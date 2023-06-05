Как и зачем создать резервный карьерный план

Мир меняется на глазах, и сейчас, когда технологии и события развиваются невероятно быстро, очень важно иметь запасной план. Эти советы помогут защитить свою карьеру и быстрее сориентироваться в случае форс-мажора.

«Бизнес проходит через циклы, рыночные условия, экономику, и иногда в руководство приходит новый человек и хочет все изменить. Чаще всего это не вина того, которого увольняют. Просто новое руководство хочет освежить обстановку и привлечь новых людей с новыми идеями» — говорит Ричард Уокер, CEO консалтинговой компании York Solutions.

Чтобы не оказаться застигнутым врасплох, важно иметь запасной план, чтобы сориентироваться в случае форс-мажора. Вот пять вещей, которые можно сделать, чтобы помочь себе в будущем.

Создайте надежную сеть контактов

Получить предложения о работе можно гораздо быстрее, если наработать хорошую сеть, говорит Уокер.

По его словам, когда руководители просят у него помощи в поиске работы, он всегда спрашивает, сколько времени они уделяли нетворкингу. «В 99% их сеть контактов слабая. Они не тратили время на то, чтобы инвестировать в себя за пределами рабочего места» — добавляет он.

Нетворкинг требует быть готовым попросить кого-то из знакомых познакомить вас с нужными людьми. И хотя кому-то это дается естественно, для кого это тяжело. Но, считает Уокер, это не оправдание. Первое препятствие, которое нужно преодолеть, — это мысль о том, что вы беспокоите других.

«Вы просите о помощи, и подавляющее большинство людей захотят вам помочь, — говорит Уокер. — Если не избавиться от этой мысли, на поиск следующей работы потребуется гораздо больше времени».

Лучшее время для нетворкинга — это когда он вам не нужен. «Нетворкинг — это упреждающий резервный план, который люди должны создавать для себя во время работы. Не ждите, пока попадете под сокращение и будете ждать новой работы, отправляя резюме в пустоту. Если у вас уже есть сеть полезных контактов, вы быстрее получите новую должность».

Определите, что вас мотивирует

Чтобы создать резервный план, нужно знать, что движет вашей карьерой, говорит Андре Мартин, доктор философии, организационный психолог и писатель.

Например, это может быть компания, в которой вам очень нравится работать, и вы готовы на все, чтобы она преуспела. Возможно, вас вдохновляет ваше ремесло, то есть вы настолько любите определенную область знаний или практику, что хотите стать лучшим в мире. Или, возможно, вас мотивирует некая причина — вы стремитесь к большой цели или желаете устранить несправедливость, чтобы сделать мир лучше.

«Поняв, что для вас важнее всего в вашей карьере, вы сможете выбрать альтернативный путь, который сохранит в вас страсть и увлеченность», — говорит Мартин.

Обновляйте резюме

Согласно недавнему опросу, проведенному сервисом по составлению резюме TopResume, большинство профессионалов не обновляют свое резюме до тех пор, пока оно им не понадобится. Вместо этого карьерный экспери Аманда Огастин рекомендует делать это регулярно. Так вам не придется торопиться, испытывая давление или рискуя утратить доступ к нужной информации.

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«Если вы не обновляли свое резюме с тех пор, как получили свою нынешнюю работу, сейчас самое время добавить деталей, а также упомянуть любые повышения, изменения в должности, достижения и награды, которые вы заработали за это время, — говорит она. — Кроме того, просмотрите остальную часть своего резюме и внесите все необходимые правки, чтобы убедиться, что оно соответствует вашим текущим целям работы».

Присмотритесь к переносимым навыкам

Сегодня карьера выглядит иначе. Вместо того чтобы следовать традиционному пути внутри компании или отрасли, все больше людей сосредотачиваются на постоянном совершенствовании возможностей, навыков и опыта, говорит Лиза Стерлинг, директор по персоналу Perceptyx.

«Люди должны быть более открытыми и гибкими, чтобы позволить себе двигаться туда, куда их ведет работа», — говорит Стерлинг.

Например, тот, кто работает в быстро меняющейся среде в сфере гостеприимства, скорее всего, отточил хорошее обслуживание клиентов и навыки многозадачности. Эти же способности наряду с надлежащей подготовкой можно было бы использовать на работе в сфере здравоохранения, например, в отделении неотложной помощи.

Понимание своих навыков также помогает определить области для улучшения. «Этот процесс позволит выявить любые пробелы в навыках, которые вам необходимо восполнить, чтобы повысить свою актуальность и привлекательность для потенциальных работодателей», — добавляет эксперт.

Представьте варианты будущего

Независимо от того, разрабатываете ли вы план А или план Б, обязательно подумайте о жизни, которую вы пытаетесь построить, и о том, где вы хотите быть через 5 или 10 лет, советует Мартин. Он предлагает представить себе ряд потенциальных возможностей, отклоняющихся в ту или иную сторону от вашего текущего курса.

«Рассмотрев 3-5 альтернатив текущей работе, вы сможете определить, какая из них даст вам наилучшие шансы на дальнейшее продвижение вперед», — говорит он.

По словам Мартина, реинжиниринг вашей жизни, основанный на том, как вы хотите, чтобы она выглядела в какой-то момент в будущем, — это жизненно важный шаг, который продвинет вас в правильном направлении, вместо того чтобы отклоняться от желаемой жизни.

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