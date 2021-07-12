Как указ о конкуренции Байдена повлияет на Facebook и Amazon

Президент США Джо Байден подписал указ о стимулировании конкуренции, призванный усилить контроль за технологическими компаниями, противодействовать повсеместной консолидации во всех секторах и расширить права работников. Рассказываем, как он повлияет на крупные корпорации и на обычных граждан.

«Мы на протяжении 40 лет позволяем корпорациям накапливать все больше и больше власти, — сказал он при подписании приказа. — И что мы получили? Замедленный рост, слабая инвестиционная активность, сокращение числа малых предприятий, огромное число американцев, которые чувствуют себя брошенными и слишком много людей сейчас беднее, чем их родители».

Документ состоит из 72 инициатив и информационной сводки, содержащей более 3500 слов.

Основные изменения коснутся рынка труда, сельского хозяйства, здравоохранения и технологий. Документ также содержит еще несколько положений, относящихся конкретно к интернет-услугам, финансовым технологиям и технологиям в целом.

Сетевой нейтралитет

Вашингтон настаивать на том, что интернет-провайдеры не должны блокировать, замедлять или взимать плату за приоритетность определенного контента. Указом Федеральной комиссии по связи (FCC) предлагается возобновить действие правил о сетевом нейтралитете, принятых при Обаме и отмененных администрацией Трампа.

Байден также отметил, что домовладельцы не должны препятствовать выбору провайдеров их арендаторами, запрещая эксклюзивные сделки, которые могут искусственно сдерживать конкуренцию в здании. Более того, он хочет, чтобы интернет-компании отчитывались перед FCC о ценах на их услуги.

Несмотря на то, что Байден сам назначает комиссаров FCC, это все еще независимое агентство. Байден до сих пор не назначил пятого уполномоченного агентства, что дало бы демократам возможность воплотить любую из этих идей в жизнь.

Ремонт устройств

В своем указе президент призывает Федеральную торговую комиссию (FTC) установить правила, расширяющие права потребителей на ремонт устройств самостоятельно или в сторонних ремонтных мастерских.

Как и FCC, FTC — это независимое агентство, однако новый председатель Лина Хан уже рассчитывает на крупные изменения в сфере технологий. FTC недавно сообщила Конгрессу, что у производителей недостаточно оснований для ограничения ремонта.

Сбор информации

Федеральное законодательство о конфиденциальности по-прежнему придерживается нейтрального положения, но Байден хочет, чтобы FTC выпустила «правила контроля и сбора данных».

Если комиссия действительно займется этим вопросом, это может стать большим ударом для Google, Facebook, медицинских технологий, брокеров данных и многого другого. Хан также поддержала эту инициативу, сравнив сбор данных с загрязнением.

Слияния компаний

Байден призывает уделять больше внимания многочисленным слияниям и поглощениям, которые позволили технологическим компаниям стать гигантами практически без проверок регуляторов.

Среди них — покупки небольших компаний, которые не успели создать конкурентную угрозу для более крупных корпораций (например Facebook/Instagram), или могут иметь серьезные последствия для конфиденциальности пользователей (например Facebook/WhatsApp).

Байден также отмечает, что и FTC, и Министерство юстиции США могут оспорить старые сделки. Хан и Ричард Пауэрс, исполняющий обязанности руководителя антимонопольного законодательства Министерства юстиции, выступили с совместным заявлением, пообещав «внимательно изучить» принципы слияния.

Конкуренция на интернет-рынках

Белый дом хочет, чтобы FTC выпустила свод правил, регулирующих «недобросовестные методы конкуренции на интернет-рынках». Также президент отмечает, что гигант электронной коммерции Amazon получает доступ к данным независимых продавцов на площадке и использует эту информацию для улучшения собственных предложений.

Вероятно, самым известным критиком этой практики является сама Хан. Еще во время учебы она опубликовала статью по этой теме в Йельском юридическом журнале, которая и помоглв ей начать карьеру и создать движение за реформу антимонопольного законодательства.

Финансовые технологии

Администрация президента также выразила обеспокоенность по поводу консолидации банков и связанного с этим сокращения кредитов малому бизнесу.

В качестве решения Министерству юстиции и банковским агентствам предлагается «обновить основные принципы» слияния банков. Байден также призвал Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB) установить правила, позволяющие людям «загружать свои банковские данные и извлекать их», чтобы граждане могли проще менять банки.

Этот приказ также может упростить перенос данных из банков в финтех-компании, чтобы они могли подавать заявки на кредиты.

Другие секторы

Консолидация и конкуренция не ограничиваются только крупными компаниями. Раздел о защите труда, например, включает призыв о запрете или ограничении положений, которые не позволяют работникам устраиваться к конкурентам. Эта практика широко распространена в сфере технологий, несмотря на то, что номинально не имеет юридической силы в Калифорнии.

Документ также содержит положение, которое разрешит продажу слуховых аппаратов без рецепта. Кроме того, в приказе также есть изменения в сборах за багаж, ввозе лекарств из Канады и оплате птицеводческих хозяйств — масштабы и эффективность которых, вероятно, зависят от руководства ведомства и способности отраслей добиться исключения из своих регулирующих органов.

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