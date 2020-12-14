Прозрачные смартфоны, гибкие экраны и умные чехлы: вот как могли бы выглядеть современные мобильные устройства

Онлайн-магазин смартфонов Mobiles.co.uk изучил сотни зарегистрированных патентов, предложенных мировыми технологическими гигантами, и выявил самые инновационные и креативные предложения. Прозрачные смартфоны, расширяющиеся дисплеи и вращающиеся камеры — если бы эти и другие возможности были реализованы, современные смартфоны выглядели бы совершенно по-другому.

За последние годы компании представили множество выдающихся функций, которые мы знаем и используем сегодня. Среди них — сканер отпечатков пальцев, с помощью которого можно разблокировать телефон, и даже беспроводные зарядки. Эти возможности не только креативны, но и значительно упрощают взаимодействие с устройством.

«‎Технологические гиганты постоянно думают над тем, как создать не просто инновационные продукты, а решения для проблем, с которыми мы сталкиваемся при использовании смартфонов», — рассказывает эксперт по мобильным устройствам из Mobiles.co.uk Эндрю Картледж.

Уже сейчас широко распространены такие функции, как разблокировка по отпечатку пальца или беспроводная зарядка. Патенты компаний, которые так и не были воплощены в жизнь, дали бы пользователям еще больше удивительных возможностей. Рассмотрим некоторые из них.

Прозрачные телефоны

Патент Samsung исследует возможность создать полностью прозрачные девайсы.

Фото: Mobiles.co.uk

Эта технология еще не применяется, однако она могла бы стать следующим большим шагом в дизайне мобильных телефонов.

Пространство для хранения беспроводных наушников

Потеря беспроводных наушников — неприятное событие. Патент, предложенный Xiaomi в июле 2020 года, предлагает способ этого избежать.

Вместо привычного нам футляра, который может легко затеряться, была предложена невиданная ранее концепция — разместить место для хранения беспроводных наушников прямо в корпусе телефона.

Расширяющийся экран

Чем больше экран, тем удобнее смотреть фильмы и видео. Согласно патенту Samsung, предложенному в прошлом году, технологические компании активно исследовали возможности создания расширяющихся экранов.

Фото: Mobiles.co.uk

Эта технология позволила бы увеличить пространство для просмотра, сохранив при этом компактный размер телефона.

Чехол с дополнительной защитой

Чехол — необходимый аксессуар для любого смартфона, который мы так часто роняем. По этой причине компании исследуют возможности создать устойчивый к повреждениям продукт. В прошлом году Apple подала патент на такую разработку.

Противоударный чехол. Фото: Mobiles.co.uk

Водостойкий чехол. Фото: Mobiles.co.uk

Большинство чехлов скорее украшают, чем защищают устройство. Аксессуар, который определяет момент падения телефона и добавляет дополнительную защиту, пригодился бы самым неуклюжим пользователям.

Вращающаяся камера

Любители делать качественные снимки выбирают смартфоны с хорошей камерой. Патент, предложенный Xiaomi в 2020 году, показал, как компания рассматривала концепцию вращающейся камеры.

Фото: Mobiles.co.uk

Xiaomi предлагает возможность поменять положение камеры, чтобы делать снимки с разных углов. Такая разработка заинтересовала бы фотографов всех уровней и навыков.

Выдвигающийся дисплей

Технологические компании постоянно ищут способы создать необычные, но практичные мобильные устройства. Концепт производителя электроники Oppo, предложенный в прошлом году, рассматривает возможность добавить выдвигающийся дисплей.

Фото: Mobiles.co.uk

Такая новинка пригодилась бы для игр и просмотра видео, а пользователям не пришлось бы покупать смартфон большего размера.

По данным Statista, в 2019 году Samsung было выдано 6469 патентов в США, Apple получила 2490 в том же году, а LG Electronics — 2805.

Взгляните на эти концепции. Похожи ли они на то, что мы уже встречаем в обычной жизни?

Экран с загнутыми краями. Фото: Mobiles.co.uk

Сгибающийся дисплей. Фото: Mobiles.co.uk

Складное устройство. Фото: Mobiles.co.uk

Телефон с магнитным стержнем. Фото: Mobiles.co.uk

«‎Мобильные устройства могли бы выглядеть совершенно по-другому, если бы какой-нибудь из этих патентов был реализован. Нам не терпится узнать, какие патенты будут предложены в будущем и какими будут следующие прорывы в этой сфере», — сообщает Картледж.

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