Собеседование прошло неудачно. Что делать дальше?

Вы подготовились к собеседованию и отправляетесь в офис или открываете Zoom. Все идет хорошо, но вот вы сталкиваетесь с вопросом, на который не можете найти ответ. Кажется, что возможность получить работу упущена. Это неприятное ощущение, но не стоит на нем сосредотачиваться. Предлагаем пять способов извлечь пользу из «неудачного» собеседования, чтобы следующее прошло успешно.

Проанализируйте прошедшее собеседование

После каждой встречи с потенциальным работодателем обдумывайте то, как прошел ваш разговор. Постарайтесь вспомнить вопросы, которые вам задавали, а затем запишите их вместе со своими ответами.

После этого проанализируйте описание вакансии и информацию о должности, команде и компании, которую вам сообщили на собеседовании. Подумайте, какие ответы оказались удачными, а какие нет.

Обговорите вопросы, которые сбили вас с толку, с друзьями, которые работают в этой индустрии или же занимают должность, которую вы хотите получить. Это поможет взглянуть на ситуацию по-другому и понять, как лучше ответить.

Покажите, что обдумали ситуацию

Напишите рекрутеру письмо — это отличная возможность повторно ответить на вопрос, с которым вам не удалось справиться. Не стоит извиняться за это, но проявите честность. Вы можете объяснить, почему не смогли ответить на вопрос так, как хотели бы, а затем дать свой ответ.

Например, «Когда вы спросили, как моя работа помогала продвигать бизнес, мой ответ не нашел отклик. Я обдумал этот вопрос и вспомнил пример, который поможет прояснить мою позицию». Затем опишите этот пример в паре предложений.

Даже если вам кажется, что «неудачное» собеседование уже не исправить, в конце письма покажите, что все еще заинтересованы в сотрудничестве. От этого вы ничего не потеряете.

Не накручивайте себя

После собеседования ваш мозг немедленно начнет размышлять о том, насколько хорошо оно прошло. Старайтесь не поддаваться негативным идеям, даже если вы уверены, что вашу ошибку заметили.

Если вы долго не получаете ответ от рекрутера, это не значит, что у вас нет шанса получить работу. Причин может быть много:

сотрудники, ответственные за это решение, отправились в отпуск;

после вас пришло еще несколько кандидатов;

команда проходит реорганизацию;

компания решила приостановить поиск сотрудника на эту должность;

после собеседования потребности бизнеса изменились.

Кроме того, может оказаться, что вы находитесь на втором месте в списке потенциальных кандидатов. А значит, вы все равно можете получить работу, если тот, кто занимает первое место, получит другое предложение и откажется от этого.

Главное — анализировать обратную связь и советы рекрутеров после каждого собеседования. При этом важно фокусироваться только на фактах, а не на эмоциях, сохранять спокойствие и обдумывать, что вам следует улучшить.

Продолжайте поиск работы

Вы не можете точно знать, прошло ли собеседование плохо. Поэтому продолжайте поиск работы до тех пор, пока не получите предложение. Откликаясь на другие интересные вакансии, вам будет легче не зацикливаться на «идеальной работе», которую вы, возможно, упустили.

Кроме того, проходя собеседование в другие компании, вы получаете возможность практиковаться и оттачивать ответы на различные вопросы. Это также создает ощущение, что вы активно продвигаетесь вперед в своем поиске. Поэтому, если вам все же откажут, это будет менее неприятно, поскольку у вас будут и другие варианты.

Сосредоточьтесь на следующем собеседовании

Каждое «неидеальное» собеседование помогает подготовиться к следующим, если вы проанализируете свои ошибки и подготовитесь к новым вопросам, на которые пока, возможно, не знаете ответов.

Конечно, всегда лучше отвечать на вопрос напрямую. Однако, если у вас возникли затруднения, нет ничего плохого в том, чтобы признать это. После этого расскажите, как вы преуспевали в задачах, с которыми не сталкивались ранее.

Честность и энтузиазм всегда превосходят конкретный опыт, особенно если вы обладаете навыками, которые позволят вам принести еще большую пользу бизнесу или с легкостью вписаться в команду.

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