работников, которых компания считает подходящими или вероятными для работы в центрах выполнения заказов, на основе демографических данных и данных о местоположении.
На некоторых рынках, таких как Феникс, штат Аризона, давление должно было сказаться в первую очередь: прогнозировалось, что там компания исчерпает потенциальный пул работников к концу 2021 года. По сообщению Recode, Amazon ослабила контроль за рабочей политикой на складах в Фениксе, чтобы сократить текучку кадров.
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Amazon также сталкивается с недовольством действующих работников. По всей территории США они пытаются объединиться, и в апреле на складе в нью-йоркском Стейтен-Айленде им удалось создать профсоюз.
Компания пыталась этому препятствовать, но даже без профсоюза работники склада все чаще заявляют о таких вещах, как недостаточное количество перерывов на посещение туалета, опасные условия труда и культура слежки на объектах Amazon.
В записке упоминается и опрос среди 31 тысячи бывших сотрудников складов. Они отмечали, что у конкурентов Amazon FedEx и Walmart условия труда улучшаются. Согласно Recode, опрос показал: те, кто покинул Amazon ради другой компании, «ставили Amazon значительно более низкие оценки по навыкам или интересам, требованиям к работе, продолжительности смены и графику смены».
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Чтобы решить проблему с рабочей силой на складе, Amazon, возможно, потребуется по-настоящему решить эти проблемы, одновременно привлекая новых специалистов, устраняя конкуренцию и совершенствуя автоматизированные системы в своих филиалах.
Жизнь после пандемии
Пандемия вынудила многих ритейлеров закрыться или ограничить работу магазинов. Это дало толчок к процветанию Amazon. Прибыль компании за первые три квартала 2021 года достигла $8,1 млрд, увеличившись на 220% в годовом исчислении. Сегодня около 200 млн человек платят $139 долларов в год за Amazon Prime, который позволил клиентам привыкнуть к доставке на следующий день.
Бум онлайн-торговли резко повысил спрос на работников сферы исполнения заказов: во время пандемии число сотрудников Amazon в мире выросло почти на 75%.
В последнем квартале 2021 года — пик сезона праздничных покупок — Amazon не смогла выполнить свои планы по найму более 150 тысяч человек, сообщил финансовый директор Брайан Олсавски в февральском отчете о доходах. Но в течение второй половины года Amazon привлекла около 270 тысяч новых сотрудников.
Чтобы привлечь больше работников и сократить текучесть, которая может превысить 100%, Amazon повысила минимальную почасовую заработную плату до $18 в час и даже отменила тестирование на марихуану для потенциальных кандидатов. Но очевидно, что даже Amazon понимает: найти людей, которые удовлетворены работой в центрах выполнения заказов, становится все труднее.
Фото на обложке: Quality Stock Arts /
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