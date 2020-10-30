Четыре качества, которые Тим Кук ищет у кандидатов на работу в Apple

Вот какие вопросы можно себе задать, чтобы понять, обладаете ли вы нужными качествами.

Если вы хотите получить работу в Apple или готовитесь к собеседованию в другую крупную компанию, стоит обратить внимание на требования Тима Кука к кандидатам. Он ищет в потенциальных сотрудниках много качеств, в том числе выдержку и любопытство. Это должны быть те, кто «мыслит иначе». Именно так звучал известный слоган Apple.

Вы хотите изменить мир?

Для начала подумайте, довольны ли вы жизнью или у вас беспокойный ум, который хочет изменить мир вокруг. Если вы видите, что можно улучшить, и вам хватает мужества действовать — у вас есть преимущество перед остальными кандидатами в Apple.

Сам Кук — пример человека с динамичным складом ума. Он говорил, что получил должность в Apple, потому что видел проблемы компании и знал, как может исправить их. Задачей Кука было перестроить производство и дистрибуцию Apple, и он добился в этом успеха.

Готовы ли вы рисковать?

Если вас не устраивает текущее положение вещей, вы должны быть готовы к риску.

Чтобы создать что-то новое, нужно выйти из зоны комфорта. Придется действовать вразрез с привычными мнениями и методами, а также рисковать карьерой.

Стремление Кука решить проблемы Apple было сопряжено с огромными карьерными рисками. В 1998 году, когда Стив Джобс предложил ему должность старшего вице-президента по международным операциям, Apple была на грани. За год до этого Microsoft инвестировала в компанию $150 млрд, чтобы спасти ее от банкротства.

Когда Кук получил это предложение, окружающие говорили, что ему следует остаться в Compaq, где он был молодым руководителем с карьерными перспективами. Эта компания была крупнейшим в мире продавцом компьютеров. Кук рассказывает: «Любая рациональная оценка затрат и выгод говорила в пользу Compaq, и те, кто хорошо знал меня, советовали мне остаться там. Один CEO, с которым я консультировался, был настолько уверен в этом, что даже сказал: я буду дураком, если уйду из Compaq в Apple».

Верите ли вы в будущее?

Третье качество, которое вам потребуется, — верить в неизвестное будущее.

Когда шестиклассник спросил Кука, как он стал CEO Apple, тот ответил, что понятия не имел, что его ждало в будущем.

«Я никогда не мечтал стать CEO Apple. Я никогда не думал, что это возможно. В начале 1998 года мне поступил судьбоносный звонок от Стива. Но я всегда верил в то, что как-то сказал президент Линкольн: "Я буду готовиться, и однажды наступит мой шанс". Если усердно учиться, хорошо работать, и верить, что все вместе это поможет вам в пути, это будет самое невероятное путешествие».

Прислушиваетесь ли вы к интуиции?

Наконец, чтобы не довольствоваться текущим положением дел, нужна храбрость. Кук говорит, что прислушался к своему внутреннему голосу, когда решил принять предложение Джобса.

Если вы чувствуете, что можете сделать гораздо больше в другой роли, другой компании или другой карьере — решайтесь. Если вы чувствуете, что можете изменить что-то в своей компании, делайте это. Будьте смелыми, говорите громко и превращайте проблемы в решения. Не хороните свои идеи, потому что другие не готовы к ним, или потому что боитесь выделиться.

Тим Кук однажды сказал: «Мы ищем людей, которые действительно хотят изменить мир и вкладывают в это все силы».

Оглянитесь, и вы увидите, как много всего можно улучшить. Приложите усилия. И когда на следующем собеседовании вас спросят: «Расскажите о проблеме, которую вы решили», у вас будет отличный ответ.

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Фото на обложке: Laura Hutton / Shutterstock