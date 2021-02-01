Почему социальные сети начали тестировать аудиоформаты

За последний год нам стало не хватать общения. Текстовых чатов уже недостаточно: чтобы почувствовать связь с близкими и друзьями, хочется слышать их голос. Неудивительно, что на рынке появляются новые приложения, которые возвращают нам возможность поговорить, а давно существующие платформы осваивают аудиоформаты. Однако этот тренд приносит и новые трудности.

Каждое утро, когда 23-летняя Нандита Моан просматривает почту, ее друзья по колледжу находятся рядом с ней, прямо в ее ухе. Они рассказывают, как прошел их день и вспоминают, каково это — заканчивать университет в самый разгар пандемии.

Моан — программистка и работает в районе залива Сан-Франциско. Чтобы услышать друзей, она использует не телефон или подкаст, а Cappucino — приложение, которое превращает голосовые сообщения от друзей или близких в аудиофайлы.

По ее словам, дружба приобретает особенную ценность, когда человека можно услышать.

Обмен аудио доступен уже много лет. Голосовые сообщения в WhatsApp особенно популярны в Индии, а в Китае часто используют подобную функцию WeChat. Во время пандемии она помогла поддерживать связь на расстоянии, не прибегая к надоевшему Zoom. Новая волна приложений превращает быстрые и необработанные аудиозаписи в ключевой опыт, объединяющий людей. Кажется, мы вновь начали использовать телефон так, как и задумывалось — от телефонных звонков до текстовых сообщений и обратно к аудио.

Новички на рынке

Самое известное приложение для обмена голосовыми сообщениями — Clubhouse. Оно появилось прошлой весной и уже собрало хорошие отзывы благодаря чат-румам, похожим на ток-шоу. Получить доступ можно только по приглашению, а общаться в Clubhouse — примерно то же самое, что участвовать в беседе на вечеринке.

Однако этому мешает отсутствие модерации и поведение некоторых пользователей. Репортер New York Times Тейлор Лоренц еще недавно была поклонницей приложения, пока не подверглась травле из-за того, что критиковала поведение одного из венчурных предпринимателей.

«Я не планирую больше использовать это приложение, — говорит Лоренц. — Я не хочу поддерживать платформу, которая не принимает всерьез безопасность пользователей». Ее опыт не уникален. После стало известно и о более мрачных историях. Похоже, что поведение, которое встречается на других социальных платформах, характерно и для Clubhouse.

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Тем временем, резко выросла популярность приложения для игровых чатов Discord. С помощью IP-телефонии оно переводит речь в текст (идею подсказали геймеры, которые не могут печатать во время игры). В июне 2020 года Discord запустил новый слоган «Ваше место для общения», который отсылает к проблемам пандемии, и сместил фокус с игрового сообщества на более широкую аудиторию. Похоже, что маркетинговое решение сработало: к октябрю количество пользователей Discord достигло 6,7 млн. Еще в феврале, до начала пандемии, их было всего 1,4 млн.

Но в сообществах или «серверах» Discord могут состоять не только дети. Там встречаются и ультраправые экстремисты, которые использовали сервис для организации митинга в Шарлотсвилле и недавнего восстания в Капитолии США.

Как в Discord, так и в Clubhouse внутригрупповая культура — будь то геймеры или чрезмерно самоуверенные венчурные капиталисты — создает групповое мышление, которое может быть отталкивающим и фанатичным. И все же это не может не привлекать. Разве не здорово говорить и быть услышанным? В конце концов, именно это и обещают все социальные сети: возможность высказать свое мнение.

Говорите и вас услышат

Интимность голоса делает аудиосоциальные медиа гораздо более привлекательными в эпоху социального дистанцирования и изоляции. Джими Теле, CEO Chekmate, приложения для знакомств в котором общаются с помощью голоса и видео, говорит, что он хотел создать безопасный сервис. В подобных приложениях пользователей часто обманывают с помощью поддельных профилей.

«Мы хотели оторваться от анонимности и геймификации, которые создают текстовые сообщения, и вместо этого создать сообщество, основанное на подлинности, где пользователям предлагается быть самими собой без осуждения», — говорит Теле. Общение начинается с голосовых сообщений, которые в среднем длятся по 5 секунд, и со временем их продолжительность увеличивается. И хотя Chekmate предлагает пользователям и обмениваться видео, Теле говорит, что этот формат менее популярен. В то же время звуковые сообщения кажутся менее пугающими.

