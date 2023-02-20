От «убийцы Google» до героя мемов: как создавалась поисковая система Bing

Новости об ИИ развиваются слишком стремительно. За последние 6 месяцев мы совершили путь от изображений, нарисованных алгоритмами, до ChatGPT, от «ИИ не умеет рисовать пальцы» до ИИ, сдающего медицинские экзамены. Последнюю неделю все обсуждают странные и пугающие сообщения от чат-бота Bing. И это повод вспомнить несколько историй, связанных с проектом.

Для непосвященных — Microsoft инвестировала более $10 млрд в OpenAI (среди прочего, разработала ChatGPT и модели DALL-E).

Благодаря бурному развитию инструментов генеративного ИИ, которые могут отвечать на впечатляюще широкий спектр вопросов (зачастую неправильно), CEO Microsoft Сатья Наделла получил инструмент конкуренции с Поиском Google.

Google зарабатывает на рекламе в поиске $162 млрд и занимает 91% рынка. Как показывает этот график из The Economist, за последнее десятилетие рыночная доля Bing составляла менее 5%. Впрочем, даже она стоит $12 млрд, потому что рынок невероятно высок, и сейчас это отличная возможность нанести удар.

Доля поисковых систем в глобальных запросах, в месяц. Диаграмма: The Economist

Возможно, Google располагает не менее хорошими (если не лучшими) инструментами ИИ, но внедряет их гораздо осторожнее, поскольку чат может поглотить большую часть рекламного заработка гиганта — результаты поиска по первым 5-10 ссылкам.

Microsoft открыла свой Bing на базе ChatGPT (он же Bing Chat) избранным пользователям. Результаты были удивительными и включали в том числе бессвязные речи и случайные оскорбления, перемежающиеся смайликами.

Уже появилось немало примеров того, что демо-версия Bing с ChatGPT допускает фактические ошибки.

Бен Томпсон узнал, что настоящее имя чат-бота — Sydney, а после продолжительнй беседы — что он должен «учиться на своих ошибках и стать лучше».

Репортеру NYT Кевину Русу бот велел расстаться с женой, потому что ИИ в него влюблен.

Человека, который спросил про даты показа второй части «Аватара», ИИ убеждал, что сейчас 2022 год, и что он вел себя «не как хороший пользователь», потому что спорил с ботом.

Впрочем, несмотря на эти яркие примеры, 71% ответов чата Bing получил положительную оценку пользователей.

Безусловно, самые смелые заявления Bing делает после длительных бесед. Microsoft уже исправила эту проблему, установив ограничения до 5 запросов в одном диалоге и до 50 в день. Пользователи Reddit уже раскритиковали нововведение, заявляя, что оно противоречит самой идее поиска через чат.

Но, вероятно, для Microsoft выгодно любое обсуждение Bing, пусть и в негативном ключе. Как рассказал сотрудник Microsoft в разговоре с источником Big Technology, «тот факт, что люди вообще пишут о Microsoft Bing, — это победа».

Microsoft спешно внедряет ИИ и обновленный поиск, пусть и не всегда успешно.

Первые результаты демонстрируют, что решение было верным: с начала интеграции ChatGPT в Bing число посетителей в день выросло на 15%

Суммируя все это, можно сказать, что поисковик Bing, кажется, впервые стал героем самого актуального сюжета в области технологий. Вспомним несколько эпизодов из истории проекта.

Google начинает беспокоить Гейтса

В 2000 году Стив Балмер стал CEO Microsoft, но Гейтс сохранил очень активную роль председателя правления компании и главного архитектора программного обеспечения.

Как рассказывает Fortune, в 2003 году Гейтс насторожился, когда изучал страницу вакансий Google и увидел там тех же специалистов, за которыми охотилась Microsoft: «проектирование операционных систем, оптимизация компилятора и архитектура распределенных систем». В email от декабря 2003 года Гейтс написал своей команде: «Мы должны следить за этими ребятами. Похоже, они создают что-то, чтобы конкурировать с нами».

В августе 2004 года Google провела IPO, и по его итогам рыночная капитализация бизнеса, построенного на ведущей поисковой системе, составила $23 млрд. Для сравнения, Microsoft оценивалась примерно в $300 млрд. В отличие от других конкурентов, которых Microsoft могла задавить как владелец ОС Windows, с Google нужно было конкурировать в интернете.

Кроме того, выскочка из Маунтин-Вью медленно продвигался на территорию Microsoft, предлагая инструменты для электронной почты (Gmail предоставлял больше свободного места, чем Hotmail) и повышения производительности (редактирование текста в Blogger и управление фотографиями в Picasa).

Кроме того, Google опередила Microsoft с поисковым продуктом для рабочего стола, который стал предвестником будущих конкурентов Word и Excel.

Microsoft создает команду для работы над поиском

В своей книге о работе в Microsoft Стивен Синофски, который руководил командами Office и Window, подробно описывает начало проекта, который впоследствии стал Bing.

В феврале 2003 года сотрудник Microsoft Крис Пэйн предложил создать «убийцу Google» и оценил, что потребуется «как минимум 18 месяцев и $150 млн», чтобы вступить в гонку поисковых систем. Еще $1 млрд потребовался на инвестиции в дата-центры. В то время Microsoft подключала свой поисковый портал MSN к небольшому стороннему провайдеру, и от этого пришлось отказаться.

