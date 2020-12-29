Для работы, отдыха и смены обстановки: 23 полезных приложения 2020 года

В минувшем году привычный нам образ жизни изменился. Разумеется, на рынке появилось множество новых и модернизированных инструментов для работы из дома, заботы о психическом здоровье и отдыха. Представляем список лучших приложений, которые были выпущены или существенно обновлены в 2020 году.

Общение

Available for Gmail — бесплатное расширение Chrome, которое добавляет кнопку календаря Google в окно создания письма в Gmail. С его помощью можно выбрать время для встреч и вставить его в email как обычный текст. Это базовая версия таких инструментов, как Calendly и Boomerang. (Chrome)

Mmhmm — добавляет забавные визуальные инструменты в такие приложения, как Zoom. Приложение позволяет изменить размер вашего изображения, добавить визуальные наложения, переключиться на дополнительную камеру или воспроизвести видео на заднем плане. (Mac)

Hallway — надстройка Slack, которая предназначена для тех, кому не хватает офисных разговоров. Она устанавливает периодические перерывы, к которым может присоединиться любой участник канала. Таким образом, коллеги могут несколько минут поболтать, прежде чем вернуться к работе. При этом все взаимодействие совершенно добровольно, в то время как в реальной жизни встреча может быть нежелательной. (Slack)

Scener помогает смотреть стриминговые сервисы вместе с друзьями. Оно поддерживает голосовой, аудио-или текстовый чат в таких сервисах, как Netflix, Disney+, Amazon Prime и HBO Max. (Chrome)

Организация работы

Raindrop.io поможет сохранять ссылки и управлять ими практически на любом устройстве. Приложение предоставляет красивые, настраиваемые виды закладок, а также встроенную опцию предпросмотра страниц, чтобы не нужно было открывать дополнительные вкладки браузера. Обновление этого года также добавило интеграцию с IFTTT и Zapier, позволяющую автоматически сохранять ссылки из определенных источников, а дополнительная подписка Pro за $28 в год позволяет искать полный текст любой сохраненной статьи или PDF-файла. (iOS, Android, Windows, Mac, web)

Notability — инструмент для создания рукописных заметок на iPad или iPhone. Обновление 2020 года добавило более быстрый доступ к инструментам рисования, новым стилям кистей и фигур, а также магазину с дополнительными темами и стилями бумаги. (iOS, Mac)

Hare — бесплатное расширение, которое позволяет найти информацию в открытых вкладках. Чтобы открыть меню поиска, нажмите Ctrl-Shift-Space (или Command-Shift-Space на Mac), введите несколько символов, пока не появится нужная вкладка, а затем нажмите Enter, чтобы переключиться. Это не первое расширение с такими функциями, но оно очень быстрое и работает полностью в браузере. При этом оно не отправляет данные на удаленные серверы. (Chrome, Firefox, Safari)

Notion существует с 2016 года, а в 2020 году в нем появилась возможность создавать неограниченное количество личных записей. Он позволяет писать заметки, упорядочивать текст, изображения, списки, таблицы и многое другое. У него очень много возможностей, и из-за этого в приложении непросто разобраться. Однако стоит их освоить, и легко понять, почему его активно применяют для бизнеса. Начните использовать его как простой блокнот, а затем посмотрите, на что вас сподвигнут его возможности. (iOS, Android, web)

Настройка стартовой страницы

Widgetsmith — приложение, предназначенное для создания кастомизированных рабочих столов iPhone. Благодаря обновленной поддержке виджетов iOS 14, оно позволяет украсить экран пользовательскими фоновыми изображениями, текстом, информацией календаря и другими объектами, а также связать виджеты с пользовательскими значками приложений. (iOS)

Glimpse 2 дает возможность создавать собственные виджеты. С его помощью можно проверять заголовки на любимом сайте, следить за изменениями на конкретной странице или просто создать несколько больших закладок на главном экране. Виджеты даже можно сгруппировать, а затем провести пальцем вверх или вниз, чтобы просмотреть их все. (iOS)

Tabliss помогает избавиться от скучных вкладок браузера. Внешний вид новой страницы можно настроить с помощью виджетов для погоды, мотивационных цитат, закладок и многого другого. В этом году у приложения было крупное обновление, которое создало больше возможностей для его кастомизации. Теперь страница будет автоматически синхронизироваться между компьютерами. (Chrome, Firefox)

Работа с аудио и видео

Photoshop Camera от Adobe выглядит еще одним инструментом для добавления фильтров. Это может быть поп-арт в стиле Уорхола, сюрреалистические горизонты и так далее. Уникальность приложения в том, что оно может автоматически улучшать фотографии без вычурных эффектов. Просто загрузите любую фотографию, и Photoshop Camera сделает детали четкими, улучшит цвета и исправит любые засвеченные места. Это как ИИ-версия Photoshop для тех, кто хочет «сделать красиво» без каких-либо усилий. (iOS, Android)

