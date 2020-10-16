Бывший технический директор Tesla создал стартап, с которым работают Panasonic и Amazon

В 2017 году сооснователь и бывший CTO Tesla Джеффри Брайан Страубел создал проект по переработке аккумуляторов и электроники Redwood Materials . Сегодня со стартапом работают Panasonic и Amazon, а в будущем Страубел надеется превратить его в одного из крупнейших игроков отрасли.

Джеффри Брайан Страубел известен как скромный инженер-новатор, который 15 лет трудился над разработкой технологий Tesla. Он не склонен к саморекламе и даже к отчетам о проделанной работе: Страубел ничего не пишет ни в личном твиттер-аккаунте, ни в аккаунте Redwood Materials. При этом у него амбициозные планы: открыть филиалы стартапа по всему миру и решить проблему переработки аккумуляторных отходов.

Чем занимается Redwood Materials

Redwood Materials базируется в американском городе Карсон-Сити, штат Невада. Это b2b-стартап, который перерабатывает отходы производства аккумуляторных батарей и потребительской электроники: аккумуляторы для телефонов, ноутбуки, электроприборы, блоки питания, скутеры и электровелосипеды.

Компания принимает у производителей электроники отходы, из которых в процессе переработки получает кобальт, никель и литий. Затем эти материалы отправляются обратно на производства. Среди крупных клиентов Redwood Materials — Panasonic и Amazon.

Страубел не исключает, что в будущем стартап может выйти и в b2c-сегмент. По его словам, потребители и местные власти активно интересуются утилизацией аккумуляторов и электроники.

Redwood Materials на своем сайте рассказывает про материалы, с которыми работает — в том числе литий и никель

Предприниматель планирует увеличить количество филиалов Redwood Materials, в том числе разместить их рядом с крупными заводами-клиентами. Цель Страубела — полностью закрыть потребность Panasonic и других компаний в переработанных материалах.

Бизнес на переработке отходов

В смартфонах, ноутбуках и другой потребительской электронике используются литий-ионные аккумуляторы. В большинстве случаев они не перерабатываются: либо остаются дома у владельца, либо отправляются на свалку. В скором времени проблемой могут стать и аккумуляторы для электромобилей.

Некоторые автопроизводители уже заявили о желании перепрофилировать электромобильные аккумуляторы в системы для хранения энергии. Но пока неясно, как компании будут собирать у потребителей израсходованные аккумуляторы. Страубел хочет сохранить независимость Redwood Materials, чтобы работать со всеми игроками рынка.

Долгосрочная стратегия роста вместо IPO

Страубел заявил, что не заинтересован в публичном размещении акций Redwood Materials в ближайшее время.

«Речь идет не о том, чтобы как можно быстрее выйти на биржу и попытаться вернуть деньги инвесторам. Этому процессу я хочу уделить особое внимание и рассматриваю его как очень долгосрочную стратегию роста, которая, вероятно, займет десятилетия», — отметил Страубел.

Предриниматель планирует масштабировать Redwood Materials, чтобы изменить ситуацию с электронными отходами. Объемы производства литий-ионных аккумуляторов компании Gigafactory, которая работает с Panasonic и Tesla, отчасти побудили его основать Redwood Materials. «Электрификация транспорта требует множества различных материалов, и масштабы этого процесса, как мне кажется, недооцениваются», — заявил Страубел.

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Фото на обложке: Artem Oleshko / Shutterstock