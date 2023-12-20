10 лучших и 10 худших городов для экспатов

Консалтинговая компания Mercer составила рейтинг лучших и худших городов для переезда . В него включили 241 город на пяти континентах. По версии Merecer, большинство из наиболее привлекательных локаций расположены в Европе: например, в топ-10 вошли три города в Германии и два — в Швейцарии.

Новый год не за горами, и это подходящий повод сменить обстановку. Чтобы выбрать подходящее направление, стоит учесть немало факторов, в том числе уровень качества жизни. Именно этому посвящен недавний рейтинг городов мира, подготовленный Mercer.

По результатам рейтинга, 7 из 10 наиболее привлекательных стран находятся в Европе, 2 — в Океании и 1 — в Северной Америке. Некоторые страны попали в рейтинг несколько раз, поскольку представлены разными городами.

Топ-10 лучших городов для экспатов

10. Дюссельдорф, Германия

Он расположен в Западной Германии и является одним из трех городов страны, который занял строчку в топ-10.

Пользователи Reddit хвалят Дюссельдорф за многочисленные зеленые пространства, доступ к общественному транспорту, в частности железнодорожным вокзалам и международному аэропорту, а также высоко оценивают местные искусство, музыку и гастрономию. Однако несколько пользователей пожаловались на недоступность услуг по уходу за детьми.

9. Сидней, Австралия

Сидней был одним из двух городов Океании, вошедших в топ-10. Это крупнейший город Австралии, в котором проживает чуть более 5 млн человек.

Город славится пляжами и морепродуктами. Даже посещение местного кафе Costco в Сиднее может удивить вас. Английский — национальный язык Австралии, поэтому, если вы свободно владеете им и не хотите изучать новый язык перед переездом, возможно, это подходящий вариант.

8. Ванкувер, Канада

Ванкувер — единственный город в Северной Америке, который попал в топ-10.

В городе есть парки и сады, симпатичные художественные инсталляции и множество мест, где можно перекусить, от ресторанов до рынков.

7. Мюнхен, Германия

Мюнхен наиболее известен тем, что здесь ежегодно проходит Октоберфест, крупнейший в мире пивной фестиваль. Он длится чуть более двух недель, начиная с сентября.

Перед посещением или переездом не забудьте ознакомиться с культурными нормами Баварии, чтобы избежать неловких ситуаций.

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6. Франкфурт-на-Майне, Германия

Город находится в Западной Германии на реке Майн, его население превышает 750 тысяч человек.

5. Женева, Швейцария

Швейцария расположена в живописном массиве Альпийских гор. Женева находится во французской части страны.

Здесь же есть Женевское озеро, которое наверняка придется по вкусу любителям сапсерфинга. В городе расположены штаб-квартиры Организации Объединенных Наций и Красного Креста.

4. Копенгаген, Дания

Как и другие скандинавские страны, Дания — прекрасное место для матерей и детей.

Если хотите создать семью, Копенгаген может стать хорошим вариантом. В 2020 году журнал Forbes поставил Данию на 6 строчку в рейтинге лучших стран для воспитания детей. Родители также хвалят местную систему образования.

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3. Окленд, Новая Зеландия

Несмотря на расположение, это город стоит того, чтобы его посетить и возможно даже переехать сюда. Гости высоко отмечают местные рестораны, дегустацию вин и пейзажи.

2. Цюрих, Швейцария

Это швейцарский город с самым высоким рейтингом.

Среди красочных зданий и тихих мощеных улочек Цюриха хорошо отдохнуть от шума и суеты.

1. Вена, Австрия

Столица Австрии признана лучшим городом для переезда экспатов.

Также Вена названа самым пригодным для жизни по версии Economist Intelligence Unit в 2022 и 2023 годах. Местные жители отмечают доступную стоимость жизни, общественный транспорт и чистоту.

10 худших городов для экспатов

Хартум, Судан Багдад, Ирак Банги, Центральноафриканская Республика Сана, Йеменская Арабская Республика Порт-О-Пренс, Гаити Нджамена, Чад Дамаск, Сирия Уагадугу, Буркина-Фасо Триполи, Ливия Браззавиль, Республика Конго

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