Технологические гиганты оставляют сотрудников дома. Apple поступает иначе — и вот почему

Apple вызовет некоторых сотрудников в офис в конце мая-начале июня, и ее подход резко отличается от позиции конкурентов. Команды Facebook и Google в ближайшие месяцы продолжат работать из дома, а Twitter и Square пошли еще дальше и планируют перевести удаленный режим на постоянную основу.

Стало известно, что некоторые сотрудники Apple могут вернуться в офис в ближайшие недели. Вероятно, это связано с планами компании возобновить работу над наиболее важными и секретным проектами.

В то время, как Microsoft, Google и Facebook планируют провести следующие месяцы в формате удаленной работы из-за пандемии коронавируса, Apple стремится как можно скорее открыть свои офисы по всему миру.

Судя по всему, столь резкое отличие от подхода конкурентов связано с политикой конфиденциальности — принятый в Apple уровень секретности намного выше, чем в других компаниях Кремниевой долины. Bloomberg сообщает, что процесс возвращения сотрудников Apple на работу стартовал уже в нескольких регионах.

Предполагается, что первый этап продлится до начала июня. В июле в офисы Apple вернется еще больше сотрудников.

Пока неясно, станет ли выход из удаленного режима обязательным. Также неизвестно, какие именно подразделения откроются в первую очередь. По данным Bloomberg, режим работы сотрудников будет отличаться: кому-то предложат приходить в офис на полный день, кому-то — только на определенное время.

Фото: Patrick Ward/Unsplash

Первый этап коснется специалистов, чьи служебные обязанности сложнее всего выполнять из дома. В сообщении также говорится, что на время карантина Apple пришлось почти полностью приостановить работу над новыми hardware-проектами: очками виртуальной и дополненной реальности.

Получить более подробные комментарии от самой компании пока не удалось.

Несмотря на пандемию, Apple стремится вернуть сотрудников в офис как можно быстрее. Эта позиция резко отличается от подхода других технологических компаний. Reuters сообщает, что Amazon позволил специалистам работать из дома до 2 октября. До этого же времени останется дома большинство сотрудников Microsoft (компания работает удаленно с марта — так же, как Amazon, Apple и другие технологические гиганты).

Facebook планирует открыть офисы в июле, но их посещение останется необязательным для большинства специалистов до конца года. В Google также продолжат работать из дома до конца года. При этом те, кому нужно вернуться в офис, смогут сделать это в июне или июле.

Самое революционное заявление относительно удаленной работы сделали в Twitter: компания заявила, что ее сотрудники могут полностью перейти на удаленку. Платежная компания Square, которую возглавляет CEO Twitter Джек Дорси, также позволит всему коллективу работать из дома на постоянной основе.

Отличие Apple от большинства перечисленных компаний состоит в том, что ее бизнес-модель в значительной степени ориентирована на работу с «железом». iPhone по-прежнему приносит больше доходов, чем любой другой продукт Apple — подразделение портативных электронных устройств демонстрирует непрерывный рост уже несколько лет подряд.

Разрабатывать новые устройства в удаленном формате сложно — особенно, когда компания уделяет столько внимания секретности. По данным Bloomberg, сотрудникам компании нужно получать специальное разрешение от вице-президента своего подразделения, чтобы брать домой какой-либо элемент разрабатываемого оборудования. Для сохранения конфиденциальности в кампусе Apple установлены затемненные двери, которые открываются бейджем. Доступ зависит от степени информированности сотрудника о конкретном проекте, рассказал бывший сотрудник Apple в материале Vox 2017 года.

В последние месяцы компании пришлось перейти на удаленную работу. Сообщается, что некоторым инженерам разрешили брать домой детали разрабатываемого оборудования — иначе они не могли бы продолжить работу. Сотрудники, чья деятельность критически важна для бизнеса (например, инженеры центров обработки данных и тестировщики), продолжали работать в офисе, в то время как другие оставались дома.

Возвращение компаний к привычному формату работы все еще вызывает много вопросов. Планы Apple также могут измениться, учитывая непредсказуемый характер коронавируса.

Однако один вывод можно сделать уже сейчас: деятельность Apple неотделима от офисной жизни, в то время как другие вполне способны работать удаленно. Остается понять, что компания планирует делать для сохранения здоровья своих сотрудников и как это отразится на общественной безопасности.

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Фото на обложке: Zhiyue Xu/Unsplash