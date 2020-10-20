Как начинающему бизнесу привлечь талантливых сотрудников
В бизнесе есть своя «Уловка-22»: для развития проекта необходимы талантливые специалисты — однако они не торопятся менять корпорации на малоизвестные стартапы. Какие преимущества может предложить начинающий бизнес тем, кто уже поработал в крупных компаниях?
Многие предприниматели начинают собеседования с рассказов о миссии компании. Однако в разгар пандемии и экономического спада мотивационные речи вряд ли привлекут сотрудников, которым нужна финансовая стабильность. Вместо этого лучше помогите специалисту почувствовать свою ценность.
Секрет идеального лидера — правильная мотивация сотрудников
Можно привести много примеров, когда хорошие специалисты бросали престижную работу и следовали за начинающим предпринимателем. Чем именно лидеры привлекают других людей? Секрет в том, что они дают людям возможность почувствовать себя ценными не как сотрудники, а как личности.
Возможно, многие менеджеры возразят: «Конечно же, я ценю сотрудников в первую очередь как людей». Однако это не означает, что сами сотрудники ощущают свою ценность.
Вот пять причин, почему ощущение личной ценности у сотрудников так важно:
- Дает преимущество перед конкурентами. Это одно из главных преимуществ небольшой компании перед крупными корпорациями. В стартапе меньше сотрудников, поэтому руководству легче создать индивидуальные условия для каждого.
- Не требует лишних затрат, опыта и харизмы. Не важен возраст, степень обаятельности и возможность предложить большую зарплату — каждый может развить эту способность.
- Повышает продуктивность сотрудников. Мысль о ежегодной премии стимулирует не всех сотрудников. Однако если человек чувствует, что его старания замечают и ценят — мотивация будет высокой. Исследование ученых университета Торонто показывает, что лучший способ помочь людям достичь максимальной производительности — задействовать их внутреннюю мотивацию.
- Привлекает только нужных специалистов. Конечно, для некоторых специалистов размер зарплаты имеет решающее значение при выборе работы. Но, скорее всего, они не впишутся в вашу команду. У вас будет только один способ удержать таких сотрудников в проекте — постоянно повышать зарплату. Но на это может не хватить ресурсов.
- Помогает наладить не только рабочие отношения. Этот прием можно использовать и в личной жизни. Попробуйте понять, что мотивирует и беспокоит ваших близких. Дайте им почувствовать свою ценность. Благодаря этому ваши отношения могут улучшиться.
Как привлечь талантливого сотрудника
Покажите, что кандидат для вас очень важен. Как это сделать:
- Отложите все устройства и телефоны. Если знакомство проходит по Zoom, то обратитесь к нему: «Дайте мне секунду, чтобы привести все в порядок и сосредоточить внимание только на вас».
- Назначьте встречу вне офиса — это означает, что вы готовы уделить человеку больше времени.
- Цените время кандидата — приходите вовремя и не назначайте встречу между другими делами. Лучше сообщите кандидату, что освободили часть своего дня специально для него.
- Делайте записи во время разговора — это показывает, что вы хотите запомнить каждую деталь разговора.
Спрашивайте больше о том, что вы можете сделать для кандидата, а не о том, что он может сделать для вас. Собеседование — отличный момент, чтобы показать заинтересованность в личности кандидата. Можно начать с простых вопросов: «Что делает вас счастливым?», «Чем вы увлекаетесь во внерабочее время?», «Как я могу помочь вам в развитии?», «Какой из ваших дополнительных навыков вы хотели бы развивать?».
Предоставьте возможности для развития навыков. В корпорациях задачи каждого сотрудника четко определены. В небольшой компании можно попробовать разные роли. Например, инженер может помогать в развитии бизнеса.
Предложите льготы, учитывающие индивидуальные особенности кандидата. Молодой матери и незамужней девушке могут потребоваться разные льготы. Узнайте, что наиболее важно кандидату, и предложите ему индивидуальные льготы. Например, гибкие рабочие часы или более долгий отпуск.
Цените уникальность кандидата. В корпорацях сотрудники часто чувствуют себя винтиками в огромной машине. Используйте это в своих интересах — дайте специалисту возможность почувствовать, что выбрали именно его. Например, можно сказать: «Мы считаем, что ваш опыт работы в качестве писателя-фрилансера поможет лучше представить наш продукт на рынке».
Продемонстрируйте скромность. Скромность — вероятно, самое недооцененное качество руководителя. Однако оно может сыграть решающую роль, приятно удивить кандидата и разрядить обстановку на собеседовании. Вы можете признать, что готовы многому научиться у специалиста.
Памятка: как удержать специалиста
- Сдерживайте обещания. Нет ничего хуже для сотрудников, чем работодатель, который много обещает, но ничего не делает. Если пообещали гибкий график или внеочередной отпуск — предоставьте их.
- Всегда заботьтесь о сотрудниках — не только по тем дням, когда у вас хорошее настроение.
- Уделяйте внимание мелочам. Запомните дни рождения сотрудников, узнайте имена их детей, спрашивайте о здоровье близких.
- Помогайте сотрудникам в карьерном и личном росте. Эти два аспекта взаимосвязаны. Технический курс поможет стать специалистом более высокого класса, но для командной работы необходимо тренировать коммуникативные навыки.
- Придумайте интересные развлечения для команды. Придумайте собственные развлечения специально для своей команды. Если кто-то из сотрудников играет в местном театре, сходите на его спектакль всей командой. Если несколько сотрудников — семейные люди, можно организовать совместный поход с детьми в парк аттракционов.
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