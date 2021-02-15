The Wall Street Journal: Марк Цукерберг хотел «причинить боль» Apple в ответ на критику сбора данных Facebook

Газета The Wall Street Journal сообщила о гневных комментариях, по-видимому, сделанных Марком Цукербергом в 2018 году, когда разгорелся скандал вокруг сбора данных Facebook. В тот период во время интервью Тим Кук заверил, что Apple никогда бы не оказалось в таком же положении. Как сообщается, глава Facebook сказал своей команде, что им «нужно причинить боль» Apple за такое плохое обращение к его компании. Вражда между Цукербергом и Куком продолжается уже много лет.

Разногласия двух CEO находились в центре внимания в 2014 году, когда Кук раскритиковал бизнес-модель Facebook. В последующие годы напряженность в их отношениях, похоже, только усилилась. Совсем недавно Марк Цукерберг обвинил Apple в том, что обновленная политика конфиденциальности iOS обманывает пользователей, после чего Кук нанес ответный удар.

По данным Insider, глава Apple выразил недовольство бизнес-моделями, которые отдают основной приоритет взаимодействию и собирают данные пользователей для таргетированной рекламы. И хотя он не уточнял название компании, это была довольно очевидная насмешка в сторону Facebook.

Как сообщает DW, обновление iOS значительно упростит отключение отслеживания данных для таргетированной рекламы. Эта возможность уже доступна на устройствах Apple, однако для ее активации нужно заглянуть в настройки. После обновления каждый сможет отказаться от отслеживания данных при настройке девайса.

Facebook пытается предвосхитить этот ход, запрашивая у пользователей предварительное разрешение. Insider сообщает: запрос будет представлен во всплывающем окне, которое сообщает пользователям, что принятие условий позволит «получать более персонализированную рекламу» и поможет «поддержать бизнес, охватывающий клиентов с помощью рекламы».

Facebook считает, что Apple разработала политику, которая приносит пользу только самой компании. Под «отслеживанием» Apple подразумевает процесс, при котором данные проходят через третью сторону. По определению это применимо к каждому приложению, сайту и бизнесу, за исключением Apple, которая владеет операционной системой.

По данным Facebook, Apple также расширила специальные привилегии для измерения рекламы и вводит в заблуждение пользователей относительно сбора их данных. В информации о конфиденциальности приложения компания не указывает то, что она связывает идентификаторы с данными учетной записи, как она заставляет делать своих конкурентов.

Apple не сразу ответила на запрос Insider о комментарии. В свою очередь, Facebook заявила, что речь идет не о двух компаниях, а о будущем свободного интернета.

«Apple создает два набора правил — один для себя, а другой для малого бизнеса, разработчиков приложений и потребителей, которые остаются в проигрыше».

«Apple старается убедить всех, что дело в конфиденциальности, но гонится лишь за прибылью. Мы присоединяемся к остальным, чтобы указать на это эгоистичное и антиконкурентное поведение», — сообщила компания для Insider.

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