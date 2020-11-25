Как переход Apple на собственные процессоры изменит рынок ПК

В ближайшие два года Apple планирует перевести компьютеры Mac с платформы Intel на собственные ARM-процессоры серии Apple Silicon . Они позволяют устройствам работать намного быстрее и дольше без дополнительного заряда. С такими показателями Apple вполне сможет захватить значительную долю рынка ПК, вытеснив Intel и обогнав Microsoft.

За последние несколько лет Apple, в отличие от Intel, достигла более быстрого прогресса в разработке чипов, благодаря чему заняла высокие позиции. Этот процесс показан на графике ниже.

Intel и Apple: производительность (по вертикали), дата выхода продукта (по горизонтали). Источник: AnandTech

Более того, чипы M1 в новых Mac потребляют значительно меньше энергии, что продлевает длительность автономной работы ноутбука.

Несмотря на то, что новые Mac на процессорах Apple Silicon будут набирать популярность, архитектура x86 компании Santa Clara, скорее всего, продолжит доминировать на рынке. Сейчас она установлена на 90% ПК и серверов.

Какое же влияние процессоры Apple Silicon окажут за пределами экосистемы Apple?

Дальнейшие шаги Microsoft определяют судьбу Intel

Компания Redmond уже выпустила Windows 10, которая работает на архитектуре ARM от Qualcomm. И эта комбинация не покорила мир. Почему бы Microsoft не перейти полностью на новые чипы от Apple? Они бы значительно ускорили ее основные приложения, предоставив пользователям гораздо лучший опыт, чем на ноутбуке с x86.

Старший вице-президент по разработке ПО в Apple Крейг Федериги отметил, что решение остается за Microsoft: «У нас есть основные технологии, позволяющие запускать ARM-версию Windows, которая будет поддерживать приложения x86. Но решение реализовать эту технологию должна принять Microsoft. Безусловно, Mac могут с этим справиться».

Можно предположить, что это довольно выгодное предложение для Microsoft, так как компания стремится к тому, чтобы ее приложения работали на любом оборудовании — как локально, так и в облаке. По информации из статьи Windows Central, поддержка Microsoft Office чипами M1 уже разрабатывается.

«Microsoft также хочет обеспечить лучший опыт на всех платформах, поэтому она присоединяется к M1».

Если приложения Microsoft будут работать на Mac с чипом M1, производителям компьютеров x86, таким как HP и Dell, придется конкурировать за скорость и время автономной работы. Исправить ситуацию сможет только Windows 10, работающая на ARM.

Если Microsoft будет сотрудничать с Qualcomm или AMD, она сможет предложить достойную альтернативу M1. Новое поколение ноутбуков с Windows 10 на ARM в теории сможет конкурировать с Mac на Apple Silicon.

В этом случае будущее Intel на рынке ПК будет зависеть от Microsoft. В то время как компьютеры Mac M1, скорее всего, не затронут бизнес Intel, Windows 10, работающая на конкурентных недорогих процессорах ARM, станет огромным ударом для корпорации. Вопрос лишь в том, получится ли у Microsoft это сделать.

Прошлые попытки Microsoft перейти на процессоры ARM не увенчались успехом

На протяжении многих лет Microsoft экспериментировала с внедрением ARM. Представленная в 2011 году Windows RT, версия Windows 8, работающая на 32-разрядном ARM, не добилась значительных успехов. В 2016 году Microsoft объявила о партнерстве с Qualcomm для запуска 32-разрядного ПО Windows на оборудовании с архитектурой ARM. В 2019 году Microsoft выпустила Surface Pro X на базе ARM, а в 2020 году новую версию с поддержкой 64-битного ПО.

В свою очередь, Apple делает гораздо более уверенные шаги и уже работает на собственном оборудовании и операционной системе macOS.

Даже если бы Microsoft наладила партнерские отношения и выпустила процессоры на базе ARM, переход на новую микросхему усложняет необходимость задействовать всех производителей ПК, процессоров и ПО.

Из этой ситуации можно сделать два вывода.

Переход на ПК на базе ARM — непростая задача. Если Microsoft все же сделает это шаг, то столкнется с проблемами в управлении. Если компания этого не сделает, то останется с менее конкурентоспособными ПК.

Даже если новые Mac не принесут такой большой доход, как iPhone, они могут увеличить долю Apple на рынке ПК, тем самым вытеснив Intel.

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