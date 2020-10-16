Тестируем Apple Watch 6: первые часы Apple, которые измеряют кислород в крови

В сентябре Apple представила Apple Watch 6 — новое поколение умных часов в ярких цветах, с функцией измерения уровня кислорода в крови и более быстрым процессором. Провели неделю с часами и делимся впечатлениями — кому подойдут и чем отличаются от предыдущей модели в повседневном использовании.

Чем отличаются новые Apple Watch

До этого обзора я пользовалась Apple Watch Series 5 и Series 1. Часы шестой серии у меня в корпусе 40mm — предыдущие были в размерах 44mm и 38mm, и могу сказать, что 40mm — это ожидаемая «золотая середина». Дисплей достаточно большой, при этом ощутимо меньше цепляется и задевает разные поверхности при носке.





AW 5 (слева) и AW 6

Сразу стоит отметить, что Apple в этот раз представила и продолжение классической линейки — Apple Watch Series 6, и бюджетный аналог часов — Watch SE. Watch SE оснащены чипом S5 и дизайном S6, также в них нет датчика кислорода. Apple Watch Series 6 доступны в России по цене от 36 990 руб. (40 mm), Watch SE — от 24 990 руб. (тоже в размере 40 mm).





AW 1 (слева) и AW 6

В обзоре будут показаны именно Apple Watch S6 в моем сценарии применения: я активный пользователь часов и ношу AW каждый день (с редкими исключениями), не снимаю часы во время прогулок и тренировок.

Какие основные новшества в Apple Watch S6?

Я отметила для себя четыре основных: процессор, внешний вид (цвета и аксессуары) и модная опция измерения кислорода.





Процессор. По данным Apple, процессор S5 (Apple Watch Series 5) работал до двух раз быстрее, чем процессор в часах третьей серии. Новый процессор S6 еще на 20% быстрее. Я заметила, что процесс запуска и синхронизации часов прошел безболезненно, но, конечно, тут сложно сделать сравнение в секундах с предыдущим поколением. Приложения работают быстро, что в целом ожидаемо для нового гаджета.



Измерение уровня кислорода в крови. Очень актуальная в 2020 году опция, которую ждали многие поклонники Apple Watch. Уровень сатурации измеряется за 15 секунд. В моем случае показания примерно совпали со значениями, которые выдают фитнес-браслеты, при этом часы сработали быстрее и с первого раза (с браслетами у меня так обычно не получалось — но тут я уверена, что все зависит от конкретной модели). Но все же это не профессиональный прибор — Apple предупреждает, что данные по сатурации «не предназначены для использования в медицинских целях». Датчик встроен в заднюю панель корпуса AW.



Цвета. Впервые появились цветные AW — корпуса в синем и красном (Product)Red цветах смотрятся очень свежо; также доступы золотой, серебристый и «серый космос».



Ремешки. Кроме классических, стали доступны ремешки-«резинки», которые не нужно застегивать на запястье. Представлены в 9 размерах и двух материалах — силикон и синтетические нити (переработанный полиэстер). У меня силиконовый: он мягкий, гладкий и приятный в использовании. Не пачкается (не больше, чем привычные ремешки), царапин за это время я тоже не заметила.













Неизменными по сравнению с предыдущим поколением в AW 6 остались: влагозащита (погружение до 50 м), функция обнаружения падения, стекло Ion‑X, емкость в 32 Гб. Полное сравнение моделей можно сделать на сайте Apple.

AW 6 комплектуются спортивным ремешком (в двух размерах) и зарядным USB-кабелем без адаптера к сети.

Интересные фичи OS 7

Еще в июне Apple представили новую операционную систему Apple Watch — OS 7. Конечно, предыдущие поколения часов тоже могут работать с OS 7 (Apple Watch 3 и новее, iPhone 6s с системой iOS 14 и новее). На что стоит обратить внимание:

Циферблаты. Расширились возможности операционной системы — в OS 7 с циферблатами можно больше экспериментировать. Создавать свои циферблаты, делиться с друзьями, искать новые в App Store…

Трекинг сна. Опция, привычная во многих фитнес-браслетах, но не самая распространенная в смарт-часах, появилась и в Apple Watch. Данные по сну отправляются в приложение «Здоровье», где можно следить за тенденциями (среднее время сна, достижение целей по сну). Здесь мне хочется последить за сном на промежутке больше недели, но функция — точно одна из ключевых.

Мытье рук. Да, и для этого есть отдельный апп. AW автоматически запускают таймер на 20 секунд (рекомендованное время мытья рук). По принципу работы таймер напоминает приложение «Активность» или «Дыхание» — мотивирует не бросать процесс раньше времени. Таймер «ловил» не каждое мое мытье рук, поэтому для меня не стал маст-хэвом, скорее это интересная игрушка.





Выводы после недели использования

Какой тут можно подвести итог? Предыдущее поколение — Apple Watch 5 — было представлено год назад, в сентябре 2019-го. По характеристикам эти часы все еще актуальны, работают быстро и практически не отличаются в использовании от обновленных. Но 2020 год внес коррективы и в носимые девайсы: измерение сатурации и таймер для мытья рук в Apple Watch 6 полностью отвечают трендам этого года — Apple точно не отстает от повестки.





AW 6

Контраст от перехода на новую модель будет серьезно заметен в сравнении с AW 3 и более старшими моделями. В целом это привычные Apple Watch: компания не отходит от классического дизайна и продолжает развивать часы в логичной парадигме простоты в использовании и заботы о здоровье.



