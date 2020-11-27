Семь привычек, которые вредят карьере

Если вы много лет работаете в одной компании, это совсем неплохо. Стабильный образ жизни означает комфорт и сниженный уровень стресса. Но со временем легко расслабиться и выработать привычки, которые негативно скажутся на вашей карьере.

Опаздывать на работу

Даже если вы — сова, научитесь просыпаться вовремя, чтобы не потерять работу. Постоянные опоздания указывают не только на отсутствие дисциплины, но и на неуважение к руководителю и коллегам. По статистике, каждый четвертый признает, что приходил на работу после начала рабочего дня хотя бы раз в месяц. Согласно исследованию CareerBuilder, более 13% опаздывают раз в неделю.

Если у вас есть веская причина приходить позже, договоритесь о встрече с руководителем и объясните ему ситуацию. Обычно решение игнорировать проблему и ждать, что она решится сама собой, говорит не в вашу пользу. Рано или поздно начальнику это надоест, и вас уволят за несоблюдение политики компании. По результатам опроса CareerBuilder, так поступал каждый пятый руководитель.

Небрежно одеваться

Ничто не может оправдать неопрятный внешний вид сотрудника. То, как вы одеты, демонстрирует ваше уважение к работодателю и серьезное отношение к работе. Нельзя надевать первое, что вы взяли из шкафа. Перри Самотин, шеф-редактор сайта о моде StyleCaster, советует хорошо одеваться на работу, даже если у вас нет строгого дресс-кода.

Отказываться от коллективной работы

Даже если вам не нравятся коллеги, важно научиться работать в команде. Отказываться сотрудничать, помогать другим или вести себя невежливо — верный способ загубить карьеру. Постарайтесь изменить отношение к коллективу или задумайтесь, подходит ли вам эта работа.

Эксперт по лидерству Питер Б. Старк считает, что командный дух необходим для успеха компании. «Члены команды не обязаны любить коллективную работу и не обязаны думать, что создание команды было верной идеей. Но их задача — сделать все возможное на конкретной позиции, помочь коллективу добиться успеха. Это их работа», — говорит он.

Делать слишком много перерывов

Время от времени полезно вставать из-за стола. Это даже повышает продуктивность. Согласно исследованию Иллинойсского университета, наша внимательность снижается после того, как мы долго концентрируемся на определенном задании. Короткие перерывы помогают отдохнуть и сосредоточиться.

С другой стороны, если вы слишком часто делаете перерывы, вам не хватает дисциплины. После чашки кофе, перекуса и разговора с коллегами восстановить концентрацию бывает непросто. Кроме этого, это нечестно по отношению к другим членам команды, которые вынуждены выполнять за вас работу, пока вы отдыхаете.

Жаловаться

Если вы не можете сказать ничего хорошего, лучше промолчать. Постоянные жалобы вредят настрою вашего коллектива и показывают, что вы не цените свою работу.

Это может отразиться и на ваших отношениях с коллегами, а, значит, и на рабочих перспективах. Эксперты считают, что самые приятные сотрудники успешнее продвигаются по карьерной лестнице. Вместо этого начните предлагать решения проблем.

Слишком много разговаривать

В каждом офисе есть сотрудник, который не умеет сохранять тишину. Если это вы, постарайтесь улавливать момент, когда вам уже не рады, или когда вы мешаете обсуждать рабочие моменты. Если ваши коллеги выглядят недовольными или придумывают отговорки, чтобы покинуть вас, возможно, вам стоит говорить поменьше.

Это влияет и на работу окружающих. Эксперт по карьере Элисон Грин в своем блоге Ask a Manager пишет: «Сотрудники, которые регулярно тратят рабочее время на общение (или другие занятия, не связанные с работой), по умолчанию менее продуктивны, чем те, кто этого не делает. Это вредит и им, и их работодателям, и отражает совсем не ту этику и отношение к работе, которого от них ждет начальство».

Часто совершать личные звонки

Признайтесь себе, как часто проверяете личную электронную почту, сообщения и звоните по личным делам во время рабочего дня. Помните: вы на работе, а не дома. Если у вас не случилось экстренной ситуации, отложите звонки до перерыва. Так вы сможете сконцентрироваться на работе и не побеспокоите окружающих.

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Фото на обложке: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock