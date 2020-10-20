Как начинающему бизнесу привлечь талантливых сотрудников

В бизнесе есть своя «Уловка-22»: для развития проекта необходимы талантливые специалисты — однако они не торопятся менять корпорации на малоизвестные стартапы. Какие преимущества может предложить начинающий бизнес тем, кто уже поработал в крупных компаниях?

Многие предприниматели начинают собеседования с рассказов о миссии компании. Однако в разгар пандемии и экономического спада мотивационные речи вряд ли привлекут сотрудников, которым нужна финансовая стабильность. Вместо этого лучше помогите специалисту почувствовать свою ценность.

Секрет идеального лидера — правильная мотивация сотрудников

Можно привести много примеров, когда хорошие специалисты бросали престижную работу и следовали за начинающим предпринимателем. Чем именно лидеры привлекают других людей? Секрет в том, что они дают людям возможность почувствовать себя ценными не как сотрудники, а как личности.

Возможно, многие менеджеры возразят: «Конечно же, я ценю сотрудников в первую очередь как людей». Однако это не означает, что сами сотрудники ощущают свою ценность.

Вот пять причин, почему ощущение личной ценности у сотрудников так важно:

Дает преимущество перед конкурентами. Это одно из главных преимуществ небольшой компании перед крупными корпорациями. В стартапе меньше сотрудников, поэтому руководству легче создать индивидуальные условия для каждого. Не требует лишних затрат, опыта и харизмы. Не важен возраст, степень обаятельности и возможность предложить большую зарплату — каждый может развить эту способность. Повышает продуктивность сотрудников. Мысль о ежегодной премии стимулирует не всех сотрудников. Однако если человек чувствует, что его старания замечают и ценят — мотивация будет высокой. Исследование ученых университета Торонто показывает, что лучший способ помочь людям достичь максимальной производительности — задействовать их внутреннюю мотивацию. Привлекает только нужных специалистов. Конечно, для некоторых специалистов размер зарплаты имеет решающее значение при выборе работы. Но, скорее всего, они не впишутся в вашу команду. У вас будет только один способ удержать таких сотрудников в проекте — постоянно повышать зарплату. Но на это может не хватить ресурсов. Помогает наладить не только рабочие отношения. Этот прием можно использовать и в личной жизни. Попробуйте понять, что мотивирует и беспокоит ваших близких. Дайте им почувствовать свою ценность. Благодаря этому ваши отношения могут улучшиться.

Как привлечь талантливого сотрудника

Покажите, что кандидат для вас очень важен. Как это сделать:

Отложите все устройства и телефоны. Если знакомство проходит по Zoom, то обратитесь к нему: «Дайте мне секунду, чтобы привести все в порядок и сосредоточить внимание только на вас».

Назначьте встречу вне офиса — это означает, что вы готовы уделить человеку больше времени.

Цените время кандидата — приходите вовремя и не назначайте встречу между другими делами. Лучше сообщите кандидату, что освободили часть своего дня специально для него.

Делайте записи во время разговора — это показывает, что вы хотите запомнить каждую деталь разговора.

Спрашивайте больше о том, что вы можете сделать для кандидата, а не о том, что он может сделать для вас. Собеседование — отличный момент, чтобы показать заинтересованность в личности кандидата. Можно начать с простых вопросов: «Что делает вас счастливым?», «Чем вы увлекаетесь во внерабочее время?», «Как я могу помочь вам в развитии?», «Какой из ваших дополнительных навыков вы хотели бы развивать?».

Предоставьте возможности для развития навыков. В корпорациях задачи каждого сотрудника четко определены. В небольшой компании можно попробовать разные роли. Например, инженер может помогать в развитии бизнеса.

Предложите льготы, учитывающие индивидуальные особенности кандидата. Молодой матери и незамужней девушке могут потребоваться разные льготы. Узнайте, что наиболее важно кандидату, и предложите ему индивидуальные льготы. Например, гибкие рабочие часы или более долгий отпуск.

Цените уникальность кандидата. В корпорацях сотрудники часто чувствуют себя винтиками в огромной машине. Используйте это в своих интересах — дайте специалисту возможность почувствовать, что выбрали именно его. Например, можно сказать: «Мы считаем, что ваш опыт работы в качестве писателя-фрилансера поможет лучше представить наш продукт на рынке».

Продемонстрируйте скромность. Скромность — вероятно, самое недооцененное качество руководителя. Однако оно может сыграть решающую роль, приятно удивить кандидата и разрядить обстановку на собеседовании. Вы можете признать, что готовы многому научиться у специалиста.

Памятка: как удержать специалиста

Сдерживайте обещания. Нет ничего хуже для сотрудников, чем работодатель, который много обещает, но ничего не делает. Если пообещали гибкий график или внеочередной отпуск — предоставьте их.

Всегда заботьтесь о сотрудниках — не только по тем дням, когда у вас хорошее настроение.

Уделяйте внимание мелочам. Запомните дни рождения сотрудников, узнайте имена их детей, спрашивайте о здоровье близких.

Помогайте сотрудникам в карьерном и личном росте. Эти два аспекта взаимосвязаны. Технический курс поможет стать специалистом более высокого класса, но для командной работы необходимо тренировать коммуникативные навыки.

Придумайте интересные развлечения для команды. Придумайте собственные развлечения специально для своей команды. Если кто-то из сотрудников играет в местном театре, сходите на его спектакль всей командой. Если несколько сотрудников — семейные люди, можно организовать совместный поход с детьми в парк аттракционов.

Источник.