Screenity — бесплатная программа для записи с экрана, которая полностью работает в Chrome и имеет разнообразные удобные функции. Она позволяет добавить собственное видео в формате «картинка в картинке», рисовать на экране с помощью инструментов для комментариев или использовать сочетание клавиш push-to-talk, чтобы записать речь. Полученный материал можно отредактировать и экспортировать в выбранном видеоформате. (Chrome)

NeuralCam Live превращает iPhone в веб-камеру для Mac. Эту функцию могут выполнять и другие приложения, но NeuralCam выделяется своими ИИ-инструментами для изменения освещения. Например, оно умеет затемнять комнату вокруг лица. Подписка Pro добавляет дополнительный фильтр и эффекты низкой освещенности, но базовое приложение бесплатно. (iOS)

Pixlr Editor содержит набор инструментов для редактирования слоев, похожий на Adobe Photoshop, в том числе штамп, «волшебная палочку» и тень. Лучше всего то, что он бесплатен и работает в любом браузере. Хотя Pixlr существует уже много лет, крупное обновление 2020 года устранило его зависимость от Adobe Flash, поддержка которого скоро будет прекращена. (Web)

Забота о себе

WindowSwap предназначен для тех, кто уже устал сидеть дома. Бесплатный сайт позволяет пользователям по всему миру делиться съемками вида из их окон, дополненными окружающим звуком проезжающих автомобилей, шелестом деревьев и порывами ветра. В зависимости от того, где находится автор, вы можете увидеть кактусовый сад в Тусоне, группу домов в Бухаресте или башни в Гонконге. Сайт можно открыть на дополнительном мониторе, нажать F11, чтобы развернуть на полный экран, а затем наслаждаться видами. (Web)

Фото: S_Photo / Shutterstock

Dark Noise помогает дистанцироваться от домашней обстановки во время удаленной работы. Приложение отличается от аналогов простым дизайном, большим каталогом звуков, поддержкой пользовательских шумовых миксов и интеграцией с такими функциями iOS, как ярлыки Siri. Постоянно оплачивать подписку не нужно — достаточно лишь один раз заплатить $6. (iOS)

Google Clock можно использовать не только для установки будильников, но и чтобы правильно спать. В этом году у приложения появилась новая функция «режим сна», которая позволяет установить режим, получить напоминание, когда пришло время отдохнуть, и воспроизводить расслабляющие звуки. Приложение также помогает проснуться утром: оно включает подсветку экрана телефона до того, как сработает будильник. (Android)

Calmaria — инструмент для дыхательных упражнений. В приложении нет рекламы, встроенных покупок или других отвлекающих факторов. Единственная настройка — дополнительная «тема 80-х». (iOS, Android, web)

Medito поможет тем, кто стремится попробовать медитацию, но не хотел бы оформлять подписку на Calm или Headspace: чтобы им пользоваться, нужно совершить минимум действий. В бесплатном приложении есть более десятка «пакетов» упражнений, посвященных таким темам, как стресс и тревога, рабочая жизнь и, конечно же, пандемия, а также начальные и промежуточные курсы по медитации. Некоммерческий фонд, создавший Medito, заявляет, что приложение существует благодаря пожертвованиям и работе волонтеров и всегда будет бесплатным. (iOS, Android)

Отдых

В библиотеке Flash есть тысячи классических игр, анимаций и интерактивных творений, сохраненных с помощью эмуляции. Таким образом, они будут доступны даже после того, как Adobe откажется от поддержки Flash в конце 2020 года. (Web)

Poolside FM помогает вспомнить в более теплые и простые времена, объединив музыкальные плейлисты в жанре synthwave от кураторов с эстетикой раннего Macintosh (а в мобильной версии — в стиле КПК). Пока играет музыка, можно посмотреть атмосферные видеокадры 80-х годов, создать список избранного или оставить запись в гостевой приложения. Оно создает солнечную атмосферу, которую никогда не получить от Spotify или Apple Music. (iOS, Mac, web)

Plexamp помогает создать собственную коллекцию альбомов через автономный сервер Plex, либо через интеграцию с Tidal. Последние обновления в библиотеке появляются в верхней центральной части приложения. С помощью функций Time Travel Radio или Random Album Radio можно заново открыть свою коллекцию. Цветовая схема приложения адаптируется к любому проигрываемому альбому, и во время воспроизведения можно переключаться с обложки альбома на одну из более чем десятка визуализаций. (iOS, Android, Mac, Windows и Linux)

Источник.

Фото на обложке: wutzkohphoto / Shutterstock