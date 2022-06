Феномен «раздутого ПО»: зачем разработчики добавляют функции, которые никогда не используются

Как утверждают эксперты в области технологий, лишь небольшой процент людей меняют настройки по умолчанию в электронике и ПО. Почему же компании по-прежнему добавляют функции, которые игнорируются большинством? Есть ли лучший способ разрабатывать продукты?

Разрастание функций происходит по трем причинам, как утверждает Клифф Куанг, UX-дизайнер Google и автор книги об истории продуктового дизайна User Friendly: How the Hidden Rules of Design Are Changing the Way We Live, Work, and Play.

Компании получают возможность продвигать продукт как новинку.

Устройства, которыми пользуются миллионы людей, должны охватывать самые различные потребности.

Люди крайне увлечены необычными опциями, которые они не могут или не будут использовать.

По словам Куанга, третий фактор связан с тем, что пользователи часто не понимают, действительно ли им нужна какая-либо функция или она просто кажется интересной.

Куанг и сам попадал в эту ловушку. Его поразила возможность автоматической параллельной парковки у автомобиля Tesla, однако он воспользовался ею всего один раз.

Технические специалисты часто заявляют о том, что находятся в безвыходной ситуации с точки зрения продуктового дизайна. Преданные поклонники требуют все больше функций, которые, как правило, совершенно не нужны обычным пользователям. Этот феномен часто шуточно называют «раздутым ПО» (bloatware).

Однако, если компании пытаются избавиться от опций, которые практически не используются или уже стали привычны людям, некоторые пользователи их просто возненавидят.

Стивен Синофски, бывший вице-президент подразделения Windows в Microsoft, часто сравнивал внесение изменений в широко используемое ПО, например Microsoft Office, с попыткой заказать пиццу для миллиарда человек.

Как можно решить проблему «раздутого ПО»

Технический писатель Клайв Томпсон предложил возможное решение: компаниям, по его мнению, следует ограничиваться тем набором функций, который они определили заранее. Он считает, что постоянное расширение возможностей лишь портит ПО, приводя в пример Instagram*.

Однако продукты не могут стоять на месте, а даже редко используемые функции могут оказаться полезными. Например, автоматическая отправка уведомлений аварийно-спасательным службам в случае автокатастрофы, доступная в смартфонах Pixel от Google. К тому же трудно предсказать, какие именно опции будут пользоваться массовым спросом.

По словам Куанга, лучшие технологические продукты меняются постепенно, подталкивая людей к придуманному их создателями будущему. Чтобы это реализовать и вырваться из ловушки раздутого ПО, Куанг советует «отталкиваться от будущего, которое вы хотите создать».

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Источник.

Фото на обложке: Mr.Mikla / Shutterstock