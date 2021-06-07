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Истории

Стартап Джека Дорси Square может создать физический кошелек для биткоинов

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Основатель Twitter и финтех-стартапа Square Джек Дорси сообщил, что обдумывает создание кошелька для биткоинов. Он предполагает, что это должно быть физическое устройство, которое сможет синхронизироваться с приложениями для транзакций.

Стартап Джека Дорси Square может создать физический кошелек для биткоинов

Сейчас владельцы криптовалют могут использовать виртуальные кошельки. По сути это означает, что они доверяют третьим лицам хранение денег, а для доступа к ним используют пароль. Утратив доступ к счету, можно лишиться целого состояния.

Дорси предлагает иное решение — устройство с открытым кодом, которое будет разработано вместе с сообществом. По его словам, биткоин — массовая валюта, и важно, чтобы им можно было владеть, не привлекая третью сторону.

«Биржа, которую вы использовали для покупки биткоина, вероятно, заботится о вашей безопасности, но обстоятельства могут показать, что "хранение" на самом деле означает "долговые расписки"», — написал Дорси в Twitter.

Онлайн-галерея «Цифровые двойники». Угадай, что изображено на картинах.

Он предполагает, что кошелек для биткоинов позволит использовать часть валюты для покупок через смартфон, а остальные средства при этом будут защищены. Дорси допускает, что такой инструмент будет работать не на базе Square и, возможно, не на iOS или Android.

Если Square займется развитием проекта, для его обсуждения будут созданы специальные аккаунты в Twitter и на GitHub.

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Фото на обложке: Unsplash

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