Именно поэтому Жиль Пупарден создал Cappuccino. Он задавался вопросом, почему еще не существует продукта, который собирал бы голосовые заметки в один загружаемый файл.

«У всех есть групповой чат с друзьями, — говорит основатель Cappuccino. — Но что, если бы вы могли слышать своих друзей? Это действительно здорово».

Моан с ним согласна. Она говорит, что ее группа друзей перешла из Facebook Messenger в Cappuccino, а в начале пандемии пробовала созваниваться в Zoom. Но разговоры неизбежно превращались в обсуждение крупных событий. «Не было времени на подробности», — сокрушается она. Ежедневные «бобы» (так в приложении называются объединенные записи) позволяют друзьям Моан оставаться ближе друг к другу. «Моя единственная подруга переезжает в новую квартиру в новом городе, и она только что рассказывала, как идет пить кофе на кухню, — говорит Моан. — Это то, что я никогда не услышу в Zoom, потому что это очень маленькая деталь».

Тренд подхватили даже самые крупные социальные сети. Летом 2020 года Twitter запустил голосовые твиты, позволяющие пользователям вставлять свой голос в посты. А в декабре появилась бета-версия функции Spaces для живых, модерируемых хостом аудиозаписей разговоров между двумя или более людьми.

«Нас интересовало, может ли аудио добавить дополнительный уровень связи к публичному разговору», — рассказывает Реми Бургуан, старший разработчик команды Spaces и голосовых твитов.

Он отмечает, что в планах сделать Spaces «таким же личным и комфортным, как хорошо организованный званый ужин». «Вам не нужно знать всех, чтобы хорошо провести время, но вы должны чувствовать себя комфортно, сидя за столом», — добавляет он.

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Не все поверят, что Twitter хочет создать пространство, которое будет «удобным» и «интимным». В конце концов, Twitter известен совсем не как среда, которая приветствует и защищает уязвимых пользователей от злоупотреблений.

Бургуан говорит, что группа намеренно не торопится продвинуться дальше бета-версии и небольшой группы пользователей. Тестируется даже такая редкая для соцсетей функция, как субтитры. «Прямо сейчас о нарушениях может заявить любой пользователь Spaces, — говорит Бургуан. — Отчеты будут рассмотрены нашей командой, которая оценит нарушения правил Twitter.

Неприглядная сторона

Модерировать аудиоконтент намного сложнее, чем текст. Для этого можно использовать метатекст и автомодерацию, но наиболее эффективно с нарушителями справляются живые модераторы. Поэтому пользователи попадают под угрозу. Когда сервисы, к которым люди могут подключиться в любое время и начать общаться, делают аудио привлекательным, модерация становится огромной проблемой. «Для любой платформы с пользовательским контентом это определенно огромная проблема», — говорит Остин Питерсмит, который в прошлом году запустил бета-версию Capiche.fm. Сайт вырос из сообщества программистов, которое немного похоже на радиошоу: ведущие звонят друг другу, чтобы начать эфир, и приглашают слушателей присоединиться к трансляции.

Как узнали пользователи Clubhouse, голосовые пространства могут быстро утратить привлекательность. Те, которые уже страдает от жестокого обращения в интернете, вряд ли захотят присоединиться к сообществу, где обидчиков будет еще труднее найти.

Есть также основания полагать, что новые платформы, которые трудно регулировать, будут привлекательны для экстремистов и конспирологов.

Тем не менее, аудиосоциальные сети, похоже, предлагают то, что традиционные социальные сети не могут. Одним из главных преимуществ этого формата является то, что он дает пользователям возможность немедленно подключиться к голосовому или видеозвонку, но на их собственных условиях.

Телефонные звонки и даже Zoom требуют некоторого планирования. Но аудиоконтент социальных сетей можно создавать и потреблять в любое удобное время.

Моан, которая каждое утро слушает своих друзей, говорит о Cappuccino так: «Это привлекает меня и заставляет внимательнее прислушиваться к каждому. Я даже записываю, что хочу ответить».

Для нее воспроизведение записей ее пяти друзей стало любимым ритуалом, позволяющим ей следить за их жизнью в собственном темпе. Она рассказывает: «В середине каждого рабочего дня я буду записывать свой Cappuccino. Это очень личное занятие. Я слышу их голоса и чувствую себя участником их повседневной жизни».

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