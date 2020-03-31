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Три VPN-сервиса, на которые стоит обратить внимание в 2020 году

Истории
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Анна Полякова

VPN (Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) не позволяет отслеживать действия пользователя в интернете. Эти сервисы нередко сами оказываются заманчивой целью для хакеров, поэтому при желании защитить личные данные важно установить надежный VPN. Скотт Гилбертсон из WIred изучил решения, которые прошли независимый аудит, и выбрал из них три лучших.

Три VPN-сервиса, на которые стоит обратить внимание в 2020 году

Для большинства людей — ExpressVPN

Фото: ExpressVPN

ExpressVPN базируется на Британских Виргинских островах. Он оказался единственным сервисом, который сумел подтвердить, что не ведет журналы действий (логи) клиентов. ExpressVPN проходил независимый аудит, не выдавал логи суду, и даже турецкое правительство захватило его серверы только для того, чтобы ничего там не найти.

В ExpressVPN также ценны инструменты, которые упрощают подключение к его серверам. Компания предлагает приложения практически для всех видов устройств, включая смартфоны на Android и iOS и маршрутизаторы. А после настройки маршрутизатора о защите другой техники можно будет не беспокоиться.

Чтобы вы не ошиблись при выборе, Rusbase рекомендует своим читателям надежных юристов и адвокатов.

Во время тестировании ExpressVPN стабильно обеспечивал быстрое соединение и лучше всего взаимодействовал с Netflix. Удалось обойти не только географические ограничения Netflix, но и запустить видео в HD-качестве.

При покупке годового доступа к ExpressVPN месяц обойдется в $8,32.

Для новичков — TunnelBear

Фото: TunnelBear

Этот VPN прежде всего располагает к себе дизайном: главным героем иллюстраций TunnelBear является дружелюбный медведь. При этом TunnelBear — это надежная программа, которая также прошла независимый аудит, предлагает прозрачную систему защиты данных и придерживается политики отказа от логов.

Тестирование показало, что TunnelBear может составить конкуренцию ExpressVPN. Кроме того, у него есть бесплатная пробная версия, которая позволяет оценить сервис без трат. Однако стоит учесть, что TunnelBear охватывает меньше стран, чем другие сервисы в обзоре.

Месячная плата за TunnelBear начинается от $3,33.

Для продвинутых пользователей — Mullvad VPN

Фото: Mullvad и Скотт Гилбертсон

Mullvad базируется в Швеции. Он одним из первых стал поддерживать WireGuard, более быстрый протокол для VPN-трафика.

У Mullvad есть интересная особенность — его услуги можно оплатить наличными, даже если вы живете не в Швеции. Сервис генерирует случайный номер счета, который нужно указать в записке, вложить ее в конверт вместе с деньгами и отправить по почте. В теории никто не сможет связать конкретного человека с этим номером.

Конечно, компания предлагает не только такие экстравагантные возможности. Например, у Mullvad есть инструкция, рассказывающая, как отключить WebRTC в браузере. Пока он включен (в большинстве браузеров это именно так по умолчанию), сайты могут просматривать фактический IP-адрес пользователя, даже если он использует VPN.

Mullvad предлагает приложения для всех основных платформ (для Android пока есть только бета-версия) и для маршрутизаторов. Все приложения обладают открытым исходным кодом, их можно проверить на GitHub. Они также прошли независимый аудит. Опытные пользователи могут загружать файлы конфигурации и использовать их напрямую с OpenVPN.

На тестировании Mullvad показал хорошую скорость, хотя соединение не всегда было таким надежным, как у ExpressVPN: приходилось пробовать разные серверы, чтобы страницы загружались достаточно быстро.

Mullvad VPN стоит €5 в месяц.

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