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Истории

Обычная кола полезнее диетической? Ученые выявили опасные последствия заменителей сахара

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Согласно новому исследованию, употребление некоторых заменителей сахара может привести к проникновению кишечных бактерий в стенки кишечника, что вызовет серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас подсластителям, которые добавляют во многие диетические продукты, посвящено не так много исследований, и ученые подчеркивают необходимость их дальнейшего изучения.

Обычная кола полезнее диетической? Ученые выявили опасные последствия заменителей сахара

«‎Потребление заменителей сахара вызывает много причин для беспокойств, а некоторые исследования показывают, что они могут негативно повлиять на слой бактерий, известный как кишечная микрофлора, который поддерживает работу кишечника»‎, — рассказывает Хавови Чичгер, доцент факультета биомедицины в Университете Англия Раскин и ведущий автор статьи об исследовании, опубликованной в International Journal of Molecular Sciences.

Ученые впервые обнаружили, что из-за подсластителей два типа кишечных бактерий — кишечные палочки и энтерококки — могут стать патогенными. Затем они прикрепляются к клеткам Caco-2, которые составляют стенки кишечника, и уничтожают их. К таким последствиям могут привести и популярные заменители сахара, в том числе сахарин, сукралоза и аспартам.

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Используемая в исследовании концентрация аналогична двум банкам диетической безалкогольной газировки. Все три заменителя сахара повысили вероятность присоединения обоих типов бактерий к клеткам стенок кишечника. Они также увеличили риск образования биопленок, что делает их более устойчивыми к противомикробным препаратам. 

Атака патогенных кишечных бактерий — серьезная проблема. Предыдущее исследование показало, что при проникновении бактерий энтерококков в стенки кишечника может образоваться ряд инфекций, включая сепсис, известный как заражение крови.

Другими словами, газированные напитки с обычным сахаром могут оказаться более здоровым вариантом.

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Фото на обложке: Petr Malyshev / Shutterstock

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