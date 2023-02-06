Технология Crash Detection заставляет устройства Apple отправлять ложные вызовы в службу 911

В прошлом году гаджеты от Apple получили функцию, которая автоматически уведомляет службу спасения о ДТП. Однако этой зимой диспетчеры экстренной службы столкнулись с шквалом вызовов — оказалось, спровоцировать сигнал может не только авария, но и спуск на горных лыжах. О масштабах проблемы — в пересказе материала The New York Times.

Этой зимой горнолыжный курорт Арапахо, штат Колорадо, столкнулся не только со значительным количеством осадков, но и с лавиной ложных экстренных вызовов. Почти все они поступили от Apple Watch или iPhone 14, определивших, что их пользователи попали в аварию.

С сентябрьским обновлением эти устройства получили функцию, которая должна зафиксировать ДТП и уведомить об этом службу спасения. Однако техника регулярно путает лыжников и фитнес-энтузиастов с жертвами аварий.

В некоторых регионах колл-центры экстренных служб были буквально перегружены автоматическими звонками, получая десятки и более сообщений в неделю. В результате операторам приходилось откладывать другие звонки, в том числе реальные экстренные случаи, чтобы выяснить, что это — угроза человеческой жизни или ложное оповещение.

«Целый день я занята тем, что разбираюсь с уведомлениями об авариях», — говорит Трина Даммер, исполняющая обязанности директора экстренной службы округа Саммит, штат Огайо.

«Apple нужно запустить собственный колл-центр, если им нужна такая функция», — добавила Даммер.

С 13 по 22 января она получила 185 таких звонков. В прошлые зимы в загруженный день их число было бы вдвое меньше.

Такой шквал вызовов перегружает диспетчеров и отвлекает ограниченные ресурсы от реальных экстренных ситуаций.

Несколько колл-центров, в том числе и ее собственный, уже уведомили Apple о проблеме. В середине января компания отправила 4 представителей для наблюдения за работой Даммер и ее команды, и, по ее словам, им было на что посмотреть.

Представитель Apple Алекс Киршнер прокомментировал в пресс-релизе: «Нам известно, что в некоторых специфических сценариях эти функции оповещали экстренные службы, когда пользователь не сталкивался с серьезным ДТП или падением». Компания отметила, что когда программа фиксирует аварию, часы вибрируют и отправляют громкое уведомление, предупреждая, что в 911 поступает вызов, и дает 10 секунд на его отмену.

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Также Apple отметила, что обновления прошлого года предназначены для того, чтобы оптимизировать технологию и снизить число ложных вызовов.

Компания ведет учет случаев, в которых технологии Crash Detection и Fall Detection помогали кого-то спасти. Например, однажды устройство Apple Watch уведомило власти о том, что водитель в штате Индианополис врезался в телефонный столб. В другом случае часы вызвали помощь, когда мужчина упал с обрыва во время пешей прогулки в Нью-Джерси.

В Колорадо диспетчеры с трудом смогли вспомнить ситуацию, в которой часы помогли бы лыжнику, попавшему в беду. Даммер добавила, что ее команда очень редко получала ложные вызовы с устройств других компаний, например смартфонов на Android.

Проблема касается не только лыжников. «Мои часы регулярно думают, что я попала в аварию», — рассказала Стейси Торман, которая работает в Лондоне в Salesforce и ведет занятия по спиннингу. Бывает, она в полной безопасности сидит на велотренажере, призывая группу ускориться, или машет им рукой, когда ее Apple Watch фиксирует угрозу.

«Я хочу наслаждаться жизнью, но мои часы не хотят этого. — сказала Торман. — Теперь мои часы думают, что я умерла».

Недавно она бежала за автобусом во время дождя, упала и серьезно ушиблась. Но часы так и не вызвали 911.

Джон Барон работает в сфере недвижимости в городе Голден, штат Колорадо. Его часы Apple Watch дважды отправляли уведомления властям. Один раз это произошло, когда он был в парке развлечений. Вместе с семьей они посещали аттракцион «Молотобоец». Он ударил по рычагу молотом, прозвенел колокол, жена и дети были впечатлены — пока, рассказал он, «часы не начали издавать сигнал тревоги».

«Я пытался продемонстрировать свои физические способности, и мне казалось, я справился, но мои часы думали иначе», — добавил Барон.

В другой раз он был в аэропорте Тампа, когда по громкой связи его попросили подойти к таксофону. На другом конце провода оператор экстренной службы сказал, что его устройство отправило запрос в 911, и спросил, как он себя чувствует. «Я в порядке. Но мне пора на самолет», — ответил он тогда.

Apple внедрила технологию фиксирования падений в 2018 году, после того, как разработала алгоритм на базе траектории запястья, на котором находятся часы, и ускорения в это время. Технология обнаружения аварий, запущенная в сентябре, тестировалась на краш-тестах и в лабораториях на iPhone и Apple Watch.

Но похоже, что движения лыжников каким-то образом вводят технологию в заблуждение. Кроме того, они носят шлемы и многослойную одежду и часто просто не замечают предупреждение, а, значит, не могут отменить звонок диспетчеру службы 911.

Бретт Леб, директор по коммуникациям экстренных служб округа Питкин, штат Колорадо, соглашается с этим, что многие не слышат уведомления. А почувствовав вибрацию, лыжники не хотят отвечать на звонок, потому что хорошо проводят время.

Недавно на подъемниках и кассах горы Аспен даже разместили объявления, уведомляющие владельцев Apple Watch и пользователей iPhone 14 о проблеме и призывающие обновить программу до последней версии или отключить услугу, чтобы «предотвратить ненужные выезды на склоны».

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Воскресным утром в округе Саммит Даммер обучала нового диспетчера обрабатывать звонки, пока двое других сотрудников пытались справиться с потоком и общались со скорой помощью и полицией.

Раздался сигнал сирены, и Джефф Фитч поднял трубку. На мониторе отображалось местонахождение звонящего — на горнолыжном склоне. На другом экране — номер телефона. Пользователь не отвечал, но сигнал с его часов продолжал поступать.

Пытаясь установить связь, Даммер и Фитч успели обработать реальный запрос от 78-летнего водителя, которому было трудно дышать. Дорожный трафик мешал доступу скорой помощи, и команда диспетчеров обратилась в два соседних округа за помощью.

Незадолго до полуночи в диспетчерскую вошел Марк Уотсон, сержант из офиса шерифа. «Это будет не самый хороший день», — отметил он.

Обычно у него есть и другие задачи, в том числе патрулирование окраин на снегоходе, но из-за ложных вызовов ему приходится оставаться в офисе. Когда операторы службы 911 не могут связаться с владельцем часов или смартфона, задачу переводят на Уотсона, и он пытается дозвониться или отправить сообщение. Не получив ответа, он отправляет на вызов лыжный патруль.

В тот день он обработал 7 вызовов, 4 из которых переданы патрулю. В общей сложности из 30 запросов, полученных диспетчерами, 11 были уведомлениями о ДТП.

«Я не могу выполнять свою повседневную работу. У меня нет времени целый день заниматься продуктами Apple» — сказал Уотсон.

С конца декабря в округе Гранд решили уделять оповещениям об авариях меньше времени. Теперь, если оператор получает сигнал со склона, и никто не отвечает ему, он игнорирует звонок. Как отмечает шериф, ни один из таких вызовов не подтвердился, а он не может расходовать ограниченные ресурсы зря.

«Редко бывает, что на горе кто-то падает и никого нет поблизости. Мы надеемся получить настоящий звонок на 911 от пострадавшего или кого-то на месте происшествия», — отметил шериф Бретт Шретлин из округа Гранд.

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