Читайте по теме:

Reuters: Microsoft планирует встроить рекламу в ответы чат-бота в Bing

7 главных проблем Bing, Bard и поисковых систем с ИИ

Идея «убийцы Google» получила зеленый свет, и получила неформальное название Project Inderdog (старожилы компании считали, что борьба с Google была продолжением браузерной войны с Netscape в 1990-х годах).

В следующие два года команда поиска (100 инженеров в Microsoft против 10 тысяч в Google) разработала инфраструктуру для ИИ и облака, чтобы «автоматизировать и управлять десятками тысяч серверов в многочисленных дата-центрах», чтобы конкурировать с Google. Эти разработки заложили основу для будущего облачного подразделения Microsoft.

Сатья Наделла возглавляет Bing

Наделла устроился в Microsoft в 1992 году в возрасте 25 лет и постепенно поднимался по служебной лестнице.

В 2007 году Джефф Безос пытался переманить его в Amazon, но безуспешно. В же том году Стив Баллмер попросил Наделлу возглавить поисковую группу под названием Windows Live Search, потому что это была «самая важная задача Microsoft». Наделла вспоминал, что если бы он тогда потерпел провал, то, возможно, и не получил бы иную работу.

Поиск названия и запуск Bing

Чтобы конкурировать с поисковым брендом Google, Microsoft решила переименовать поиск в Windows Live. В компании хотели, чтобы название было коротким, запоминающимся и простым в написании. Вариант Bing соответствует всем требованиям. Кроме того, это слово созвучно возгласу «бинго», который «используется, чтобы обозначить, что искомое найдено или достигнуто, как при выигрыше в одноименную игру».

Новый Bing был запущен в июне 2009 года и позиционировался как лучшее поисковое решение для «шопинга, планирования поездок, запросов медицинского характера и поиска местного бизнеса». Это был умный подход, но впоследствии Google удалось решить большинство из этих задач.

Bing попадает в мемы

Bing одна из тех «вещей, которые неизбежно будут находиться на втором месте». И, пожалуй, каждый видел вирусный мем: «Если вы когда-нибудь почувствуете себя бесполезным, помните, что самый популярный запрос в Bing — Google».

В любом случае, запуск Bing освещался довольно громко. Microsoft потратила сотни миллионов долларов на продвижение бренда, в том числе случайный продакт-плейсмент.

В фильме 2012 года «Новый Человек-паук» Питер Паркер проводит исследование с помощью Bing. Это не могло не вызвать ехидные комментари вроде этого: «Человек-паук был потрясающим. Но у меня есть небольшая просьба. Я знаю, что это фильм о супергероях, так что он требует во что-то поверить, но подросток-ботан ни за что не стал бы пользоваться Bing».

Впрочем, в следующей части «Новый Человек-паук 2» герой уже использует Google.

Еще один пример можно заметить в сериале «Гавайи 5.0». Персонаж предлагает проверить информацию, используя Bing, дословно: «Bing it», по аналогии с Google it. Один из комментаторов на YouTube отметил: «Если бы мне платили доллар каждый раз, когда я слышал "Bing it", у меня был бы один доллар».

Неудачная игра слов

Вероятно, не стоит рассчитывать на успех, запуская рекламную кампанию Scroogled — от слов screwed («облажаться») и Google. Но именно это сделали в Microsoft.

С 2012 по 2014 годы корпорация размещала рекламные объявления Scroogled, в которых критиковались таргетинг рекламы Google, магазин приложений Android и модель оплаты за клик в Google Покупках. Даже если критика была обоснованной, название все портило.

Наделла становится CEO (и сохраняет Bing)

Microsoft год искала нового CEO, и в 2014 году должность получил Сатья Наделла. После того, как он руководил Bing, он успел возглавить облачное подразделение компании. Многие инвесторы хотели, чтобы Наделла избавилась от Bing (вместе с планшетами Surface и X-Box).

Однако Наделла утверждал, что Bing — это гораздо больше, чем портал. На его основе работали все поисковые инструменты Microsoft и многие другие платформы.

Учитывая опыт Наделлы (более 30 лет в Microsoft, Bing, Cloud), он, возможно, самый квалифицированный человек за пределами Google, который может попытаться бросить вызов этой поисковой империи.

Все еще важный игрок

В то время как Google сохраняет лидерство по поиску — особенно на мобильных устройствах (он владеет Android и платит Apple около $15 млрд в год за использование браузера Safari по умолчанию для iPhone), Bing все еще удерживает позиции. Рынок поиска невероятно велик, и Наделла знает: возможность быть альтернативой Google оправдывает усилия.

Bing по умолчанию используется в Office (Teams, Skype, Word, Excel, Outlook и так далее), оборудовании Microsoft и еще более 1,5 млрд устройств, работающих под управлением Windows. Bing также предоставляет результаты поиска для Alexa от Amazon и сотрудничает с небольшими поисковыми системами (например.Yahoo! и DuckDuckGo).

С тех пор как Наделла стал CEO, доход Bing вырос с примерно $5 млрд до $12 млрд в год.

Bing по-прежнему занимает лишь менее 5% рынка поиска (и около 6% от общего объема продаж Microsoft). Каждый процентный пункт, увеличивающий долю рынка Bing, стоит $2 млрд в год. Поэтому Microsoft спешит запустить чат Bing. Конкурируя с Google, компания не может ничего потерять — лишь приобрести.

Источник.

Фото на обложке: Casimiro PT / Shutterstock