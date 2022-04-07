Компания Джека Дорси показала «каменные» прототипы аппаратного биткоин-кошелька

Block (ранее Square ) экс-главы Twitter Джека Дорси показала прототипы аппаратного биткоин-кошелька. По заявлениям компании, устройство поможет людям «безопасно владеть и распоряжаться биткоинами» и станет частью будущей системы хранения криптовалют от Block.

Изображениями нескольких прототипов поделился на своей странице в Twitter глава отдела разработки аппаратных продуктов Block Джесси Дорогускер. По всей видимости, все они оснащены сканерами отпечатков пальцев и портами USB-C — в прошлом месяце Block уже сообщала об этих возможностях в своем блоге. Внешний вид устройств имитирует различные виды камней, такие как мрамор и гранит.

Дорси объявил о том, что его компания работает над криптокошельком в июне 2021 года, и с тех пор уже был раскрыт ряд подробностей о том, что он будет из себя представлять.

Аппаратный кошелек — лишь один из компонентов будущей системы хранения криптовалют от Block. У него будет собственное мобильное приложение.

Компания также поделилась информацией о том, как восстановить данные в случае потери кошелька или телефона. Подробности о том, что можно сделать в случае потери обоих, появятся позже.

Пока неизвестно, будет ли готовый продукт похож на представленные прототипы. Линдси Гроссман, руководитель по продукту, маркетингу и партнерским отношениям отдела разработки кошелька Block, рассказала изданию The Verge о том, что представленные изображения — часть экспериментов компании.

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Фото на обложке: Block