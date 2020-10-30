Четыре качества, которые Тим Кук ищет у кандидатов на работу в Apple

Если вы хотите получить работу в Apple или готовитесь к собеседованию в другую крупную компанию, стоит обратить внимание на требования Тима Кука к кандидатам. Он ищет в потенциальных сотрудниках много качеств, в том числе выдержку и любопытство. Это должны быть те, кто «мыслит иначе». Именно так звучал известный слоган Apple.
Вот какие вопросы можно себе задать, чтобы понять, обладаете ли вы нужными качествами.
Вы хотите изменить мир?
Для начала подумайте, довольны ли вы жизнью или у вас беспокойный ум, который хочет изменить мир вокруг. Если вы видите, что можно улучшить, и вам хватает мужества действовать — у вас есть преимущество перед остальными кандидатами в Apple.
Сам Кук — пример человека с динамичным складом ума. Он говорил, что получил должность в Apple, потому что видел проблемы компании и знал, как может исправить их. Задачей Кука было перестроить производство и дистрибуцию Apple, и он добился в этом успеха.
Готовы ли вы рисковать?
Если вас не устраивает текущее положение вещей, вы должны быть готовы к риску.
Чтобы создать что-то новое, нужно выйти из зоны комфорта. Придется действовать вразрез с привычными мнениями и методами, а также рисковать карьерой.
Стремление Кука решить проблемы Apple было сопряжено с огромными карьерными рисками. В 1998 году, когда Стив Джобс предложил ему должность старшего вице-президента по международным операциям, Apple была на грани. За год до этого Microsoft инвестировала в компанию $150 млрд, чтобы спасти ее от банкротства.
Когда Кук получил это предложение, окружающие говорили, что ему следует остаться в Compaq, где он был молодым руководителем с карьерными перспективами. Эта компания была крупнейшим в мире продавцом компьютеров. Кук рассказывает: «Любая рациональная оценка затрат и выгод говорила в пользу Compaq, и те, кто хорошо знал меня, советовали мне остаться там. Один CEO, с которым я консультировался, был настолько уверен в этом, что даже сказал: я буду дураком, если уйду из Compaq в Apple».
Верите ли вы в будущее?
Третье качество, которое вам потребуется, — верить в неизвестное будущее.
Когда шестиклассник спросил Кука, как он стал CEO Apple, тот ответил, что понятия не имел, что его ждало в будущем.
«Я никогда не мечтал стать CEO Apple. Я никогда не думал, что это возможно. В начале 1998 года мне поступил судьбоносный звонок от Стива. Но я всегда верил в то, что как-то сказал президент Линкольн: "Я буду готовиться, и однажды наступит мой шанс". Если усердно учиться, хорошо работать, и верить, что все вместе это поможет вам в пути, это будет самое невероятное путешествие».
Прислушиваетесь ли вы к интуиции?
Наконец, чтобы не довольствоваться текущим положением дел, нужна храбрость. Кук говорит, что прислушался к своему внутреннему голосу, когда решил принять предложение Джобса.
Если вы чувствуете, что можете сделать гораздо больше в другой роли, другой компании или другой карьере — решайтесь. Если вы чувствуете, что можете изменить что-то в своей компании, делайте это. Будьте смелыми, говорите громко и превращайте проблемы в решения. Не хороните свои идеи, потому что другие не готовы к ним, или потому что боитесь выделиться.
Тим Кук однажды сказал: «Мы ищем людей, которые действительно хотят изменить мир и вкладывают в это все силы».
Оглянитесь, и вы увидите, как много всего можно улучшить. Приложите усилия. И когда на следующем собеседовании вас спросят: «Расскажите о проблеме, которую вы решили», у вас будет отличный ответ.
Фото на обложке: Laura Hutton / Shutterstock
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