Apple присматривается к «альтернативным платежам»

Apple разместила вакансию руководителя, которому предстоит вести переговоры с партнерами по «альтернативным платежам». От него потребуется опыт работы с цифровыми кошельками, быстрыми платежами, криптовалютами и программами BNPL (buy now pay later, англ. покупай сейчас — плати потом). Ранее CEO Apple Тим Кук уже заявлял, что видит будущее полностью безналичным.

Согласно описанию вакансии, обязанности руководителя по переговорам с партнерами будут включать проверку потенциальных партнеров, ведение переговоров и подписание сделок, а также запуск новых программ и функций для кошельков, платежей и коммерческой команды Apple, а также направлением Apple Pay.

Ему предстоит управлять программой партнерства с ключевыми игроками в экосистеме альтернативных платежей. В его зоне ответственности будут идентификация партнеров, разработка бизнес-кейсов, социализация, переговоры о партнерстве, подписания и исполнения контрактов, выход на рынок и наращивание ценности партнерства.

Как и в большинстве вакансий Apple, конкретные продукты или партнерские отношения, над которыми будет работать этот человек, не называются. Однако упоминаются некоторые примеры альтернативных платежей, которые ищет Apple: цифровые кошельки, BNPL, быстрые платежи и криптовалюта.

В iPhone есть цифровой кошелек Wallet. В 2012 году, когда было запущено приложение, оно могло хранить цифровые посадочные талоны. Со временем в нем появились новые функции: бесконтактные платежи Apple Pay, одноранговые платежи, карты Apple с поддержкой Goldman Sachs и программы поощрения лояльности.

Ранее CEO Apple Тим Кук уже заявлял, что будущее будет безналичным.

Apple еще не анонсировала функцию, позволяющую пользователям iPhone широко принимать платежи, кроме как через свой одноранговый сервис. Но компания рассмотрела эту идею. В прошлом году Apple купила стартап Mobeewave. Разработанная им программа позволяет использовать в качестве платежных терминалов устройства с NFC-чипами, например iPhone и iPad от Apple.

Интерес Apple к криптовалюте менее очевиден. После того, как Tesla купила биткоины на $1,5 млрд в 2021 году, некоторые аналитики предположили, что Apple будет работать над возможностью покупать и продавать криптовалюту.

Но руководители Apple отвергли эти предположения. В 2019 году исполнительный директор Apple Pay заявил, что компания видит «долгосрочный потенциал» в технологии криптовалют, но не фокусируется на ней. Позже в том же году генеральный директор Apple Тим Кук сказал, что Apple не будет запускать собственную криптовалюту, как это планирует сделать Facebook.

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