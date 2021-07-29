Заявление о приеме на работу Стива Джобса было продано за рекордные $343 тысячи

Оригинальное заявление о приеме на работу, заполненное Стивом Джобсом в 1973 году, было продано на аукционе за рекордные $343 тысячи. За свою историю артефакт успел побывать на четырех аукционах, где предыдущий рекорд составил $222,4 тысячи. Последнее мероприятие проходило онлайн и завершилось 28 июля. Имена победителей пока не были названы.

Джобс заполнил это одностраничное заявление в возрасте 18 лет — за три года до того, как он вместе со Стивом Возняком и Рональдом Уэйном основал Apple.

Название должности не указано. Однако с учетом того, что Джобс указал «специалист по электронике» и «инженер-конструктор‎‎» в разделе с интересами и способностями, а также опыт работы с компьютерами, калькуляторами, можно с уверенностью предположить, что работа была связана с технологиями.

«Заявление о приеме на работу, заполненное Стивом Джобсом в 1973 году, — уникальный фрагмент истории с того самого момента, как мечтатель изменил мир», — говорится на странице аукциона.

Заявление уже трижды продавалось на аукционе: за $18750 в 2017 году, за $174757 в 2018 году и за $222,4 тысячи в марте 2020 года.

Чтобы привлечь больше внимания и собрать более крупные средства, владелец оригинала Winthorpe Ventures выставил на продажу не только физическую, но и NFT-версию артефакта. По словам организатора Олли Джоши, это было сделано с целью «проверить привлекательность цифровых активов в сравнении с физическими эквивалентами».

NFT-версия заявления Джобса была продана в несколько раз дешевле физической — всего за $23076. Это, по-видимому, говорит о том, что большинство участников стремились получить оригинальный артефакт.

За последний год в сфере NFT произошел подъем и было совершено несколько крупных сделок. К примеру, основатель и CEO Twitter Джек Дорси продал NFT-версию своего самого первого твита примерно за $2,5 млн.

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