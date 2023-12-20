10 лучших и 10 худших городов для экспатов

Консалтинговая компания Mercer составила рейтинг лучших и худших городов для переезда. В него включили 241 город на пяти континентах. По версии Merecer, большинство из наиболее привлекательных локаций расположены в Европе: например, в топ-10 вошли три города в Германии и два — в Швейцарии.
В материале — лидеры и аутсайдеры рейтинга.
Новый год не за горами, и это подходящий повод сменить обстановку. Чтобы выбрать подходящее направление, стоит учесть немало факторов, в том числе уровень качества жизни. Именно этому посвящен недавний рейтинг городов мира, подготовленный Mercer.
По результатам рейтинга, 7 из 10 наиболее привлекательных стран находятся в Европе, 2 — в Океании и 1 — в Северной Америке. Некоторые страны попали в рейтинг несколько раз, поскольку представлены разными городами.
Топ-10 лучших городов для экспатов
10. Дюссельдорф, Германия
Он расположен в Западной Германии и является одним из трех городов страны, который занял строчку в топ-10.
Пользователи Reddit хвалят Дюссельдорф за многочисленные зеленые пространства, доступ к общественному транспорту, в частности железнодорожным вокзалам и международному аэропорту, а также высоко оценивают местные искусство, музыку и гастрономию. Однако несколько пользователей пожаловались на недоступность услуг по уходу за детьми.
9. Сидней, Австралия
Сидней был одним из двух городов Океании, вошедших в топ-10. Это крупнейший город Австралии, в котором проживает чуть более 5 млн человек.
Город славится пляжами и морепродуктами. Даже посещение местного кафе Costco в Сиднее может удивить вас. Английский — национальный язык Австралии, поэтому, если вы свободно владеете им и не хотите изучать новый язык перед переездом, возможно, это подходящий вариант.
8. Ванкувер, Канада
Ванкувер — единственный город в Северной Америке, который попал в топ-10.
В городе есть парки и сады, симпатичные художественные инсталляции и множество мест, где можно перекусить, от ресторанов до рынков.
7. Мюнхен, Германия
Мюнхен наиболее известен тем, что здесь ежегодно проходит Октоберфест, крупнейший в мире пивной фестиваль. Он длится чуть более двух недель, начиная с сентября.
Перед посещением или переездом не забудьте ознакомиться с культурными нормами Баварии, чтобы избежать неловких ситуаций.
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6. Франкфурт-на-Майне, Германия
Город находится в Западной Германии на реке Майн, его население превышает 750 тысяч человек.
5. Женева, Швейцария
Швейцария расположена в живописном массиве Альпийских гор. Женева находится во французской части страны.
Здесь же есть Женевское озеро, которое наверняка придется по вкусу любителям сапсерфинга. В городе расположены штаб-квартиры Организации Объединенных Наций и Красного Креста.
4. Копенгаген, Дания
Как и другие скандинавские страны, Дания — прекрасное место для матерей и детей.
Если хотите создать семью, Копенгаген может стать хорошим вариантом. В 2020 году журнал Forbes поставил Данию на 6 строчку в рейтинге лучших стран для воспитания детей. Родители также хвалят местную систему образования.
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3. Окленд, Новая Зеландия
Несмотря на расположение, это город стоит того, чтобы его посетить и возможно даже переехать сюда. Гости высоко отмечают местные рестораны, дегустацию вин и пейзажи.
2. Цюрих, Швейцария
Это швейцарский город с самым высоким рейтингом.
Среди красочных зданий и тихих мощеных улочек Цюриха хорошо отдохнуть от шума и суеты.
1. Вена, Австрия
Столица Австрии признана лучшим городом для переезда экспатов.
Также Вена названа самым пригодным для жизни по версии Economist Intelligence Unit в 2022 и 2023 годах. Местные жители отмечают доступную стоимость жизни, общественный транспорт и чистоту.
10 худших городов для экспатов
- Хартум, Судан
- Багдад, Ирак
- Банги, Центральноафриканская Республика
- Сана, Йеменская Арабская Республика
- Порт-О-Пренс, Гаити
- Нджамена, Чад
- Дамаск, Сирия
- Уагадугу, Буркина-Фасо
- Триполи, Ливия
- Браззавиль, Республика Конго
Фото на обложке: Unsplash
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